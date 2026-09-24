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Vishvendra Vs Nem Singh : विश्वेंद्र बोले- नेता मैंने बनाया, झंडा मैंने सौंपा...नेम सिंह ने कहा- सम्मान करते हैं, लेकिन मुंह खोल दिया तो बहुत कुछ होगा

विश्वेंद्र सिंह और नेम सिंह ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: राजस्थान में भरतपुर-धौलपुर के जाट आरक्षण आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के बीच अब तल्खी खुलकर सामने आ गई है. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के बयानों और पुराने राजनीतिक संबंधों को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी-अपनी बात रखी है. विवाद की ताजा कड़ी नेम सिंह के गांव में आयोजित एक खेलकूद कार्यक्रम और आरक्षण से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयानों से जुड़ी है. पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने नेम सिंह के बयान पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें नेम सिंह की माता के निधन की जानकारी कार्यक्रम के वीडियो के माध्यम से मिली. उनका कहना था कि यदि उन्हें पहले सूचना मिलती तो वे निश्चित रूप से उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त करते. इसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने आरक्षण और अपने पुराने राजनीतिक संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वर्ष 1990 में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा दिया था. उन्होंने नेम सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें नेता बनाया और झंडा सौंपा था. विश्वेंद्र ने यह भी दावा किया कि विधायक रहते हुए आंदोलन से जुड़े कई मुकदमों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और उनके अनुसार इसी वजह से नेम सिंह के खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं होने दी. पढ़ें : विश्वेंद्र सिंह बोले- डर मेरी डिक्शनरी में नहीं, गरीबों के लिए पंगा लेना मेरा शौक विश्वेंद्र सिंह ने पुराने चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि नेम सिंह चुनाव के दौरान उनसे और उनके परिवार से मदद मांगने पहुंचे थे. विश्वेंद्र ने कहा कि उन्होंने नेम सिंह को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई और उन्हें राजनीतिक पहचान बनाने में सहयोग किया. विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि नेम सिंह यदि उनके बारे में जानते हैं तो वह उनसे कहीं अधिक नेम सिंह के बारे में जानते हैं. उन्होंने साधु-संतों और धार्मिक स्थलों के सम्मान की बात करते हुए नेम सिंह से जुड़े कुछ प्रसंगों का भी उल्लेख किया और कहा कि वे कई ऐसी बातें जानते हैं जिन्हें सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा. उन्होंने नेम सिंह को सीधे तौर पर चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वे उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें. विश्वेंद्र ने कहा कि उन्होंने बड़े-बड़े मुख्यमंत्रियों से बहस की है और किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि नेम सिंह पंचायत बुलाना चाहते हैं तो वे पंचायत बुला सकते हैं और उसका खर्च भी वे स्वयं उठाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत में आमने-सामने बैठकर यह भी बात होनी चाहिए कि उन्होंने नेम सिंह के लिए क्या किया और नेम सिंह ने उनके लिए क्या किया.