भरतपुर में निवेशकों से 3500 करोड़ की ठगी, 5 गिरफ्तार, 40 लाख की क्रिप्टोकरेंसी जब्त

भरतपुर में पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यहां जानिए पूरा घटनाक्रम...

ठगी के आरोपी गिरफ्तार
ठगी के आरोपी गिरफ्तार (Courtesy : Bharatpur Police)
Published : November 20, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 3:29 PM IST

भरतपुर: पुलिस ने 3 लाख से अधिक निवेशकों से 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. साथ ही फर्जी निवेश वेबसाइट और उससे जुड़े नेटवर्क का संचालन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में 40 लाख रुपए नकद, लगभग 40 लाख रुपए की क्रिप्टोकरेंसी और 5 वाहन जब्त किए हैं.

ऐसे हुआ भंडाफोड़ : भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई और जिला पुलिस अधीक्षक दिगत आनंद के निर्देशन में सीओ (सिटी) पंकज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. सीओ पंकज ने बताया कि 12 नवंबर 2025 को थाना मथुरागेट में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी क्रिप्टोकरेंसी और फॉरेक्स मार्केट में भारी मुनाफे का दावा कर लोगों को निवेश के लिए उकसा रही थी.

प्लेटफॉर्म निवेश पर उच्च लाभ, बोनस और ज्यादा लोगों को जोड़ने पर अतिरिक्त प्रलोभन देता था. जांच में सामने आया कि कंपनी SEBI, RBI, MCA या किसी भी अधिकृत भारतीय एजेंसी से पंजीकृत नहीं है. जिस वेबसाइट को 2016 से रूस में संचालित होना दिखाया गया, वह वास्तव में नवंबर 2022 में जयपुर से शुरू की गई. वेबसाइट के निर्माण और संचालन में संदीप और रजत शर्मा की मुख्य भूमिका सामने आई.

कंपनी के झूठे दावे और असलियत : सीओ पंकज ने बताया कि जांच में सामने आया कि फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही खुद को एक अंतरराष्ट्रीय और बड़े स्तर पर संचालित कंपनी बताने का ढोंग कर रहा था. वेबसाइट अपने प्रचार में दावा करती थी कि उसके पास 47 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं और वह 4.3 बिलियन डॉलर के फंड का प्रबंधन कर रही है. साथ ही यह भी बताया जाता था कि कंपनी साल 2016 से रूस में संचालित हो रही है, ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और वे इसे एक सुरक्षित, पुरानी और विदेशी कंपनी मानकर निवेश करें, लेकिन जांच में इन दावों की पूरी तरह पोल खुल गई

पुलिस ने पाया कि प्लेटफॉर्म के वास्तविक उपयोगकर्ताओं की संख्या सिर्फ करीब 4.7 लाख है, जो कंपनी के दावे का महज 10% है. इसके अलावा कथित फंड मैनेजमेंट का आंकड़ा भी झूठा निकला. कंपनी की ओर से बताए गए 4.3 बिलियन डॉलर की जगह वास्तविक जमा राशि मात्र 350 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3100 करोड़ रुपए मिली. साथ ही पुलिस ने यह भी उजागर किया कि कंपनी रूस में नहीं, बल्कि नवंबर 2022 में जयपुर से संचालित होना शुरू हुई थी.

इसी गिरोह की ओर से संचालित एक दूसरी वेबसाइट से भी 9000 उपयोगकर्ताओं से 58 मिलियन डॉलर (लगभग 500 करोड़ रुपए) की ठगी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान फर्जी निवेश नेटवर्क की संचालन टीम से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें अतुल कुमार और मुकुल कुमार, दोनों पुत्र देवेंद्र कुमार, निवासी सांगानेर, जयपुर शामिल हैं, जो लंबे समय से ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म के तकनीकी और संचालन कार्यों से जुड़े थे.

इनके अलावा कृष्ण कुमार (27) पुत्र मुकेशचंद निवासी शिवदासपुर जयपुर को भी हिरासत में लिया गया है. ये वेबसाइट के मैनेजमेंट और यूजर डेटा से जुड़े कार्य संभाल रहा था. नेटवर्क में स्थानीय सहयोग की भूमिका निभाने वाले राकेश शर्मा, निवासी भुसावर, भरतपुर और उमरावमल, मानसरोवर, जयपुर को भी गिरफ्तार किया गया है. सीओ पंकज का कहना है कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाने के साथ-साथ हड़पी गई राशि की रिकवरी के लिए टीम लगातार जांच में लगी हुई है.

सिरोही में नकबजनी का खुलासा : जावाल के अंबावजी जैन मंदिर में हुई नकबजनी की गुत्थी को सिरोही पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर मंदिर से चोरी हुई 10-11 किलो चांदी और सोने के जेवरात बरामद करने में सफलता हासिल की है. एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने लगातार तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई.

एसपी ने बताया कि गिरोह बेहद शातिर तरीके से धार्मिक स्थलों और सुनसान इलाकों को निशाना बनाता था और चोरी के बाद तुरंत जिले बदल देता था. पुलिस ने मोहन उर्फ मोवनाराम उर्फ दिनेश (22) पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम निवासी हेरल खुर्द जिला उदयपुर, हंसाराम (32) पुत्र रामाराम निवासी मोरीयाफली पनेतरा जिला पाली और जोशी उर्फ जोशीया (25) पुत्र केसाराम वर्ष, निवासी मनावतों की फली, उपला भीमाणा, जिला पाली शामिल हैं.

