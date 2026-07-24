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वैर कस्बे से बहाने से ले गए, धौलपुर में गला घोंटकर की हत्या, 16 महीने बाद पुलिस ने खोला राज

एसपी राजेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मृतक के अवशेष भी बरामद कर लिए गए हैं.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 5:02 PM IST

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भरतपुर: जिले के वैर कस्बे से एक युवक को बहाने से अपने साथ ले जाकर धौलपुर के सुनसान इलाके में गला घोंटकर हत्या कर दी. शव को इस तरह ठिकाने लगाया गया कि करीब 16 महीने तक मामला अपहरण की गुत्थी बना रहा. आखिरकार तकनीकी साक्ष्यों, लंबी पड़ताल और विशेष जांच के बाद भरतपुर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. परीक्षा में पास कराने के नाम पर लिए गए रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने सुनियोजित साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों की निशानदेही पर मृतक प्रहलाद बैरवा के अवशेष भी बरामद कर लिए गए हैं.

भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि यह मामला 26 मार्च, 2025 का है. उस दिन वैर थाने में प्रहलाद बैरवा के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था. घटना के बाद जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने लगातार जांच की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. जांच के दौरान कई बार विवेचना अधिकारी भी बदले गए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार अनुसंधान चलता रहा.

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एसपी ने बताया कि पिछले कुछ समय में मृतक के परिजन कई बार पुलिस अधिकारियों से मिले और मामले में जल्द खुलासे की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किए. इसके बाद एक बार फिर पूरे प्रकरण की नए सिरे से समीक्षा की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी बदला गया. सीओ ट्रैफिक नरेंद्र सिंह को जांच सौंपी गई. इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैर, सीओ, वैर थाना पुलिस और डीएसटी की टीमों ने संयुक्त रूप से मामले की गहन पड़ताल की.

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जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया. इसी आधार पर पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिरस गांव निवासी जितेंद्र उर्फ धर्मेंद्र धाकड़ और विनोद मीणा के रूप में हुई है. दोनों आरोपी वैर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. एसपी ने बताया कि मार्च 2025 को दोनों आरोपी प्रहलाद बैरवा को किसी बहाने से अपने साथ वैर कस्बे से ले गए. इसके बाद उसे गढ़ी बाजना क्षेत्र से आगे धौलपुर की ओर ले जाकर सुनसान स्थान पर गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा दिया, जिससे लंबे समय तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका.

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एसपी राजेश मीणा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि प्रहलाद बैरवा ने जितेंद्र उर्फ धर्मेंद्र धाकड़ को किसी परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपए दिए थे. बाद में जब प्रहलाद लगातार अपने रुपए वापस मांगने लगा तो आरोपी पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं था. इसी कारण उसने अपने साथी विनोद मीणा के साथ मिलकर प्रहलाद की हत्या की साजिश रची. योजना के तहत उसे बहाने से बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई.

एसपी मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर मृतक के अवशेष भी बरामद कर लिए गए हैं. एसपी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए शाम के समय नाकाबंदी बढ़ाई गई है तथा प्रत्येक दिन आरपीएस स्तर के अधिकारी को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा पुराने और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है तथा जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान भी नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है.

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AFTER 16 MONTHS SECRET OUT
2 MURDER ACCUSED ARRESTED
धौलपुर में गला घोंटकर की हत्या
REMAINS OF DECEASED ALSO RECOVERED
YOUTH MURDER CASE SOLVED

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