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भरतपुर में अटके विकास कार्यों को लेकर महापौर सख्त, रेडक्रॉस सर्किल से कुम्हेर गेट तक किया निरीक्षण

महापौर ने स्पष्ट किया कि अटके हुए कार्यों को शुरू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा.

Bharatpur Mayor Anuradha inspection
अधिकारियों को निर्देश देती महापौर सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2026 at 11:40 AM IST

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Updated : October 26, 2026 at 11:59 AM IST

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भरतपुर: शहर में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम महापौर अनुराधा सिंह ने शहर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने रेडक्रॉस सर्किल, चांदपोल गेट और कुम्हेर गेट का निरीक्षण किया. महापौर ने सीएफसीडी और नालों से जुड़े उन कार्यों की भी जानकारी ली, जो लंबे समय से रुके हुए हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से काम में देरी के कारणों की जानकारी लेकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही.

चांदपोल गेट और कुम्हेर गेट पर भी नजर: महापौर सिंह ने सोमवार सुबह रेडक्रॉस सर्किल, चांदपोल गेट और कुम्हेर गेट का निरीक्षण कर संबंधित कार्यों की स्थिति देखी. उन्होंने कहा कि जहां भी कोई कमी या बाधा सामने आएगी, उसका समाधान कराया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. शहर में सीएफसीडी और नालों से संबंधित कार्यों में हो रही देरी को दूर करना भी प्राथमिकता में रहेगा. महापौर ने स्पष्ट किया कि अटके हुए कार्यों को शुरू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा.

भुगतान में देरी से प्रभावित हो रहे निर्माण कार्य: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने महापौर को बताया कि ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. भुगतान संबंधी समस्या के चलते ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है. इस पर महापौर ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक बुलाकर भुगतान और निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी. साथ ही ठेकेदारों को समय पर भुगतान दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, ताकि रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकें.

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Last Updated : October 26, 2026 at 11:59 AM IST

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