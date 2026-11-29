ETV Bharat / state

भरतपुर में खनन माफिया का दुस्साहस: वन विभाग की टीम पर लाठी-सरियों से हमला, मोबाइल छीनकर मिटाए सबूत

क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के बंशी पहाड़पुर के वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफिया और उसके साथियों ने हमला कर दिया. ट्रैक्टर-कंप्रेशर जब्त करने की कार्रवाई से नाराज आरोपियों ने करीब 15 से 20 लोगों को मौके पर बुलाकर वनकर्मियों को घेर लिया और लाठी-डंडों व सरियों से जमकर मारपीट की. हमले में रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी समेत कई वनकर्मी घायल हो गए. आरोपियों का दुस्साहस यहीं नहीं रुका. घटना की मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे वनकर्मियों के फोन छीन लिए गए और उनमें मौजूद वीडियो डिलीट करने के साथ मोबाइल रीसेट कर दिए गए. मामले में रेंजर ने रुदावल थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

पप्पू चुरारी की खनन पिट में खड़ा कर भागा चालक: रुदावल थानाधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि घटना शनिवार की है, मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच कर आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बयाना रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी, वनपाल सुरेंद्र कुमार, वनरक्षक पुखराज, नेतराम और रवि कुमार के साथ सरकारी वाहन से बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. टीम सूखाशीला वनखंड से होते हुए बंशी पहाड़पुर के बी-वनखंड में पहुंची तो वहां अवैध खनन के निशान मिले. इसी दौरान वनकर्मियों को एक ट्रैक्टर-कंप्रेशर के साथ जाता दिखाई दिया. संदेह होने पर टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया. वन विभाग की टीम को पीछे आता देख ट्रैक्टर चालक वाहन को पप्पू चुरारी की खनन पिट में खड़ा कर मौके से फरार हो गया. टीम ने ट्रैक्टर की जांच की तो उस पर नंबर प्लेट नहीं मिली. इतना ही नहीं, चेसिस और इंजन नंबर की पट्टियां भी घिसी हुई पाई गईं. इन परिस्थितियों को देखते हुए वनकर्मियों ने ट्रैक्टर-कंप्रेशर जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी.

इसे भी पढ़ें- वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए टीम को घेरकर बरसाए लाठी-सरिए: रेंजर की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि जब्ती की कार्रवाई के दौरान रामअवतार नाम का व्यक्ति मौके पर पहुंचा. उसने वन विभाग की टीम को धमकाया और फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया. कुछ ही देर में करीब 15 से 20 लोग लाठी-डंडों और सरियों के साथ वहां पहुंच गए. आरोप है कि भीड़ ने वनकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले में रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी, वनपाल सुरेंद्र कुमार और वनरक्षक नेतराम के साथ मारपीट की गई. वनरक्षक पुखराज को भी आरोपियों ने निशाना बनाया. हमलावरों ने सरकारी वाहन का रास्ता रोककर वन विभाग की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.