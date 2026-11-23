रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ रहा है सरसों का भाव, 10000 रुपए क्विंटल पार जाने की उम्मीद ..जानिए तेजी की वजह
BHARATPUR MUSTARD PRICE: तेजी से सरसों उत्पादक किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं तेल के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 23, 2026 at 4:14 PM IST
भरतपुर: सरसों के बाजार में इस बार ऐसी तेजी आई है कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं. भरतपुर की मंडियों में सरसों के भाव 9600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि यह भाव कोरोना काल में बने रिकॉर्ड से भी करीब 1200 रुपए अधिक है. उस समय सरसों ने 8400 रुपए प्रति क्विंटल का उच्चतम स्तर छुआ था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है. व्यापारियों का अनुमान है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरसों के भाव जल्द ही 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार कर सकते हैं. अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में किसानों को और भी अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है.इस तेजी से सरसों उत्पादक किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. वहीं, तेल के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
नई फसल आने में अभी तीन महीने बाकी: सरसों मंडी व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि सरसों की कीमतों में आई इस अप्रत्याशित तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में उपलब्ध स्टॉक की कमी है. किसानों ने इस बार फसल निकलने के बाद अच्छे भाव मिलने के कारण धीरे-धीरे अपनी उपज बेच दी. दूसरी ओर सरकारी भंडार में भी पिछले वर्षों के मुकाबले सरसों का स्टॉक कम बताया जा रहा है. ऐसे में अब किसानों और व्यापारियों दोनों के पास सरसों की उपलब्धता सीमित रह गई है. नई सरसों की फसल आने में अभी करीब तीन महीने का समय बाकी है. इस अंतराल में तेल मिलों को जरूरत के मुताबिक सरसों मिलना भी मुश्किल हो सकता है.
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10 हजार कट्टों की जगह पहुंच रहे सिर्फ 2500 कट्टे : व्यापारी भूपेंद्र गोयल ने बताया कि बाजार में सरसों की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस भरतपुर मंडी में इन दिनों प्रतिदिन करीब 10 हजार कट्टे सरसों की आवक होती थी, वहां अब मुश्किल से 2 हजार से 2500 कट्टे ही पहुंच रहे हैं. मंडी में आवक करीब 75 प्रतिशत तक घट गई है. दूसरी तरफ मांग बनी रहने और उपलब्ध स्टॉक कम होने से भाव लगातार मजबूत हो रहे हैं
कोविड काल का रिकॉर्ड भी टूटा: भरतपुर में बीते छह वर्षों के सरसों के भाव पर नजर डालें तो इस बार बाजार में आई तेजी की तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है. वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान सरसों के भाव करीब 8400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे. इस तरह वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल सरसों करीब 2450 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हुई है. वहीं कोरोना काल के 8400 रुपए के उच्चतम स्तर से भी वर्तमान भाव करीब 1200 रुपए ऊपर पहुंच चुके हैं. यह तेजी किसानों के लिए जहां राहत और मुनाफे की वजह बनी है, वहीं खाद्य तेल बाजार और आम उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का संकेत भी दे रही है.
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किसानों के पास भी नहीं बची सरसों: सरसों के बाजार में तेजी के प्रमुख कारणों को लेकर सरसों व्यापारी भूपेंद्र गोयल बताते हैं कि हर साल करीब 8 से 10 लाख टन सरसों सरकारी भंडार में भी उपलब्ध रहती थी, लेकिन इस बार सरकारी स्तर पर भी स्टॉक कम है. सीजन की शुरुआत से ही बाजार में अच्छे भाव मिलने के कारण किसानों ने अपनी फसल धीरे-धीरे बेच दी. अच्छे दाम मिलने से किसानों के पास भी अब सरसों का स्टॉक काफी कम रह गया है. यही स्थिति व्यापारियों की भी है.
सरसों के तेल ने भी बढ़ाई रसोई की चिंता: भूपेंद्र गोयल ने बताया कि वर्तमान में पाम ऑयल करीब 132 रुपए और सोया रिफाइंड करीब 140 रुपए प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है, जबकि सरसों का तेल 200 से 205 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है. इस अंतर की मुख्य वजह सरसों की ऊंची कीमतें हैं. जब तेल मिलों को कच्चा माल ही महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है तो उसका असर तैयार तेल की कीमत पर भी पड़ना स्वाभाविक है.ऐसे में सरसों की तेजी का फायदा जहां उपज बेचने वाले किसानों को मिल रहा है, वहीं सरसों का तेल खरीदने वाले आम परिवारों को अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है. आने वाले दिनों में यदि सरसों की उपलब्धता में सुधार नहीं हुआ तो खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है.
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लागत पर 30 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा: एक तरफ सरसों की रिकॉर्ड कीमतें व्यापारियों के लिए स्टॉक और खरीद की चुनौती बन रही हैं, वहीं किसानों के लिए इस बार की फसल अच्छी कमाई का जरिया साबित हुई है. उबार निवासी किसान खड्ग सिंह बताते हैं कि पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार सरसों के भाव काफी अच्छे रहे हैं. पैदावार भी ठीक हुई है और किसानों को लागत के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत से अधिक का मार्जिन मिल रहा है. अच्छे भाव मिलने से किसानों को इस बार फसल का बेहतर मूल्य मिला है. कई वर्षों बाद ऐसी स्थिति बनी है, जब सरसों की उपज बेचने पर किसानों को लागत निकालने के साथ अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है. यही वजह है कि किसानों ने अच्छे भावों का फायदा उठाते हुए अपनी उपज बाजार में बेच दी.
10 हजार के पार जा सकती है सरसों: भूपेंद्र गोयल का अनुमान है कि जिस सरसों के भाव हाल में 9600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे हैं, उनमें 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की और बढ़ोतरी हो सकती है. यानी सरसों के भाव 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर जाने की संभावना है.
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