भरतपुर में खनन माफिया का दुस्साहस: वन विभाग की टीम पर लाठी-सरियों से हमला, मोबाइल छीनकर मिटाए सबूत
अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने लाठी-सरियों से हमला कर रेंजर सहित कई कर्मियों को घायल कर दिया.
Published : November 29, 2026 at 10:23 PM IST
भरतपुर: जिले के बंशी पहाड़पुर के वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफिया और उसके साथियों ने हमला कर दिया. ट्रैक्टर-कंप्रेशर जब्त करने की कार्रवाई से नाराज आरोपियों ने करीब 15 से 20 लोगों को मौके पर बुलाकर वनकर्मियों को घेर लिया और लाठी-डंडों व सरियों से जमकर मारपीट की. हमले में रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी समेत कई वनकर्मी घायल हो गए. आरोपियों का दुस्साहस यहीं नहीं रुका. घटना की मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे वनकर्मियों के फोन छीन लिए गए और उनमें मौजूद वीडियो डिलीट करने के साथ मोबाइल रीसेट कर दिए गए. मामले में रेंजर ने रुदावल थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
पप्पू चुरारी की खनन पिट में खड़ा कर भागा चालक: रुदावल थानाधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि घटना शनिवार की है, मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच कर आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बयाना रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी, वनपाल सुरेंद्र कुमार, वनरक्षक पुखराज, नेतराम और रवि कुमार के साथ सरकारी वाहन से बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. टीम सूखाशीला वनखंड से होते हुए बंशी पहाड़पुर के बी-वनखंड में पहुंची तो वहां अवैध खनन के निशान मिले. इसी दौरान वनकर्मियों को एक ट्रैक्टर-कंप्रेशर के साथ जाता दिखाई दिया. संदेह होने पर टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया. वन विभाग की टीम को पीछे आता देख ट्रैक्टर चालक वाहन को पप्पू चुरारी की खनन पिट में खड़ा कर मौके से फरार हो गया. टीम ने ट्रैक्टर की जांच की तो उस पर नंबर प्लेट नहीं मिली. इतना ही नहीं, चेसिस और इंजन नंबर की पट्टियां भी घिसी हुई पाई गईं. इन परिस्थितियों को देखते हुए वनकर्मियों ने ट्रैक्टर-कंप्रेशर जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी.
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टीम को घेरकर बरसाए लाठी-सरिए: रेंजर की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान रामअवतार नाम का व्यक्ति मौके पर पहुंचा. उसने वन विभाग की टीम को धमकाया और फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया. कुछ ही देर में करीब 15 से 20 लोग लाठी-डंडों और सरियों के साथ वहां पहुंच गए. आरोप है कि भीड़ ने वनकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले में रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी, वनपाल सुरेंद्र कुमार और वनरक्षक नेतराम के साथ मारपीट की गई. वनरक्षक पुखराज को भी आरोपियों ने निशाना बनाया. हमलावरों ने सरकारी वाहन का रास्ता रोककर वन विभाग की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
मोबाइल छीने, वीडियो डिलीट कर फोन किए रीसेट: इस घटना में सबसे गंभीर पहलू साक्ष्य मिटाने की कोशिश का सामने आया है. वन विभाग की टीम कार्रवाई और घटनाक्रम की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र और उसके साथियों ने वनकर्मियों के मोबाइल फोन छीन लिए. इसके बाद मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए घटना के वीडियो डिलीट कर दिए और फोन को रीसेट कर दिया, ताकि हमले से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिटाए जा सकें. रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी ने रुदावल थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है.
पहले भी हो चुके हैं वनकर्मियों पर हमले: बंशी पहाड़पुर और आसपास के वन क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाली वन विभाग की टीम पर हमले का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले 26 सितंबर 2026 को भी इसी क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ था. उस घटना में गढ़ीबाजना के कोट नाके पर तैनात फॉरेस्टर भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस साल इससे पहले भी दो बार वन विभाग की टीम को हमलों का सामना करना पड़ा है.
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