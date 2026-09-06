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इंस्टाग्राम रील देख भरतपुर पहुंचा सीकर का युवक, बात न करने पर युवती पर चाकू से किया हमला, दो घायल

मथुरा गेट थाना, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर में इंस्टाग्राम पर एक युवती की रील देखने के बाद उससे मिलने सीकर से पहुंचे एक युवक ने रविवार शाम उसके कमरे में घुसकर चाकू से हमला कर दिया. हमले में युवती और उसकी भतीजी घायल हो गईं. दोनों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल युवती भरतपुर में होमगार्ड की ट्रेनिंग कर रही है. वहीं, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. मथुरा गेट थाना पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है. घटना रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे मथुरा गेट थाना क्षेत्र में सारस चौराहे के पास हुई. दोनों युवतियां यहां किराए का कमरा लेकर रह रही थीं. आरोपी की पहचान सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के पूरणपुरा गांव निवासी राजेंद्र चौधरी के रूप में हुई है. कमरे में घुसकर किया जानलेवा हमला: मथुरा गेट थानाधिकारी हरलाल ने जानकारी दी कि घायल युवती ने अस्पताल में बताया कि आरोपी राजेंद्र करीब शाम 4 से 4:30 बजे के बीच उन्हें घर के गेट पर मिला था और उनके साथ गाली-गलौज कर रहा था. इसके बाद दोनों युवतियां अपने कमरे में चली गईं. कुछ देर बाद राजेंद्र चाकू लेकर उनके कमरे में पहुंचा और दोनों पर वार करने लगा. हमले के दौरान वे दोनों तेज आवाज में चिल्लाने लगीं. चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाला एक युवक वहां पहुंचा. उसने किसी तरह दोनों युवतियों को आरोपी से बचाया और कमरे का गेट बंद कराया. इसके बाद पड़ोसी दोनों को पहले पुलिस चौकी ले गया और वहां से सीधे अस्पताल पहुंचाया. इसे भी पढ़ें- जयपुर: समझौते के बहाने बुलाकर दो भाइयों पर चाकू से हमला, 10 दिन पहले पिता बने युवक की मौत