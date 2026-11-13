ETV Bharat / state

भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को मिला अर्जुन पुरस्कार, 8 साल की उम्र में हादसे में गंवाया था एक पैर

राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करते रुद्रांश खंडेलवाल. ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिंदगी कभी-कभी ऐसे इम्तिहान लेती है, जिनके सामने अच्छे-अच्छों के हौसले जवाब दे जाते हैं. लेकिन कुछ लोग मुश्किलों को अपनी मंजिल की रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की वजह बना लेते हैं. भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. आठ साल की उम्र में एक भयावह हादसे में अपना पैर गंवाने वाले रुद्रांश ने हार मानने के बजाय अपने हौसले को ही हथियार बना लिया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया. इस अवसर पर रुद्रांश के साथ उनकी मां विनीता खंडेलवाल और पिता आशुतोष खंडेलवाल भी मौजूद रहे.