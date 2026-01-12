ETV Bharat / state

भरतपुर रेंज पुलिस का 'ऑपरेशन प्रहार': 1518 ठिकानों पर दबिश और 570 अपराधी गिरफ्तार

पुलिस ने वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat Bharatpur )