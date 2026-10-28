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चाक पर थमती परंपरा: पुश्तैनी हुनर को आगे बढ़ाने से कतरा रही नई पीढ़ी, मिट्टी की कमी ने बढ़ाई कुम्हारों की मुश्किलें

कुम्हारों के सामने समस्या ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर : कभी घर-घर में मिट्टी के दीये, मटके और बर्तनों की मांग होती थी. कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी से सिर्फ बर्तन ही नहीं बनते थे, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा भी आकार लेती थी. पिता के साथ चाक पर हाथ आजमाते बच्चे इसी हुनर को सीखकर बड़े होते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. नई पीढ़ी इस परंपरागत काम को अपनाने से कतरा रही है. इसकी वजह केवल कम आमदनी और अधिक मेहनत नहीं, बल्कि मिट्टी जैसी बुनियादी जरूरत का संकट भी है. हालात ऐसे हैं कि जिन परिवारों की पहचान पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने से रही है, वे भी अपने बच्चों को दूसरे काम, नौकरी या व्यवसाय की राह तलाशने की सलाह दे रहे हैं.