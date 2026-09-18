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साल में सिर्फ एक दिन राधारानी के श्रीचरणों के दर्शन, शनिवार सुबह 4 बजे होगा प्राकट्य उत्सव…101 किलो दूध से अभिषेक

कल 5 बजे मंगला आरती : श्री बांके बिहारी मंदिर के पुजारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि राधाष्टमी पर मंदिर में सुबह 4 बजे से प्राकट्य उत्सव और अभिषेक शुरू होगा. इसके लिए दूध, दही, शहद, बूरा समेत विभिन्न सामग्री तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि अभिषेक में 101 किलो दूध, 51 किलो दही, 5 किलो शहद और 11 किलो बूरा इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा करीब 32 प्रकार की सामग्री मिलाई जाएगी.

कमल पुष्प का इसलिए महत्व : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि ब्रज की मान्यता के अनुसार वृषभानु जी यमुना स्नान के लिए गए थे. इसी दौरान कमल पुष्प पर राधारानी का प्राकट्य हुआ. इसके बाद वृषभानु जी उन्हें अपने भवन लेकर आए. इसी मान्यता के कारण राधाष्टमी पर कमल पुष्प से राधारानी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालु कमल पुष्प अर्पित कर राधारानी की आराधना करते हैं.

शनिवार को मनाया जाएगा पर्व : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे शुरू हो गई है और शनिवार को दोपहर 3:26 बजे तक रहेगी. अष्टमी तिथि के इसी संयोग के चलते राधाष्टमी का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा. राधाष्टमी पर राधारानी के प्राकट्य उत्सव को विशेष रूप से मनाने की परंपरा है. ब्रज की धार्मिक परंपरा में इसे राधारानी के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है.

भरतपुर: साल में एक दिन ऐसा आता है, जब श्रद्धालु राधारानी के श्रीचरणों के विशेष दर्शन कर पाते हैं. शनिवार को राधाष्टमी के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में राधारानी के प्राकट्य उत्सव की धूम रहेगी. सुबह 4 बजे से मंदिरों में अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे. किला स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में इस मौके पर राधारानी का अभिषेक 101 किलो दूध, 51 किलो दही, 5 किलो शहद और 11 किलो बूरा समेत करीब 32 प्रकार की सामग्री से किया जाएगा. अभिषेक के बाद विशेष शृंगार और मंगला आरती होगी, जिसके बाद श्रद्धालु राधारानी के श्रीचरणों के विशेष दर्शन कर सकेंगे.

अभिषेक में गंगाजल, यमुना जल और समुद्र जल भी शामिल किया जाएगा. अभिषेक के बाद राधारानी का विशेष शृंगार किया जाएगा. मंदिर में उनके लिए विशेष पोशाक भी तैयार कराई गई है. उन्होंने बताया कि एक पोशाक धोती की और दूसरी जरी की है, जो मथुरा से मंगाई गई है. सुबह 5 बजे मंगला आरती होगी. इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए राधारानी के श्रीचरणों के विशेष दर्शन शुरू होंगे.

अभिषेक के बाद होंगे श्रीचरणों के दर्शन : भारद्वाज ने बताया कि राधाष्टमी का सबसे खास आकर्षण राधारानी के श्रीचरणों के विशेष दर्शन माने जाते हैं. मंदिर परंपरा के अनुसार ये दर्शन साल में विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं को होते हैं. यही वजह है कि राधाष्टमी पर सुबह होने वाले अभिषेक और उसके बाद के दर्शन का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है. राधारानी के प्राकट्य उत्सव के दौरान मंदिरों में फूल बंगला और आकर्षक झांकियां भी सजाई जा रही हैं. अभिषेक के बाद राधारानी को सुगंधित द्रव्यों, गुलाब जल और इत्र से स्नान कराने के बाद विशेष शृंगार किया जाएगा.

मालपुए और अरबी का लगेगा भोग : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि राधाष्टमी पर राधारानी को विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा है. इसमें मालपुआ और अरबी का भोग प्रमुख रूप से लगाया जाता है. इसके अलावा श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार फल एवं अन्य प्रसाद अर्पित करते हैं. कमल पुष्प से पूजा को भी इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार राधाष्टमी पर राधारानी की आराधना के साथ महालक्ष्मी की पूजा का भी विशेष फल माना जाता है.

राधा के नेत्र कृष्ण के दर्शन से खुलने की कथा : राधाष्टमी से जुड़ी ब्रज की कथा में राधा-कृष्ण के प्रथम दर्शन का प्रसंग भी बेहद भावपूर्ण है. पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि ब्रज परंपरा में मान्यता है कि राधारानी ने जन्म के बाद अपने नेत्र नहीं खोले थे. मान्यता के अनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ और वृषभानु जी नंद बाबा को बधाई देने नंद भवन पहुंचे, तो राधारानी भी उनके साथ थीं. वहां राधारानी ने श्रीकृष्ण के दर्शन किए और इसी प्रसंग को उनके नेत्र खुलने से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से राधा-कृष्ण के परस्पर प्रथम दर्शन की कथा ब्रज की भक्ति परंपरा में विशेष स्थान रखती है.

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ऐसे रखें व्रत : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि श्रद्धालु राधाष्टमी के दिन सुबह स्नान और ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले सकते हैं. पूजा के दौरान राधारानी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना और अभिषेक किया जाता है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धालु निराहार, जलाहार या फलाहार में से किसी विधि से व्रत रख सकते हैं. उन्होंने कहा कि व्रत के दौरान केवल खान-पान का संयम ही नहीं, बल्कि मन और व्यवहार की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है.

राग-द्वेष, छल-कपट और अनावश्यक विवाद से दूर रहकर राधारानी का स्मरण करने की परंपरा बताई गई है. अगले दिन स्नान-ध्यान और पूजा के बाद राधारानी तथा महालक्ष्मी को अन्न से बने पकवानों का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा भी बताई गई है. व्रत और पारण की विधि अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में अलग हो सकती है.