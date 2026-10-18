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भरतपुर: जनाना अस्पताल के पालना गृह में दूध की बोतल के साथ मिली नवजात, NICU में भर्ती...

पालना गृह में दूध की बोतल के साथ मिली नवजात ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर के जनाना अस्पताल स्थित पालना गृह में रविवार सुबह एक नवजात बालिका मिली. सुबह करीब 9:45 बजे पालना गृह की घंटी बजने पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ मौके पर पहुंचा. वहां पालने में एक नवजात बच्ची रोती हुई मिली. स्टाफ ने तुरंत बच्ची को पालना गृह से निकालकर जनाना अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती कराया. जहां बाल रोग विशेषज्ञों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार बच्ची का स्वास्थ्य है. सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति की टीम भी अस्पताल पहुंची और बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली.