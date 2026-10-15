ETV Bharat / state

भरतपुर साधारण सभा: अंधेरे में मोबाइल टॉर्च जलाकर बैठे पार्षद, रोड लाइट घोटाले की जांच की मांग

टॉर्च की रोशनी में बैठक ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: नगर निगम की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को अव्यवस्थाओं और पार्षदों की नाराजगी के बीच हुई. करीब तीन घंटे चली बैठक के दौरान सभागार की बिजली करीब छह बार गुल हो गई. बार-बार बिजली जाने से बैठक की कार्यवाही प्रभावित हुई और अंधेरा होने पर पार्षदों को मोबाइल फोन की टॉर्च जलानी पड़ी. वहीं, नगर निगम सभागार में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं होने पर वार्ड 16 के पार्षद मोती सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई और सदन में हंगामा कर दिया. उन्होंने अधिकारियों पर जानबूझकर तस्वीर हटाने का आरोप लगाते हुए इसे अनुचित बताया. नगर निगम की ओर से तस्वीर दोबारा लगाने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ.

दीपावली से पहले सफाई व्यवस्था सुधारने का दावा: बैठक के बाद महापौर अनुराधा सिंह ने बताया कि साधारण सभा में शहर की सफाई व्यवस्था, रोड लाइटों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि 30 से 100 दिवसीय योजना के तहत विभिन्न व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विचार किया गया है. इसमें सफाई, लाइटों की व्यवस्था और सड़कों की चौड़ाई जैसे विषय शामिल रहे. दीपावली के त्योहार से पहले शहर में जगह-जगह गंदगी होने और सफाई व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर महापौर ने कहा कि नगर निगम की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहर में बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे. महापौर ने बताया कि संबंधित व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि नगर निगम में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद व्यवस्थाओं और कमियों का आकलन किया जा रहा है. जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.