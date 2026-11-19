Bharatpur Cylinder Blast : आगरा रोड पर बैंक्वेट हॉल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, बर्थडे पार्टी में मची भगदड़
धमाके के साथ आग भड़कने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
Published : November 19, 2026 at 9:51 PM IST
भरतपुर: आगरा रोड स्थित ज्वाला कैटर्स के बैंक्वेट हॉल में गुरुवार देर शाम सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. जब यह घटना घटी, उस समय बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल थे. अचानक हुए धमाके और आग की लपटें देखकर पार्टी में मौजूद लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागे. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
हालांकि, आग इतनी भीषण थी कि पूरा बैंक्वेट हॉल जलकर खत्म हो गया. आग पर काबू पाने के लिए करीब एक दर्जन दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा. ज्वाला कैटर्स के कर्मचारी राहुल ने बताया कि गुरुवार को बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी का आयोजन था. इसमें करीब 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे. इसी दौरान अचानक धमाके के साथ आग लग गई. आग तेजी से फैलने लगी तो पार्टी में मौजूद सभी लोग परिसर से बाहर निकल गए. घटना में किसी व्यक्ति के आग की चपेट में आने की जानकारी नहीं है.
नगर निगम आयुक्त श्रवण विश्नोई ने बताया कि आग सिलेंडर फटने के कारण लगी. सूचना मिलते ही आसपास की दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. करीब 12 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया. उन्होंने बताया कि बैंक्वेट हॉल में उस समय कोई बड़ा आयोजन या बुकिंग नहीं थी. हालांकि, बर्थडे पार्टी होने की जानकारी मिली है. संचालक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. वहीं, कर्मचारी राहुल ने पार्टी में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने और सभी के सुरक्षित बाहर निकलने की बात कही.
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आयुक्त ने बताया कि आग से बैंक्वेट हॉल पूरी तरह जलकर खत्म हो गया है. फिलहाल, आग नियंत्रण में है. नुकसान का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका है. उन्होंने बताया कि बैंक्वेट हॉल में फायर सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन आग लगने के दौरान बिजली चली जाने से सिस्टम संचालित नहीं हो पाया. इसके चलते दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया.
घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बैंक्वेट हॉल का पूरा परिसर इसकी चपेट में आ गया. हालांकि, समय रहते पार्टी में मौजूद लोगों के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया.