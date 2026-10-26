ETV Bharat / state

भरतपुर में अटके विकास कार्यों को लेकर महापौर सख्त, रेडक्रॉस सर्किल से कुम्हेर गेट तक किया निरीक्षण

अधिकारियों को निर्देश देती महापौर सिंह ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम महापौर अनुराधा सिंह ने शहर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने रेडक्रॉस सर्किल, चांदपोल गेट और कुम्हेर गेट का निरीक्षण किया. महापौर ने सीएफसीडी और नालों से जुड़े उन कार्यों की भी जानकारी ली, जो लंबे समय से रुके हुए हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से काम में देरी के कारणों की जानकारी लेकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही.