भेष बदलकर साधु बना था फरार आरोपी, पुलिस ने 38 साल बाद पकड़ा

भरतपुर पुलिस ने सड़क हादसे के एक आरोपी को 38 साल बाद गिरफ्तार किया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 2:37 PM IST

भरतपुर: कानून से भले देर से सामना हो, पर बच पाना नामुमकिन है. इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब भरतपुर पुलिस ने 38 साल से फरार एक आरोपी को साधु के भेष में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 1987 से फरार चल रहा था और इतने वर्षों तक मंदिरों में रहकर ‘बाबा’ का जीवन जीता रहा, लेकिन अब कानून ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया.

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि मामला वर्ष 1987 का है, जब भरतपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस घटना में मृतक पक्ष ने मुरारी मीणा निवासी बसई दलाप, थाना कैलादेवी, जिला करौली के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन मामला दर्ज होते ही आरोपी मुरारी फरार हो गया और तब से पुलिस की पकड़ से बाहर था.

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर दिगंत आनंद के निर्देशन में चल रहे घोषित अपराधियों, ईनामी व स्थाई वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत यह बड़ी सफलता हासिल हुई. सहायक पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी शहर भरतपुर पंकज यादव (आईपीएस) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस पुराने प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया.

टीम प्रभारी उप निरीक्षक बलराम यादव को सूचना मिली कि कैलादेवी थाना क्षेत्र के प्राचीन भैरों मंदिर में एक साधु लंबे समय से रह रहा है, जिसकी पहचान मुरारी से मेल खाती है. टीम ने जब वहां दबिश दी, तो आरोपी को साधु के भेष में गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में पुष्टि हुई कि यही 38 साल से फरार चल रहा वही मुरारी है. भरतपुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद 38 साल पुराने मामले की फाइल दोबारा खोल दी.

