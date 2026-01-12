भरतपुर रेंज पुलिस का 'ऑपरेशन प्रहार': 1518 ठिकानों पर दबिश और 570 अपराधी गिरफ्तार
भरतपुर रेंज पुलिस ने एक दिन में 1518 ठिकानों पर दबिश देकर 570 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया.
भरतपुर: अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को साकार करते हुए भरतपुर रेंज पुलिस ने सोमवार तड़के एक बड़े पैमाने पर विशेष अभियान 'ऑपरेशन प्रहार' चलाया. इस अभियान के तहत संभाग भर के जिलों में एक साथ 1518 ठिकानों पर दबिश देकर कुल 570 वांछित अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया. इस व्यापक कार्रवाई ने अपराधियों में खलबली मचा दी और पूरे क्षेत्र में पुलिस की सख्ती का मजबूत संदेश पहुंचाया.
भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान को 'एरिया डॉमिनेशन' अभियान के रूप में तैयार किया गया था. आईजी बिश्नोई ने बताया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर अपराधी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट में चालानशुदा आरोपियों के ठिकानों पर विशेष रेड और सर्च अभियान चलाया जाए. इसके अलावा ईनामी अपराधियों, स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधियों और गिरफ्तारी वारंट से वांछित व्यक्तियों की विस्तृत सूचियां तैयार की गईं.
इन निर्देशों के आधार पर रेंज के सभी जिलों में विशेष टीमें गठित की गईं. कुल 1240 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 293 टीमें बनाई गईं, जिनमें पुलिस लाइन, क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम), आरएसी कंपनियां, एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) और कार्यालय स्टाफ सहित अधिकतम पुलिस बल शामिल था. वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद इन टीमों को ब्रीफ किया और उन्हें मैदान में उतारा.
गिरफ्तारियों का विस्तृत ब्यौरा: आईजी के अनुसार इस अभियान के दौरान एक ही दिन में प्राप्त सफलता बेहद उल्लेखनीय रही. कुल 570 वांछित अपराधी और असामाजिक तत्व गिरफ्तार किए गए.
- 37 स्थायी वारंटी/उद्घोषित अपराधी
- 25 जघन्य अपराधों (गंभीर अपराध) में वांछित अपराधी
- 41 सामान्य अपराधों में वांछित अपराधी
- 117 गिरफ्तारी वारंट में आरोपी
- 344 व्यक्ति धारा 170 BNSS (भादंसं की नई धारा के तहत) गिरफ्तार
- 85 आरोपी नवीन दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार
- 6 ईनामी अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े
माफिया पर सख्त कार्रवाई: पुलिस ने मादक पदार्थों, अवैध हथियारों और शराब माफिया पर भी करारा प्रहार किया. अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15.18 ग्राम स्मैक जब्त की गई. आर्म्स एक्ट के तहत 3 एफआईआर दर्ज की गईं और 3 आरोपियों को पकड़ा गया. इनके पास से 2 देशी कट्टा (315 बोर), 1 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 8 कारतूस 12 बोर बरामद हुए.
अवैध शराब के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 31 एफआईआर दर्ज की गईं और 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से करीब 1540 देशी क्वार्टर तथा 111 लीटर देशी हथकड़ शराब जब्त की गई. इसके अलावा अवैध खनन के विरुद्ध 9 प्रकरण दर्ज कर 7 आरोपियों को पकड़ा गया और मौके से 29 टन अवैध पत्थर एवं 30 टन अवैध बजरी जब्त की गई.
आईजी बिश्नोई का संदेश: अभियान की सफलता पर महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा कि भरतपुर रेंज में अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे एरिया डॉमिनेशन अभियान आगे भी निरंतर और अधिक सख्ती से चलाए जाएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना और अपराधियों के मन में पुलिस का भय बनाए रखना है.
