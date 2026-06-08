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क्रिकेट फाइनल देखकर घर लौट रहे दो दोस्तों को कैंटर ने रौंदा, एक की मौत

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखने के बाद दोनों दोस्त नदबई क्षेत्र के गांव मांझी से बाइक से भरतपुर की ओर लौट रहे थे.

Bharatpur Accident
पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 1:22 PM IST

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भरतपुर: जिले के नदबई क्षेत्र के गांव मांझी के दो युवक क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच देखकर देर रात घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक को तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का आरबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है.

मृतक के भाई चंद्रपाल ने बताया कि नदबई क्षेत्र के गांव मांझी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था. रविवार को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला था, जिसे देखने के बाद गांव मांझी निवासी नरेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र गोपाल सिंह और गब्बर सिंह पुत्र बाबू देर रात बाइक से भरतपुर की ओर लौट रहे थे. रात करीब 12:30 बजे के बीच जब दोनों युवक डेहरा मोड़ पुलिस चौकी के सामने पहुंचे, तभी तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नरेंद्र उर्फ गुड्डू (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गब्बर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गब्बर का इलाज जारी है. परिजनों के अनुसार हादसे में गब्बर के फ्रैक्चर आया है और उसकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है.

परिजनों ने बताया कि दोनों युवक खेती-किसानी का काम करते थे और क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखने के लिए गए थे. मैच समाप्त होने के बाद घर लौटते समय यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव मांझी में शोक की लहर दौड़ गई.

वहीं, डेहरा मोड़ पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल हुआ है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए मृतक नरेंद्र उर्फ गुड्डू के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

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