25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ की लैब तक, बृज विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का साम्राज्य

बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का किला ढहा. जांच में पूर्व कुलपति सहित चार अधिकारियों को दोषी पाया गया है. यहां जानिए पूरा मामला...

Maharaja Surajmal Brij University
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 4:38 PM IST

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का किला आखिरकार ढह गया. तीन साल से चल रहे वित्तीय और प्रशासनिक फर्जीवाड़ों की जांच ने विश्वविद्यालय की पोल खोल दी है. 25 लाख कैश चोरी से लेकर 12 करोड़ रुपए की केमिस्ट्री लैब, 9 करोड़ रुपए के फर्नीचर, 10 करोड़ रुपए की पुस्तकों और लाखों के टेंडरों तक, हर स्तर पर घोटाले का जाल बिछा मिला.

राजभवन की जांच में पूर्व कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा सहित चार अधिकारियों को दोषी पाया गया है. छात्र नेता विष्णु चौधरी की लगातार शिकायतों और संघर्ष के बाद यह कार्रवाई हुई है. यह सिर्फ शुरुआत है, अगर सीबीआई जांच हो जाए तो और भी बड़े भ्रष्टाचार सामने आएंगे.

छात्र नेता विष्णु चौधरी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

तीन साल की लड़ाई में उजागर हुआ भ्रष्टाचार : छात्र नेता विष्णु चौधरी ने बताया कि वे पिछले ढाई-तीन साल से लगातार विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. मैंने 25 लाख रुपए कैश चोरी, टेंडर प्रक्रिया, फर्नीचर घोटाला, वॉच टॉवर, फर्जी भर्ती, उत्तर पुस्तिका और लैब घोटाले जैसे मामलों की शिकायतें दी थीं. कई बार जांच के नाम पर लीपापोती की गई, लेकिन अब सच्चाई सामने है.

Brij University Corruption Case
'भ्रष्टाचार का किला' ढहा... (ETV Bharat GFX)

एक नहीं, दर्जनों घोटाले : जांच रिपोर्ट और शिकायतों के आधार पर विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला सामने आई है.

  • 25 लाख रुपए कैश चोरी: विश्वविद्यालय से नकद राशि चोरी हो गई, लेकिन आज तक न तो चोर पकड़ा गया और न ही रकम बरामद हुई. विधायक बहादुर सिंह कोली ने इस मामले की शिकायत एसीबी में की थी.
  • वॉच टॉवर घोटाला: विश्वविद्यालय की चारदीवारी पर चार वॉच टॉवर लगाने का टेंडर 2.5 लाख रुपए में संभव था, लेकिन कुलपति ने 9.5 लाख रुपए का भुगतान किया, यानि 7 लाख रुपए का सीधा घोटाला.
  • फर्नीचर घोटाला: 9 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, जबकि विश्वविद्यालय में उसका कोई अता-पता नहीं. 30 हजार रुपए के पर्दे, 25 हजार रुपए की कुर्सियां, 2.5 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल जैसी खरीद ने भ्रष्टाचार की गहराई उजागर की.
  • केमिस्ट्री लैब घोटाला: 12 करोड़ की लैब का टेंडर 'ग्लोबल एंड इंस्टीट्यूट' नाम से पहले से पंजीकृत निजी संस्था के नाम पर कर दिया गया. बाद में जांच में यह पूरा मामला फर्जी पाया गया.
  • पुस्तक खरीद घोटाला: विश्वविद्यालय ने 1.5 करोड़ की पुस्तकें खरीदीं जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से असंबंधित थीं. इसके अलावा 10 करोड़ की और पुस्तकों की खरीद में भी अनियमितता मिली.
  • उत्तर पुस्तिका घोटाला: गुणवत्ता शून्य वाली कॉपियों पर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.
  • संविदा भर्ती में धांधली: 14 संविदा शिक्षक बाहरी लोगों को योग्यता के विपरीत नियुक्त किया गया.
  • पीएचडी प्रवेश घोटाला: 50 से अधिक छात्रों को बिना गाइड उपलब्ध कराए प्रवेश दे दिया गया, फीस भी ली गई और अब तक कोर्स पूरा नहीं हो पाया.
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी नियुक्त: नियमों के विपरीत पांच वृद्ध कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति दी गई.
  • फर्जी बिल और भुगतान: कई करोड़ के बिल फर्जी फर्मों के नाम से पास किए गए.

सीबीआई जांच होनी चाहिए : विष्णु चौधरी ने कहा कि राजभवन की जांच ने तो बस एक झलक दिखाई है, असली भ्रष्टाचार इससे कहीं बड़ा है. सीबीआई जांच हो तो 50-60 करोड़ के घोटालों का सच सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं थी. कई बार दबाव बना, धमकियां मिलीं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे. अब जांच ने हमारे आरोप सही साबित कर दिए हैं.

पढ़ें : बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित पूर्व कुलपति व उप कुलसचिव, एआर, परीक्षा नियंत्रक दोषी, FIR व वसूली के आदेश

राजनीतिक सहयोग और संघर्ष की जीत : चौधरी ने बताया कि इस संघर्ष में विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश और नौक्षम चौधरी का सहयोग मिला. उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, राज्यपाल से मुलाकातें कीं और हमारी आवाज को ताकत दी. आखिरकार तीन साल की मेहनत रंग लाई.

बोम सदस्य व वैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने बताया कि विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को लेकर कई बार विधानसभा और राज्यपाल तक मुद्दा उठाया. उसके बाद भ्रष्टाचार की जांच हुई, तब जाकर पूर्व कुलपति प्रो रमेश चंद्रा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई. अब ग्रुप 4 ने भी उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ निलंबन की अनुशंसा की है. साथ ही एफआईआर और वित्तीय अनियमितता की वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं.

