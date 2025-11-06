ETV Bharat / state

25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ की लैब तक, बृज विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का साम्राज्य

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का किला आखिरकार ढह गया. तीन साल से चल रहे वित्तीय और प्रशासनिक फर्जीवाड़ों की जांच ने विश्वविद्यालय की पोल खोल दी है. 25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ रुपए की केमिस्ट्री लैब, 9 करोड़ रुपए के फर्नीचर, 10 करोड़ रुपए की पुस्तकों और लाखों के टेंडरों तक, हर स्तर पर घोटाले का जाल बिछा मिला. राजभवन की जांच में पूर्व कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा सहित चार अधिकारियों को दोषी पाया गया है. छात्र नेता विष्णु चौधरी की लगातार शिकायतों और संघर्ष के बाद यह कार्रवाई हुई है. यह सिर्फ शुरुआत है, अगर सीबीआई जांच हो जाए तो और भी बड़े भ्रष्टाचार सामने आएंगे. छात्र नेता विष्णु चौधरी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur) तीन साल की लड़ाई में उजागर हुआ भ्रष्टाचार : छात्र नेता विष्णु चौधरी ने बताया कि वे पिछले ढाई-तीन साल से लगातार विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. मैंने 25 लाख रुपए कैश चोरी, टेंडर प्रक्रिया, फर्नीचर घोटाला, वॉच टॉवर, फर्जी भर्ती, उत्तर पुस्तिका और लैब घोटाले जैसे मामलों की शिकायतें दी थीं. कई बार जांच के नाम पर लीपापोती की गई, लेकिन अब सच्चाई सामने है.