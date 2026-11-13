भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को मिला अर्जुन पुरस्कार, 8 साल की उम्र में हादसे में गंवाया था एक पैर
Arjuna Award 2026: रुद्रांश के चाचा विपुल खंडेलवाल ने कहा-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करना उसकी वर्षों की मेहनत का सम्मान है.
Published : November 13, 2026 at 2:36 PM IST
भरतपुर: जिंदगी कभी-कभी ऐसे इम्तिहान लेती है, जिनके सामने अच्छे-अच्छों के हौसले जवाब दे जाते हैं. लेकिन कुछ लोग मुश्किलों को अपनी मंजिल की रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की वजह बना लेते हैं. भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. आठ साल की उम्र में एक भयावह हादसे में अपना पैर गंवाने वाले रुद्रांश ने हार मानने के बजाय अपने हौसले को ही हथियार बना लिया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया. शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया. इस अवसर पर रुद्रांश के साथ उनकी मां विनीता खंडेलवाल और पिता आशुतोष खंडेलवाल भी मौजूद रहे.
भरतपुर के रुद्रांश को मिला अर्जुन पुरस्कार: रुद्रांश को पैरा निशानेबाजी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया है. रुद्रांश ने साल 2022 में हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेलों में दो रजत पदक जीते. इसके बाद साल 2023 में लीमा (पेरू) में हुई विश्व चैंपियनशिप में दो रजत पदक अपने नाम किए. इसी वर्ष ओसीजे (क्रोएशिया) में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में चार स्वर्ण पदक जीतने के साथ दो विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए.
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इंसान के सपनों की सीमा नहीं होती: चाचा विपुल खंडेलवाल ने कहा- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करना उसकी वर्षों की मेहनत का सम्मान है. रुद्रांश ने साबित कर दिया कि शरीर की एक सीमा इंसान के सपनों की सीमा नहीं होती.
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हौसले की मिसाल बने रुद्रांश: पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल की जिंदगी संघर्ष, संकल्प और आत्मविश्वास की ऐसी कहानी है, जिसने मुश्किलों को भी मात दे दी. 24 जनवरी 2015 को एक शादी समारोह में आतिशबाजी की सामग्री में हुए विस्फोट ने आठ साल के रुद्रांश की जिंदगी बदल दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. संक्रमण फैलने के कारण डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए एक पैर काटना पड़ा.
मां ने बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया: मां विनीता खंडेलवाल ने बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया. जब रुद्रांश को लगता था कि अब वह दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाएगा, तब मां उसे भरोसा दिलाती थीं कि वह भी सबकुछ कर सकेगा. कृत्रिम पैर के सहारे उसने दोबारा चलना सीखा, साइकिल चलाई और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए. शूटिंग कोच सुमित राठी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ उसका खेल सफर धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय पहचान में बदल गया. राष्ट्रीय स्तर पर करीब 70 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25 पदक जीतने वाले रुद्रांश ने एशियन पैरा गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में भी देश का गौरव बढ़ाया.
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