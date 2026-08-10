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Special: परंपरा पर भारी महंगाई! चांदी की राखी के दाम चार गुना तक बढ़े, 70% तक सिमटा बाजार

भरतपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमतें बढ़ने से राखियों का कारोबार 70% तक गिर गया है. पढ़िए श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.

चांदी की राखी के दाम चार गुना तक बढ़े
चांदी की राखी पर महंगाई की मार (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 6:33 AM IST

6 Min Read
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भरतपुर. रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर है और सराफा बाजार सज चुके हैं, लेकिन इस बार भाई की कलाई पर चांदी की राखी बांधने की हसरत पर महंगाई का ग्रहण लग गया है. आसमान छूती चांदी की कीमतों ने आम आदमी की जेब का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है. इसका सीधा असर भरतपुर के सराफा बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले साल के मुकाबले चांदी की राखियों का कारोबार करीब 70 फीसदी तक गिर गया है. हालात यह हैं कि कभी गुलजार रहने वाली दुकानें इस बार ग्राहकों की राह तक रही हैं. ज्वेलर्स के मुताबिक, इस बार चांदी की राखियों का कारोबार पिछले साल के मुकाबले महज करीब 30 प्रतिशत के स्तर पर ही सिमट कर रह गया है.

चार गुना तक महंगी हुईं चांदी की राखियां: भरतपुर सराफा बाजार के व्यापारी राजकुमार तिलकधारी ने बाजार की जमीनी हकीकत बयां करते हुए बताया कि कीमतों में आए इस अप्रत्याशित उछाल ने पूरे व्यापारिक गणित को बिगाड़ दिया है. पिछले साल जिन साधारण चांदी की राखियों की कीमत करीब 250 से 300 रुपए हुआ करती थी, इस बार वही राखियां बाजार में 800, 1000 से लेकर 1200 रुपए तक की मिल रही हैं. ऐसे में मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के आम ग्राहक के लिए चांदी की राखी खरीदना अब एक लक्जरी या बेहद मुश्किल काम बन गया है. अधिकांश लोग दुकानों पर भाव पूछकर ही लौट रहे हैं.

चांदी की कीमतें बढ़ने से राखियों का कारोबार घटा (ETV Bharat Bharatpur)

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500 से कम में राखी बनाना नामुमकिन: व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक इस बार बाजार में कम बजट वाली राखियों की मांग कर रहे हैं. लोग दुकानदारों से 500, 800 या 900 रुपए के आसपास की रेंज दिखाने को कहते हैं, लेकिन आज के समय में चांदी में 500 रुपए से कम की कोई भी टिकाऊ राखी तैयार करना ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. राजकुमार तिलकधारी ने इसके पीछे का तकनीकी कारण समझाते हुए कहा कि वर्तमान में करीब दो ग्राम चांदी की मूल कीमत ही 500 रुपए के आसपास बैठ जाती है, यदि इससे कम वजन में राखी बनाई जाए, तो वह इतनी कमजोर होगी कि कलाई पर बांधते ही टूट जाएगी.,इसलिए टिकाऊ और सुंदर राखी के लिए ग्राहकों को अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ रही है.

लाखों का व्यापार, इस बार हजारों में सिमटा: मंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सराफा व्यापारियों की तिजोरियां इस त्योहारी सीजन में खाली पड़ी हैं. ज्वेलर राजकुमार तिलकधारी ने बताया कि पिछले साल उन्होंने रक्षाबंधन के सीजन के दौरान करीब 3 से 4 लाख रुपए की चांदी की राखियां बेची थीं, लेकिन इस साल का आलम यह है कि रक्षाबंधन बेहद नजदीक होने के बावजूद अब तक महज 15 से 20 हजार रुपए की राखियों की ही बिक्री हो पाई है. हालांकि, व्यापारियों को अब भी आखिरी दिनों से उम्मीदें हैं. उन्हें आस है कि त्योहार के बिल्कुल अंतिम एक-दो दिनों में बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ेगी और यह आंकड़ा बढ़कर 25-30 हजार से लेकर 40 हजार रुपए तक पहुंच सकता है, फिर भी यह पिछले साल के मुकाबले बेहद मामूली है.

चांदी की राखी के दाम चार गुना तक बढ़े
चांदी की राखी के दाम चार गुना तक बढ़े (ETV Bharat GFX)

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चांदी के भाव में ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव: अगर चांदी की कीमतों के इतिहास पर नजर डालें तो बाजार ने पिछले एक साल में असाधारण उतार-चढ़ाव देखा है. पिछले साल चांदी का भाव करीब 80-90 हजार रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहा था. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई तेजी के कारण चांदी ने उड़ान भरी और यह 4.18 लाख रुपए प्रति किलो के अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. हालांकि, बाद में इसमें कुछ गिरावट देखा गया और भाव घटकर करीब 2.08 लाख रुपए तक आ गया. फिलहाल बाजार की स्थिति की बात करें तो शुद्ध चांदी का भाव करीब 2.30 लाख से 2.32 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास बना हुआ है, जबकि आभूषण या जेवर बनाने वाली चांदी का भाव करीब 2.10 लाख रुपए प्रति किलो चल रहा है.

क्यों महंगी हो रही है चांदी?: सराफा विशेषज्ञों और व्यापारियों का मानना है कि सोने-चांदी की कीमतों में इस भारी तेजी के पीछे कई बड़े वैश्विक और तकनीकी कारण जिम्मेदार हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्धों और अस्थिरता के माहौल के कारण दुनिया भर के बड़े निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी मांग और कीमतें दोनों बढ़ रही हैं.

चांदी की राखियां
चांदी की राखियां (ETV Bharat Bharatpur)

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औद्योगिक क्रांति और बढ़ती खपत: चांदी की औद्योगिक मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रहे सोलर प्लांट, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियां, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की संवेदनशील मशीनों में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है. चांदी में पाई जाने वाली बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और कंडक्टिविटी विशेषताओं के कारण कोई भी अन्य धातु इसका विकल्प नहीं बन पा रही है.

मांग और आपूर्ति का भारी अंतर: दुनिया भर में तकनीकी प्रगति के कारण चांदी की औद्योगिक मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खनन के जरिए जमीन से चांदी निकालने की रफ्तार और इसकी आपूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है. इसी मांग और आपूर्ति के बड़े संकट की वजह से चांदी की कीमतों में यह लंबी तेजी बनी हुई है.

सराफ की दुकान पर खरीदारी करते लोग
सराफ की दुकान पर खरीदारी करते लोग (ETV Bharat Bharatpur)

परंपरा के आगे महंगाई बौनी: हालांकि, बाजार के इस निराशाजनक माहौल के बीच भाई-बहन के पवित्र प्रेम और त्योहार की अटूट भावना की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई. भरतपुर सराफा बाजार में जहां आम ग्राहक महंगी चांदी से तौबा कर रहे हैं, वहीं गुड्डी देवी नाम की एक महिला अपने 11 भाइयों के लिए चांदी की राखियां खरीदने पहुंचीं. गुड्डी देवी ने बातचीत में माना कि चांदी के भाव पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इतने बड़े परिवार के लिए खरीदारी करना बजट से बाहर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने सभी 11 भाइयों की कलाई पर चांदी की राखी ही बांधना चाहती हैं.

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