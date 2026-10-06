बड़ी खबर : चिकसाना में 13 साल की नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, चार आरोपी पुलिस हिरासत में
राजस्थान के भरतपुर में 13 साल की नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला. देर रात लघुशंका के लिए उठी थी.
Published : October 6, 2026 at 10:08 PM IST
भरतपुर: जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की ओर से पुलिस थाने में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाकर जांच कर रही हैं.
घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है. परिजनों का आरोप है कि नाबालिग बालिका देर रात लघुशंका के लिए उठी थी. इसी दौरान कुछ लोग उसे घर से पकड़कर ले गए. परिजनों के मुताबिक इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना का पता उस समय चला, जब रात करीब दो बजे बालिका का भाई पानी पीने के लिए उठा. उस समय नाबालिग घर में नहीं मिली. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान बालिका एक घर में मिली. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और चिकसाना थाने में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई.
पढ़ें : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामला: अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार, तड़के 3:30 बजे तीन होटलों पर चला बुलडोजर
पढे़ं : लालसोट में महिला से सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, 4 आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. वहीं, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पांचवें आरोपी की तलाश की जा रही है.
पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर नाबालिग के साथ पॉस्को एक्ट में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. -कन्हैया लाल चौधरी, ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक.