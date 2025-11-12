ETV Bharat / state

रेहाना रियाज और संजना जाटव कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव नियुक्त, इन राज्यों की मिली जिम्मेदारी

जयपुर : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी(एआईसीसी) में एक बार फिर राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है. कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की घोषणा की है. मंगलवार रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रहीं रेहाना रियाज चिश्ती और भरतपुर से लोकसभा सांसद संजना जाटव को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं.

रेहाना रियाज चिश्ती को महाराष्ट्र और संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी लगाया गया है. रेहाना रियाज लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस के संगठन में सक्रिय थीं. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और लंबे समय तक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है. इसके अलावा वे कई राज्यों में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी निभा चुकी हैं. वहीं संजना जाटव युवा लोकसभा सांसद है, हालांकि साल 2023 में उन्होंने कठूमर से चुनाव लड़ा था लेकिन बहुत ही कम अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद पार्टी ने उन्हें भरतपुर लोकसभा से टिकट दिया जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है.