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पांचना से मायूसी के बाद गोवर्धन ड्रेन बनेगा केवलादेव का सहारा, लेकिन इकोसिस्टम पर मंडराया खतरा

पांचना बांध में पानी की कमी के कारण भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को गोवर्धन ड्रेन से पानी दिया जाएगा.

केवलादेव में पानी का संकट!
केवलादेव में पानी का संकट! (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 1:40 PM IST

6 Min Read
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भरतपुर: विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की प्यास इस बार पांचना बांध नहीं, बल्कि गोवर्धन ड्रेन बुझा सकता है. अभी तक हुई बारिश से पांचना बांध करीब 60 फीसदी ही भर पाया है. उसके गेट 90 फीसदी से अधिक भराव होने पर ही खोले जाने का नियम होने के कारण इस बार घना को वहां से पानी मिलने की उम्मीद बेहद कम है. ऐसे में पार्क प्रबंधन गोवर्धन ड्रेन और चंबल पाइपलाइन से पानी लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन समस्या सिर्फ पानी जुटाने की नहीं है, बल्कि जिस गोवर्धन ड्रेन के पानी पर घना की निर्भरता बढ़ने वाली है, उस ड्रेन के पानी की गुणवत्ता और उसके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता भी सामने आ रही है.

पांचना से पानी मिलने की उम्मीद कम: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बी. वी. ने बताया कि 16 अगस्त को पानी की स्थिति की समीक्षा की गई थी. इसमें पांचना बांध अपनी कुल क्षमता का करीब 60 फीसदी ही भरा मिला. बांध के गेट सामान्य तौर पर 90 फीसदी से अधिक भराव होने पर खोले जाते हैं. ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में पांचना से पानी मिलने की संभावना कम है. यही वजह है कि पार्क प्रबंधन ने अब वैकल्पिक जल स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है. निदेशक के अनुसार, पांचना के अलावा दो विकल्प हैं गोवर्धन ड्रेन और चंबल पाइपलाइन. चंबल से सीमित मात्रा में पानी मिलता है और वह पेयजल आपूर्ति से भी जुड़ा है, इसलिए इस बार घना के लिए प्रमुख जल स्रोत गोवर्धन ड्रेन रहने की संभावना है.

पांचना बांध में पानी की कमी (ETV Bharat Bharatpur)

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550 एमसीएफटी पानी की जरूरत: निदेशक ने बताया कि केवलादेव के लिए लंबे समय से चल रही बीएनएचएस की स्टडी के अनुसार, पार्क को सामान्य तौर पर पर्यटन सीजन के दौरान करीब 550 एमसीएफटी पानी की जरूरत होती है. हालांकि, इस बार पार्क के भीतर अच्छी बारिश होने के कारण प्रबंधन का अनुमान है कि करीब 450 एमसीएफटी पानी से सीजन चलाया जा सकता है, यानी अच्छी बारिश ने पानी की जरूरत को करीब 100 एमसीएफटी तक कम किया है, लेकिन इसके बावजूद पार्क को बड़ी मात्रा में बाहरी पानी की जरूरत बनी हुई है.

पहले होगी गुणवत्ता जांच: निदेशक चेतन ने बताया कि अभी तक अजान बांध में जमा बारिश के पानी से सिर्फ 50 एमसीएफटी पानी लिया जा सका है. ऐसे में आगे की जरूरत पूरी करने के लिए गोवर्धन ड्रेन सबसे अहम विकल्प बनता जा रहा है. उन्होंने बताया कि गोवर्धन ड्रेन का पानी बिना जांच के घना में नहीं लिया जाएगा. विश्व धरोहर स्थल होने के कारण पानी की वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग कराई जाएगी. पानी निर्धारित मानकों पर खरा उतरेगा, तभी उसे पार्क में लिया जाएगा.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को गोवर्धन ड्रेन से पानी दिया जाएगा
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को गोवर्धन ड्रेन से पानी दिया जाएगा (ETV Bharat GFX)

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गोवर्धन ड्रेन का पानी ठीक नहीं: घना के नेचर गाइड रणधीर सिंह ने गोवर्धन ड्रेन के पानी को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि ड्रेन के पानी के साथ बाहरी क्षेत्रों से रसायन और दूसरे हानिकारक तत्व बहकर आते हैं. ऐसे पानी से घना की वनस्पति और प्राकृतिक आवास में बदलाव हो सकता है. उनके अनुसार, पहले जब पांचना बांध का पानी घना में आता था, तो वह अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाता था, बल्कि एक पूरी जलीय जैव विविधता भी लेकर आता था.

छोटे जलीय जीव भी घना तक पहुंचते: उन्होंने बताया कि पांचना के पानी से घना में करीब 57 तरह की मछलियां देखी गई हैं. हर साल यहां आने वाली मछलियों की प्रजातियों और उनकी संख्या पर नजर रखी जाती है. पांचना के पानी के साथ कछुए, घोंघे, मोलस्क और दूसरे छोटे जलीय जीव भी घना तक पहुंचते थे. ये जीव केवलादेव की फूड चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. यही जलीय जीव यहां आने वाले पक्षियों के लिए भोजन का आधार बनते हैं, जबकि अनेक प्रवासी जलपक्षी पानी के भीतर मौजूद प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं.

घना में बारिश का पानी
घना में बारिश का पानी (ETV Bharat Bharatpur)

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बदल सकती है घना की ‘फूड चेन’: रणधीर सिंह ने बताया कि यही वजह है कि पांचना के पानी की अनुपलब्धता को सिर्फ पानी की कमी के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा. पांचना से आने वाले पानी के साथ मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की जो प्राकृतिक आपूर्ति घना तक पहुंचती थी, वह इस बार प्रभावित हो सकती है. दूसरी तरफ, यदि गोवर्धन ड्रेन का पानी लंबे समय तक घना में आता है, तो उसमें मौजूद बाहरी तत्वों का वनस्पति और जलीय आवास पर बुरा असर पड़ने की आशंका भी रहती है.

आगे बारिश होने की उम्मीद: निदेशक चेतन ने बताया कि अगले करीब 15 दिनों में बारिश होने की उम्मीद है. यदि अच्छी बारिश होती है, तो घना के भीतर प्राकृतिक जल की उपलब्धता बढ़ेगी और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है. प्रबंधन की योजना बारिश, चंबल पाइपलाइन और गोवर्धन ड्रेन-इन तीनों स्रोतों के सहारे पानी की जरूरत पूरी करने की है. लेकिन चंबल से सीमित पानी मिलने के कारण गोवर्धन ड्रेन पर सबसे ज्यादा निर्भरता रहने की संभावना है. ऐसे में यदि इस बार पांचना बांध का पानी घना को नहीं मिलता और पार्क को गोवर्धन ड्रेन पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसका असर आगामी पर्यटन सीजन और प्रवासी पक्षियों की संख्या पर भी देखने को मिल सकता है.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (ETV Bharat Bharatpur)

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