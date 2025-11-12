ETV Bharat / state

भेष बदलकर साधु बना था फरार आरोपी, पुलिस ने 38 साल बाद पकड़ा

भरतपुर: कानून से भले देर से सामना हो, पर बच पाना नामुमकिन है. इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब भरतपुर पुलिस ने 38 साल से फरार एक आरोपी को साधु के भेष में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 1987 से फरार चल रहा था और इतने वर्षों तक मंदिरों में रहकर ‘बाबा’ का जीवन जीता रहा, लेकिन अब कानून ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया.

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि मामला वर्ष 1987 का है, जब भरतपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस घटना में मृतक पक्ष ने मुरारी मीणा निवासी बसई दलाप, थाना कैलादेवी, जिला करौली के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन मामला दर्ज होते ही आरोपी मुरारी फरार हो गया और तब से पुलिस की पकड़ से बाहर था.