भरतपुर में बारिश ने बिगाड़ा रबी बुवाई का गणित, लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 8.9% बुवाई, सरसों दो बार बोनी पड़ी
भरतपुर में बारिश से सरसों की बुवाई प्रभावित हुई है, जिससे रबी सीजन का लक्ष्य पिछड़कर अब तक मात्र 8.9% ही पूरा हो सका है.
Published : October 31, 2026 at 7:10 AM IST
भरतपुर: मौसम की बेरुखी ने रबी बुवाई की शुरुआत मुश्किल बना दी है. खेतों में जरूरत से ज्यादा नमी और अर्नब चक्रवाती तूफान से दोबारा बारिश ने किसानों को असमंजस में डाल दिया है. सबसे ज्यादा असर प्रमुख तिलहनी फसल सरसों पर पड़ा, कई किसानों को दो बार बुवाई करनी पड़ी. कृषि विभाग ने रबी 2026-27 में 1 लाख 98 हजार हेक्टेयर बुवाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 17,552 हेक्टेयर यानी 8.9 प्रतिशत ही बुवाई हो सकी है. सरसों के लिए 1.30 लाख और गेहूं के लिए 62 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य है, गेहूं की बुवाई अभी शुरू नहीं हुई है.
कृषि विभाग ने जिले में इस बार कुल 1 लाख 98 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन अब तक महज 17 हजार 552 हेक्टेयर में ही बुवाई हो सकी है. कुल लक्ष्य का केवल 8.9 प्रतिशत क्षेत्र ही बुवाई के दायरे में आया है. लक्ष्य का बड़ा हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है. इसमें सरसों के लिए 1 लाख 30 हजार हेक्टेयर और गेहूं के लिए 62 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल गेहूं की बुवाई शुरू नहीं हुई है. ऐसे में शुरुआती दौर में सरसों की बुवाई की धीमी रफ्तार ने कृषि विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है.
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अब बीज डालने से भी कतरा रहे किसान: किसान हरि सिंह ने बताया कि इस बार बारिश ने किसानों की परेशानी सिर्फ खेतों में पानी और नमी तक सीमित नहीं रखी, बल्कि बुवाई की लागत भी बढ़ा दी है. बारिश के शुरुआती दौर में सरसों की बुवाई कर दी थी, बाद में हुई बारिश के कारण नुकसान उठाना पड़ा. खेतों में अधिक नमी रहने से बीज के अंकुरण पर असर पड़ने की आशंका बनी और कई जगह किसानों को दोबारा बीज डालना पड़ा. दोबारा बुवाई का मतलब है खेत की तैयारी, बीज और खाद पर फिर से खर्च.
जल्दबाजी में न डालें बीज: कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राधेश्याम मीना ने बताया कि इस बार बारिश के कारण किसानों में सरसों की बुवाई को लेकर आशंका बनी हुई है. किसानों को डर है कि बुवाई के बाद फिर बारिश हुई तो बीज के अंकुरण पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से कई किसान फिलहाल बुवाई रोककर मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिले में रबी फसलों के लिए कुल 1.98 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है. इसमें अब तक 17,552 हेक्टेयर में बुवाई हुई है. सरसों की बुवाई के लिए नवंबर का पहला सप्ताह तक का समय उपलब्ध है. ऐसे में किसानों को खेतों की नमी और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बुवाई करनी चाहिए.
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मीना ने बताया कि बारिश के कारण शुरुआती बुवाई प्रभावित होने से कुछ किसानों को दोबारा बीज डालना पड़ा है. इससे उन्हें बीज और खाद पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा है. हालांकि विभाग का मानना है कि अभी बुवाई का समय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. मौसम अनुकूल होने पर किसान शेष क्षेत्र में बुवाई कर सकते हैं, इसलिए किसानों को घबराने के बजाय उचित समय और खेत की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए.
सरसों के रकबे पर असर की आशंका: जिले में सरसों रबी सीजन की प्रमुख फसल मानी जाती है. किसानों की आय और जिले की कृषि गतिविधियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है. इस बार सरसों के लिए 1.30 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मौसम की शुरुआत में हुई बारिश ने इस फसल की बुवाई की गति प्रभावित कर दी है. सामान्य परिस्थितियों में किसान खेत तैयार होने के साथ ही सरसों की बुवाई शुरू कर देते हैं. इस बार बार-बार बारिश होने से खेतों की स्थिति लगातार बदल रही है. ऐसे में किसान सरसों की बजाय गेहूं की फसल की तरफ रुझान कर सकता है.
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- कुल लक्ष्य: रबी सत्र 2026-27 में जिले का कुल बुवाई लक्ष्य 1.98 लाख हेक्टेयर
- अब तक बुवाई: 17,552 हेक्टेयर में हुई बुवाई
- प्रगति: कुल लक्ष्य का लगभग 8.9 प्रतिशत ही पूरा
- सरसों लक्ष्य: 1.30 लाख हेक्टेयर निर्धारित
- गेहूं लक्ष्य: 62 हजार हेक्टेयर, बुवाई अभी शुरू नहीं हुई
- मुख्य कारण: बारिश से शुरुआती बुवाई प्रभावित, किसानों को दोबारा बीज डालना पड़ा
- अंतिम तिथि: नवंबर के पहले सप्ताह तक सरसों की बुवाई संभव
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