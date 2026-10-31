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भरतपुर में बारिश ने बिगाड़ा रबी बुवाई का गणित, लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 8.9% बुवाई, सरसों दो बार बोनी पड़ी

कृषि विस्तार कार्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: मौसम की बेरुखी ने रबी बुवाई की शुरुआत मुश्किल बना दी है. खेतों में जरूरत से ज्यादा नमी और अर्नब चक्रवाती तूफान से दोबारा बारिश ने किसानों को असमंजस में डाल दिया है. सबसे ज्यादा असर प्रमुख तिलहनी फसल सरसों पर पड़ा, कई किसानों को दो बार बुवाई करनी पड़ी. कृषि विभाग ने रबी 2026-27 में 1 लाख 98 हजार हेक्टेयर बुवाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 17,552 हेक्टेयर यानी 8.9 प्रतिशत ही बुवाई हो सकी है. सरसों के लिए 1.30 लाख और गेहूं के लिए 62 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य है, गेहूं की बुवाई अभी शुरू नहीं हुई है.