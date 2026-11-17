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भरतपुर के रूपवास में पशुधन सहायक ने की आत्महत्या, उपकेंद्र परिसर के कमरे में मिला शव

उपकेंद्र परिसर के कमरे में मिला शव ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: रूपवास थाना क्षेत्र के मालौनी कला गांव में मंगलवार को राजकीय चिकित्सा उपकेंद्र परिसर में पशुधन सहायक ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही रूपवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.मृतक की पहचान बयाना के लाल दरवाजा निवासी पुष्पेंद्र पुत्र भगवत जाटव के रूप में हुई है. वह पिछले करीब आठ वर्षों से मालौनी कला स्थित पशु चिकित्सालय में पशुधन सहायक के पद पर कार्यरत था.