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Bharatpur Cylinder Blast : आगरा रोड पर बैंक्वेट हॉल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, बर्थडे पार्टी में मची भगदड़

बैंक्वेट हॉल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: आगरा रोड स्थित ज्वाला कैटर्स के बैंक्वेट हॉल में गुरुवार देर शाम सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. जब यह घटना घटी, उस समय बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल थे. अचानक हुए धमाके और आग की लपटें देखकर पार्टी में मौजूद लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागे. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

हालांकि, आग इतनी भीषण थी कि पूरा बैंक्वेट हॉल जलकर खत्म हो गया. आग पर काबू पाने के लिए करीब एक दर्जन दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा. ज्वाला कैटर्स के कर्मचारी राहुल ने बताया कि गुरुवार को बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी का आयोजन था. इसमें करीब 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे. इसी दौरान अचानक धमाके के साथ आग लग गई. आग तेजी से फैलने लगी तो पार्टी में मौजूद सभी लोग परिसर से बाहर निकल गए. घटना में किसी व्यक्ति के आग की चपेट में आने की जानकारी नहीं है.