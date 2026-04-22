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भरतपुर में नया इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन : बंध बारैठा में बसेंगे शेर, जिराफ और तितलियां, ट्रैकिंग व सफारी का बनेगा बड़ा हब

इंटीग्रेटेड इको-टूरिज्म हब : डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे पारंपरिक जू की तरह नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डिजाइन किया गया है. पहले चरण में करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क में लगभग 60 प्रजातियों को शामिल करने की योजना है. इनमें करीब 25 प्रतिशत विदेशी प्रजातियां होंगी, जबकि 75 प्रतिशत स्थानीय वन्यजीवों पर फोकस रहेगा. यह संतुलन इसीलिए रखा गया है ताकि एक ओर स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिले, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए आकर्षण भी बना रहे.

यहां पर्यटकों को शेर, बाघ, पैंथर के साथ ही जिराफ जैसे वन्यजीव भी देखने को मिलेंगे. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर सेंट्रल जू ऑथोरिटी (सीजेडए) को भेज दी गई है, जैसे ही यहां से मंजूरी मिलेगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसे पूरा करने में लगभग दो साल का समय निर्धारित किया गया है.

भरतपुर : जिले में पर्यटन का स्वरूप अब तेजी से बदलने जा रहा है. पक्षी विहार की पहचान रखने वाला यह जिला जल्द ही एक बड़े इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा, जहां जंगल का रोमांच, वन्यजीवों की विविधता और प्राकृतिक अनुभव एक ही जगह पर मिलेंगे. बंध बारैठा क्षेत्र में प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क, तितली उद्यान, ट्रेकिंग ट्रेल्स और संभावित सफारी मिलकर इसे एक ऑल-इन-वन वाइल्डलाइफ हब में बदलने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे.

बिग कैट्स होंगे मुख्य आकर्षण : चेतन कुमार ने बताया कि हर जू की तरह इस पार्क का भी मुख्य आकर्षण बड़े मांसाहारी जानवर होंगे. यहां लायन, टाइगर और लेपर्ड जैसे 'बिग कैट्स' को प्रमुखता से रखा जाएगा. इसके अलावा स्लॉथ बियर, हिप्पोपोटामस, राइनो जैसे बड़े स्तनधारी भी इस पार्क का हिस्सा होंगे. वहीं, विदेशी प्रजातियों में जिराफ और जेबरा जैसे बिग मैमल्स पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनेंगे. इनके अलावा एक समर्पित रेप्टाइल सेक्शन और बड़ा बर्ड एवियरी भी विकसित किया जाएगा, जिससे विभिन्न वर्गों के जीवों को देखने और समझने का अवसर मिलेगा.

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देश के जू से ही होगा जानवरों का स्मार्ट सोर्सिंग : उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में जानवरों की व्यवस्था को लेकर भी एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई है. सभी जानवरों को देश के अलग-अलग चिड़ियाघरों से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया जाएगा. भारत के कई जू में कुछ प्रजातियां उनकी कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाती हैं. ऐसे में आपसी आदान-प्रदान के जरिए उन्हें दूसरे जू में भेजा जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत भरतपुर के इस बायोलॉजिकल पार्क के लिए भी जानवर जुटाए जाएंगे.

बंध बारैठा में बसेंगे शेर (ETV Bharat (File))

बटरफ्लाई पार्क : उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी खासियत है, बायोलॉजिकल पार्क के साथ ही एक बटरफ्लाई पार्क (तितली उद्यान) विकसित करने की योजना है. बजट घोषणा में शामिल इस परियोजना को बायोलॉजिकल पार्क के बिल्कुल पास ही विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि दोनों मिलकर एक डुअल अट्रैक्शन जोन बना सकें. तितलियों की रंग-बिरंगी दुनिया न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी, बल्कि बच्चों और युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी.

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इको-ट्रेल्स, ट्रेकिंग और सफारी का रोमांच : उन्होंने बताया कि बंध बारैठा क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना को देखते हुए यहां केवल जू तक सीमित न रहकर इको-टूरिज्म गतिविधियों का भी बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इसमें ट्रेकिंग रूट, इको-ट्रेल्स और भविष्य में सफारी जैसी गतिविधियां शामिल हैं. जैसे-जैसे क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन मजबूत होगा, यहां सफारी के अवसर भी बढ़ेंगे. इससे पर्यटकों को जंगल के प्राकृतिक माहौल में वन्यजीवों को देखने का अनुभव मिल सकेगा.

पर्यटन, रोजगार और संरक्षण : उन्होंने बताया कि यह परियोजना सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. गाइड, होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही, यह पार्क एक रेस्क्यू और पुनर्वास सेंटर के रूप में भी काम करेगा, जहां घायल या संकटग्रस्त वन्यजीवों का उपचार और पुनर्वास किया जा सकेगा. इसके अलावा रिसर्च और एजुकेशन के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अब तक भरतपुर की पहचान मुख्य रूप से पक्षी अभयारण्य के रूप में रही है, लेकिन यह नया प्रोजेक्ट जिले की पहचान को और व्यापक बनाएगा. बायोलॉजिकल पार्क, बटरफ्लाई पार्क और इको-टूरिज्म गतिविधियों का यह कॉम्बिनेशन भरतपुर को एक ऑल-इन-वन वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन में बदल सकता है.