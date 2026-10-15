भरतपुर साधारण सभा: अंधेरे में मोबाइल टॉर्च जलाकर बैठे पार्षद, रोड लाइट घोटाले की जांच की मांग
भरतपुर नगर निगम की बैठक में छह बार बिजली गुल होने और बाबा साहेब की तस्वीर गायब मिलने पर पार्षदों ने हंगामा किया.
Published : October 15, 2026 at 6:30 PM IST
भरतपुर: नगर निगम की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को अव्यवस्थाओं और पार्षदों की नाराजगी के बीच हुई. करीब तीन घंटे चली बैठक के दौरान सभागार की बिजली करीब छह बार गुल हो गई. बार-बार बिजली जाने से बैठक की कार्यवाही प्रभावित हुई और अंधेरा होने पर पार्षदों को मोबाइल फोन की टॉर्च जलानी पड़ी. वहीं, नगर निगम सभागार में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं होने पर वार्ड 16 के पार्षद मोती सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई और सदन में हंगामा कर दिया. उन्होंने अधिकारियों पर जानबूझकर तस्वीर हटाने का आरोप लगाते हुए इसे अनुचित बताया. नगर निगम की ओर से तस्वीर दोबारा लगाने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ.
दीपावली से पहले सफाई व्यवस्था सुधारने का दावा: बैठक के बाद महापौर अनुराधा सिंह ने बताया कि साधारण सभा में शहर की सफाई व्यवस्था, रोड लाइटों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि 30 से 100 दिवसीय योजना के तहत विभिन्न व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विचार किया गया है. इसमें सफाई, लाइटों की व्यवस्था और सड़कों की चौड़ाई जैसे विषय शामिल रहे. दीपावली के त्योहार से पहले शहर में जगह-जगह गंदगी होने और सफाई व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर महापौर ने कहा कि नगर निगम की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहर में बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे. महापौर ने बताया कि संबंधित व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि नगर निगम में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद व्यवस्थाओं और कमियों का आकलन किया जा रहा है. जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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बिजली कटौती बनी परेशानी: नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में एक ओर शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर बिजली की बार-बार कटौती ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए. करीब तीन घंटे तक चली बैठक में छह बार बिजली गुल होने से सभागार में अंधेरा छा गया. ऐसे में पार्षदों को मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेना पड़ा.
आठ हजार रोड लाइटों को लेकर भी उठाए सवाल: बैठक के दौरान पार्षद मोती सिंह ने शहर में रोड लाइटों की स्थापना को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने नगर निगम में करीब आठ हजार लाइटें लगाए जाने के दावे पर संदेह जताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. मोती सिंह का आरोप है कि लाइटें लगाने के मामले में पार्षदों से सत्यापन नहीं कराया गया और न ही प्रत्येक लाइट के स्थान की पहचान के लिए संबंधित लट्ठा नंबर दर्ज कराए गए. उन्होंने कहा कि केवल संख्या लिखकर लाइटें लगाए जाने की जानकारी दे दी गई, जबकि वास्तविक स्थिति की जांच होना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वार्डों में बहुत कम लाइटें लगाई गई हैं, जबकि कुछ प्रभावशाली पार्षदों के वार्डों में बड़ी संख्या में लाइटें लगाई गई हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर घरों के पास लाइटें लगाई गई हैं. हालांकि, ये सभी आरोप पार्षद मोती सिंह की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
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डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का मुद्दा: पार्षद ने महापौर से मांग की कि रोड लाइटों की स्थापना की जांच के लिए नगर निगम के अधिकारियों के बजाय पार्षदों की अलग कमेटी गठित की जाए. कमेटी प्रत्येक वार्ड में जाकर मौके पर लगी लाइटों का सत्यापन करे और यह पता लगाए कि स्वीकृत संख्या के अनुसार लाइटें वास्तव में लगाई गई हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और यदि कहीं अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारी तय की जा सकेगी. नगर निगम सभागार में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए पार्षद मोती सिंह ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने देश का संविधान लिखा और वे एक महान महापुरुष हैं. उन्होंने बताया कि पिछले करीब दस वर्षों से सभागार में बाबा साहेब की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अब वह वहां नहीं मिली.
तस्वीर दोबारा लगवाने की मांग: मोती सिंह ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जानबूझकर तस्वीर हटाई है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब किसी एक व्यक्ति या वर्ग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लिए सम्माननीय हैं. ऐसे महापुरुष की तस्वीर सभागार में लगी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभागार में महात्मा गांधी की तस्वीर के बगल में पहले की तरह बाबा साहेब की तस्वीर भी लगाई जानी चाहिए. पार्षद ने कहा कि वह इस मामले में महापौर और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर तस्वीर दोबारा लगवाने की मांग करेंगे. उन्होंने अधिकारियों के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि यदि तस्वीर नहीं लगाई गई तो अगली बैठक में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा. नगर निगम की ओर से तस्वीर लगाने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना विरोध शांत किया.
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