ETV Bharat / state

सीएम का गृह जिला पानी-पानी: 24 घंटे में औसतन 94.5 मिमी बारिश, दफ्तरों से लेकर अस्पताल तक जलभराव

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर बुधवार और गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद पूरी तरह पानी-पानी हो गया. महज 24 घंटे में जिले में औसतन 94.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. तेज बारिश के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. संभागीय आयुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय और मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय के बाहर घुटनों तक पानी भर गया. कई प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जबकि शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं.

बारिश का सबसे मार्मिक दृश्य संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में देखने को मिला. अस्पताल परिसर और विशेष रूप से मोर्चरी के बाहर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे अपने परिजनों के शव लेने पहुंचे लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रिंस नगर निवासी पुष्पेंद्र ने बताया कि मृतक देवी सिंह के पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी आए. लेकिन यहां पर घुटने तक पानी भरा हुआ था. सभी परिजन उस पानी में होकर मोर्चरी पहुंचे, जबकि सीएम का गृह जिला और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी ये हालात हैं.

भरतपुर में सड़कों पर बहा बारिश का पानी (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: मानसून मेहरबान: जोधपुर में दो घंटे में दो इंच बरसे बदरा, बाड़मेर के उण्डखा में झमाझम से सड़कें बनी दरिया

सरकारी कार्यालयों के बाहर भी पानी: बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. कई रिहायशी कॉलोनियों में घरों के बाहर और गलियों में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी में फंस गए. सुबह कार्यालय, स्कूल और बाजार जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी. सबसे चिंताजनक स्थिति सरकारी कार्यालयों के बाहर देखने को मिली. स्थानीय लोगों ने बताया कि संभागीय आयुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय और मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय के सामने घुटनों तक पानी जमा हो गया. आम लोगों को अपने काम के लिए इन कार्यालयों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इससे शहर की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए. लगातार बारिश से किसानों में खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए यह बारिश संजीवनी मानी जा रही है. वहीं दूसरी ओर शहर की खराब ड्रेनेज व्यवस्था एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन गई. बारिश थमने के कई घंटे बाद भी अनेक इलाकों में पानी भरा रहा.

संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर भरा पानी (ETV Bharat Bharatpur)

यह भी पढ़ें: राजस्थान में आज 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, जालोर-सिरोही में ऑरेंज अलर्ट, दक्षिण राजस्थान में तेज बारिश के आसार

एक दिन में औसतन 94.5 मिमी बारिश: बुधवार से गुरुवार सुबह तक भरतपुर जिले में जोरदार बरसात हुई. जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में जिले के आठों वर्षामापक केंद्रों पर कुल 756 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो औसतन 94.5 मिमी रही. सर्वाधिक 170 मिमी बारिश रुदावल में दर्ज हुई, जबकि उच्चैन में 156 मिमी, रूपवास में 132 मिमी और भरतपुर शहर में 120 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. वहीं भुसावर में सबसे कम 8 मिमी बारिश हुई. एक ही दिन में हुई इस भारी बारिश ने शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी.

पानी में होकर मोर्चरी पहुंचते परिजन (ETV Bharat Bharatpur)

94.5 मिमी

जिले में कुल दर्ज वर्षा: 756 मिमी (औसत 94.5 मिमी)

1 जून 2026 से अब तक औसत वर्षा: 363.12 मिमी