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Special: परंपरा पर भारी महंगाई! चांदी की राखी के दाम चार गुना तक बढ़े, 70% तक सिमटा बाजार

भरतपुर. रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर है और सराफा बाजार सज चुके हैं, लेकिन इस बार भाई की कलाई पर चांदी की राखी बांधने की हसरत पर महंगाई का ग्रहण लग गया है. आसमान छूती चांदी की कीमतों ने आम आदमी की जेब का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है. इसका सीधा असर भरतपुर के सराफा बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले साल के मुकाबले चांदी की राखियों का कारोबार करीब 70 फीसदी तक गिर गया है. हालात यह हैं कि कभी गुलजार रहने वाली दुकानें इस बार ग्राहकों की राह तक रही हैं. ज्वेलर्स के मुताबिक, इस बार चांदी की राखियों का कारोबार पिछले साल के मुकाबले महज करीब 30 प्रतिशत के स्तर पर ही सिमट कर रह गया है.

चार गुना तक महंगी हुईं चांदी की राखियां: भरतपुर सराफा बाजार के व्यापारी राजकुमार तिलकधारी ने बाजार की जमीनी हकीकत बयां करते हुए बताया कि कीमतों में आए इस अप्रत्याशित उछाल ने पूरे व्यापारिक गणित को बिगाड़ दिया है. पिछले साल जिन साधारण चांदी की राखियों की कीमत करीब 250 से 300 रुपए हुआ करती थी, इस बार वही राखियां बाजार में 800, 1000 से लेकर 1200 रुपए तक की मिल रही हैं. ऐसे में मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के आम ग्राहक के लिए चांदी की राखी खरीदना अब एक लक्जरी या बेहद मुश्किल काम बन गया है. अधिकांश लोग दुकानों पर भाव पूछकर ही लौट रहे हैं.

चांदी की कीमतें बढ़ने से राखियों का कारोबार घटा (ETV Bharat Bharatpur)

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500 से कम में राखी बनाना नामुमकिन: व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक इस बार बाजार में कम बजट वाली राखियों की मांग कर रहे हैं. लोग दुकानदारों से 500, 800 या 900 रुपए के आसपास की रेंज दिखाने को कहते हैं, लेकिन आज के समय में चांदी में 500 रुपए से कम की कोई भी टिकाऊ राखी तैयार करना ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. राजकुमार तिलकधारी ने इसके पीछे का तकनीकी कारण समझाते हुए कहा कि वर्तमान में करीब दो ग्राम चांदी की मूल कीमत ही 500 रुपए के आसपास बैठ जाती है, यदि इससे कम वजन में राखी बनाई जाए, तो वह इतनी कमजोर होगी कि कलाई पर बांधते ही टूट जाएगी.,इसलिए टिकाऊ और सुंदर राखी के लिए ग्राहकों को अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ रही है.

लाखों का व्यापार, इस बार हजारों में सिमटा: मंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सराफा व्यापारियों की तिजोरियां इस त्योहारी सीजन में खाली पड़ी हैं. ज्वेलर राजकुमार तिलकधारी ने बताया कि पिछले साल उन्होंने रक्षाबंधन के सीजन के दौरान करीब 3 से 4 लाख रुपए की चांदी की राखियां बेची थीं, लेकिन इस साल का आलम यह है कि रक्षाबंधन बेहद नजदीक होने के बावजूद अब तक महज 15 से 20 हजार रुपए की राखियों की ही बिक्री हो पाई है. हालांकि, व्यापारियों को अब भी आखिरी दिनों से उम्मीदें हैं. उन्हें आस है कि त्योहार के बिल्कुल अंतिम एक-दो दिनों में बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ेगी और यह आंकड़ा बढ़कर 25-30 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक पहुंच सकता है, फिर भी यह पिछले साल के मुकाबले बेहद मामूली है.