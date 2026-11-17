भरतपुर के रूपवास में पशुधन सहायक ने की आत्महत्या, उपकेंद्र परिसर के कमरे में मिला शव
रूपवास थाने के एएसआई हरदम ने बताया-मौत के वास्तविक कारणों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.
Published : November 17, 2026 at 3:04 PM IST
भरतपुर: रूपवास थाना क्षेत्र के मालौनी कला गांव में मंगलवार को राजकीय चिकित्सा उपकेंद्र परिसर में पशुधन सहायक ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही रूपवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.मृतक की पहचान बयाना के लाल दरवाजा निवासी पुष्पेंद्र पुत्र भगवत जाटव के रूप में हुई है. वह पिछले करीब आठ वर्षों से मालौनी कला स्थित पशु चिकित्सालय में पशुधन सहायक के पद पर कार्यरत था.
कमरे में मिला पशुधन सहायक का शव: रूपवास थाने के एएसआई हरदम ने बताया कि मामला रूपवास थाना क्षेत्र के मालौनी कला गांव का है. राजकीय चिकित्सा उपकेंद्र परिसर के अंदर कमरे में पशुधन सहायक पुष्पेंद्र का शव मिला है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मौत के वास्तविक कारणों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.
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घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल और एमओबी टीम: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया. दोनों टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली, ताकि घटनाक्रम की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी. जानकारी मिलते ही बयाना से परिजन मालौनी कला पहुंचे. पुष्पेंद्र की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.