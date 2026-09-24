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Vishvendra Vs Nem Singh : विश्वेंद्र बोले- नेता मैंने बनाया, झंडा मैंने सौंपा...नेम सिंह ने कहा- सम्मान करते हैं, लेकिन मुंह खोल दिया तो बहुत कुछ होगा

विश्वेंद्र सिंह-नेम सिंह के बीच बढ़ी तल्खी. जानिए विवाद की ताजा कड़ी...

Vishvendra Vs Nem Singh
विश्वेंद्र सिंह और नेम सिंह (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 1:41 PM IST

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भरतपुर: राजस्थान में भरतपुर-धौलपुर के जाट आरक्षण आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के बीच अब तल्खी खुलकर सामने आ गई है. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के बयानों और पुराने राजनीतिक संबंधों को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी-अपनी बात रखी है. विवाद की ताजा कड़ी नेम सिंह के गांव में आयोजित एक खेलकूद कार्यक्रम और आरक्षण से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयानों से जुड़ी है.

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने नेम सिंह के बयान पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें नेम सिंह की माता के निधन की जानकारी कार्यक्रम के वीडियो के माध्यम से मिली. उनका कहना था कि यदि उन्हें पहले सूचना मिलती तो वे निश्चित रूप से उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त करते. इसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने आरक्षण और अपने पुराने राजनीतिक संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि वर्ष 1990 में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा दिया था. उन्होंने नेम सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें नेता बनाया और झंडा सौंपा था. विश्वेंद्र ने यह भी दावा किया कि विधायक रहते हुए आंदोलन से जुड़े कई मुकदमों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और उनके अनुसार इसी वजह से नेम सिंह के खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं होने दी.

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विश्वेंद्र सिंह ने पुराने चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि नेम सिंह चुनाव के दौरान उनसे और उनके परिवार से मदद मांगने पहुंचे थे. विश्वेंद्र ने कहा कि उन्होंने नेम सिंह को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई और उन्हें राजनीतिक पहचान बनाने में सहयोग किया. विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि नेम सिंह यदि उनके बारे में जानते हैं तो वह उनसे कहीं अधिक नेम सिंह के बारे में जानते हैं.

उन्होंने साधु-संतों और धार्मिक स्थलों के सम्मान की बात करते हुए नेम सिंह से जुड़े कुछ प्रसंगों का भी उल्लेख किया और कहा कि वे कई ऐसी बातें जानते हैं जिन्हें सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा. उन्होंने नेम सिंह को सीधे तौर पर चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वे उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें. विश्वेंद्र ने कहा कि उन्होंने बड़े-बड़े मुख्यमंत्रियों से बहस की है और किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि नेम सिंह पंचायत बुलाना चाहते हैं तो वे पंचायत बुला सकते हैं और उसका खर्च भी वे स्वयं उठाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत में आमने-सामने बैठकर यह भी बात होनी चाहिए कि उन्होंने नेम सिंह के लिए क्या किया और नेम सिंह ने उनके लिए क्या किया.

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संजना जाटव के मुद्दे पर विश्वेंद्र का जवाब : विश्वेंद्र सिंह ने सांसद संजना जाटव को लेकर दिए गए नेम सिंह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम का जिक्र किया जा रहा है, उसमें उन्होंने न तो नेम सिंह का नाम लिया और न ही सांसद संजना जाटव का. ऐसे में उनके नाम को भाषण से जोड़कर जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए. विश्वेंद्र ने अंत में नेम सिंह की दिवंगत माता के प्रति पुनः संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद वे उनके लिए आशीर्वाद रखते हैं और चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें. साथ ही उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान करने की बात कही.

नेम सिंह बोले- आरक्षण की बात करने वाले सदन में : वहीं, नेम सिंह फौजदार ने विश्वेंद्र सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे समय में उनके प्रति टिप्पणी की गई, जब उनके परिवार में माताजी का निधन हुआ है. उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा कि यह किसी के व्यक्तिगत स्तर पर लड़ने का विषय नहीं है. आरक्षण दिलाने की जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की है, जो सदन में बैठते हैं.

नेम सिंह ने कहा कि सड़क बनवाना हो या आरक्षण दिलाना हो, यह काम जनप्रतिनिधियों का है. उन्होंने कहा कि अन्याय उनके बच्चों के साथ हो रहा है और इसी वजह से वे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने हनुमान बेनीवाल और सांसद संजना जाटव का जिक्र करते हुए कहा कि बेनीवाल ने तीन जिलों के नौजवानों का मुद्दा उठाया है और संजना जाटव ने भी इस विषय को सदन में उठाया है. नेम सिंह ने सवाल किया कि विश्वेंद्र सिंह लंबे समय तक सांसद और विधायक रहे हैं. उन्होंने इस मुद्दे को सदन में कितनी बार उठाया.

2015 के आंदोलन का जिक्र : नेम सिंह ने वर्ष 2015 के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने गांव-गांव जाकर चावल बांटने का काम किया था. उनके अनुसार उस आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ 156 मुकदमे दर्ज हुए थे. उन्होंने कहा कि आंदोलन का झंडा विश्वेंद्र सिंह ने उन्हें दिया था और इसका श्रेय भी वे उन्हें देते हैं. नेम सिंह ने कहा कि विश्वेंद्र सिंह सम्माननीय हैं और उनका सम्मान आगे भी रहेगा.

हालांकि, नेम सिंह ने यह भी कहा कि सम्मान का मतलब यह नहीं है कि वे हर बात को चुपचाप स्वीकार करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा बड़ों का सम्मान किया है, लेकिन यदि उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत सी बातें सामने आएंगी.

राजा चालीसा पढ़ी है : नेम सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 'राजा चालीसा' पढ़ी है और यदि हनुमान चालीसा पढ़ते तो हनुमानजी प्रकट होकर पूछते कि क्या चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद किसी के मन में ईर्ष्या का भाव रखना उचित नहीं है.

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