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भरतपुर: कार सवार हमलावरों ने पहले पीटा, फिर किया फायर, प्रॉपर्टी डीलर की मौत

अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस और लोग ( ETV Bharat Bharatpur )