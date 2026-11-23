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रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ रहा है सरसों का भाव, 10000 रुपए क्विंटल पार जाने की उम्मीद ..जानिए तेजी की वजह

सरसों के भाव में तेजी, आवक में भारी गिरावट ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: सरसों के बाजार में इस बार ऐसी तेजी आई है कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं. भरतपुर की मंडियों में सरसों के भाव 9600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि यह भाव कोरोना काल में बने रिकॉर्ड से भी करीब 1200 रुपए अधिक है. उस समय सरसों ने 8400 रुपए प्रति क्विंटल का उच्चतम स्तर छुआ था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है. व्यापारियों का अनुमान है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरसों के भाव जल्द ही 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार कर सकते हैं. अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में किसानों को और भी अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है.इस तेजी से सरसों उत्पादक किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. वहीं, तेल के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.