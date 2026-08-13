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भरतपुर: कार सवार हमलावरों ने पहले पीटा, फिर किया फायर, प्रॉपर्टी डीलर की मौत

चश्मदीद बृजेश ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर कार में सवार होकर आए थे.

Police and people present outside the hospital
अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस और लोग (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 9:56 PM IST

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भरतपुर: शहर के मडरपुर रोड पर गुरुवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब कार सवार हमलावरों ने एक व्यक्ति पर हमला कर गोली मार दी. वारदात में अजय खैमरा (40) की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं परिजन शव को सड़क पर रखकर अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं.

एएसपी धर्मेंद्र ने बताया कि मडरपुर रोड पर फायरिंग की घटना हुई है. घटना में अजय नामक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रथम दृष्ट्या मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. घटना की जांच की जा रही है. प्रदर्शन कर रहे परिजनों से भी समझाइश की जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू किए. पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है. हमलावरों की पहचान और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं.

एएसपी दी यह जानकारी... (ETV Bharat Bharatpur)

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गांव निवासी विष्णु खैमरा ने बताया कि अजय खैमरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. गुरुवार देर शाम कुछ लोग कार में सवार होकर मडरपुर रोड पहुंचे. हमलावरों ने अजय के साथ पहले मारपीट की और इसके बाद उसे गोली मार दी. गोली लगने से अजय गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. चश्मदीद बृजेश ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर कार में सवार होकर आए थे. पहले अजय के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे गोली मार दी गई. उसके बाद आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए. हालांकि, वारदात की पूरी परिस्थितियों और हमले के पीछे की वजह का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

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अजय की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजन शव को लेकर आरबीएम अस्पताल के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस के अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों की ओर से परिजनों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है.

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CAR BORNE ASSAILANTS SHOT A MAN
भरतपुर में गोली मारकर हत्या
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