दीपावली से पहले बुझ गया 'दीपक', इकलौते बेटे की मौत, फरवरी में होनी थी शादी

आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा. एसयूवी गाड़ी की टक्कर से इकलौते बेटे की मौत. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल.

दीपावली से पहले बुझ गया घर का 'दीपक' (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 2:04 PM IST

भरतपुर: दीपावली की खुशियों से पहले नगला चूरामन गांव में मातम छा गया. शुक्रवार सुबह आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुआ सिनपिनी के पास हुए सड़क हादसे में गांव के इकलौते बेटे आशीष पुत्र मुकेश की दर्दनाक मौत हो गई. आशीष की फरवरी में शादी होने वाली थी. जिस घर में खुशियों के गीत गूंजने की तैयारी थी, वहां अब सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है.

परिजन हमबीर फौजदार ने बताया कि आशीष (23 वर्ष) अपने खेतों से सरसों की बुवाई का काम करवाकर बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि आशीष गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी. आशीष को गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजन हमबीर फौजदार ने बताया कि आशीष अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसने हाल ही में वेटनरी (पशु चिकित्सा) की पढ़ाई पूरी की थी और घर लौटकर खेती-किसानी में भी हाथ बंटा रहा था. फरवरी महीने में उसकी शादी तय थी, जिसकी तैयारियां घर पर शुरू हो चुकी थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. खुशियों से पहले ही घर का दीपक बुझ गया.

गांव में जब हादसे की खबर पहुंची तो सन्नाटा पसर गया. हर कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि चंद घंटे पहले खेतों में हंसी-मजाक करने वाला आशीष अब इस दुनिया में नहीं रहा. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. रिश्तेदार और ग्रामीण उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं. सेवर थाना के हेडकांस्टेबल हेमंत ने बताया कि आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

