भरतपुर: जनाना अस्पताल के पालना गृह में दूध की बोतल के साथ मिली नवजात, NICU में भर्ती...
नवजात बालिका का वजन करीब ढाई किलो है. जांच के दौरान बच्ची की नाल पर क्लिप लगी हुई मिली...
Published : October 18, 2026 at 2:10 PM IST
भरतपुर: शहर के जनाना अस्पताल स्थित पालना गृह में रविवार सुबह एक नवजात बालिका मिली. सुबह करीब 9:45 बजे पालना गृह की घंटी बजने पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ मौके पर पहुंचा. वहां पालने में एक नवजात बच्ची रोती हुई मिली. स्टाफ ने तुरंत बच्ची को पालना गृह से निकालकर जनाना अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती कराया. जहां बाल रोग विशेषज्ञों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार बच्ची का स्वास्थ्य है. सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति की टीम भी अस्पताल पहुंची और बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली.
पालना गृह में मिली नवजात को CWC ने लिया संरक्षण में: बाल कल्याण समिति के सदस्य देवेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9:45 बजे पालना गृह की घंटी बजने पर अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचा. वहां एक नवजात बालिका मिली. स्टाफ ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर समिति को सूचना दी. सूचना पर समिति ने बच्ची को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है. शिशु गृह के अधीक्षक को बच्ची की समुचित देखभाल के निर्देश दिए गए हैं और चिकित्सकों की सलाह पर उसे निगरानी में रखा गया है.
वजन ढाई किलो, नाल पर लगी थी क्लिप: बाल कल्याण समिति सदस्य देवेंद्र सिंह गुर्जर के अनुसार, नवजात बालिका का वजन करीब ढाई किलो है. जांच के दौरान बच्ची की नाल पर क्लिप लगी हुई मिली. इसके साथ ही पालना गृह में बच्ची के साथ दूध की बोतल भी रखी हुई थी. इन परिस्थितियों को देखते हुए बच्ची का जन्म घर पर होने की संभावना जताई जा रही है.
एनआईसीयू में भर्ती नवजात की हालत स्थिर: जनाना अस्पताल के चिकित्सक डॉ. विपिन डागुर ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9:45 बजे इमरजेंसी स्टाफ को पालना गृह में नवजात मिली थी. बच्ची को तुरंत एनआईसीयू में भर्ती कर आवश्यक जांच और उपचार शुरू किया गया. चिकित्सक के अनुसार बच्ची का वजन करीब 2.50 किलोग्राम है, उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और उसे फीडिंग कराई जा रही है. बाल कल्याण समिति की निगरानी में बच्ची के उपचार और देखभाल की व्यवस्था की गई है.
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