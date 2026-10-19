12 देशों के विशेषज्ञ पहुंचे केवलादेव, जल संकट से जैव विविधता के संरक्षण तक समझीं चुनौतियां
शैक्षणिक भ्रमण में भूटान, कोट डी आइवर, इथियोपिया, केन्या, इस्वातिनी, माली, मंगोलिया, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के 18 प्रतिभागी शामिल हुए.
Published : October 19, 2026 at 7:11 PM IST
भरतपुर: जल संकट, आक्रामक वनस्पतियां और जैव विविधता का संरक्षण दुनिया के कई प्राकृतिक धरोहर स्थलों के सामने बड़ी चुनौती है. इन चुनौतियों से निपटने और धरोहर स्थलों के बेहतर प्रबंधन के अनुभवों को समझने के लिए सोमवार को 12 देशों के 18 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का शैक्षणिक भ्रमण किया.
विश्व धरोहर और रामसर स्थल के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले इस उद्यान में प्रतिभागियों को संरक्षण संबंधी चुनौतियों, प्रबंधन उपायों और इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी गई.
उद्यान की एसीएफ रेखा वर्मा ने बताया कि यह भ्रमण भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII-C2C), देहरादून की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रायोजन में आयोजित चार सप्ताह के 'सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट' के चौथे संस्करण का हिस्सा था. इसमें एशिया और अफ्रीका के 12 देशों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस कार्यक्रम के जरिए प्रतिभागियों को प्राकृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर मिला.
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12 देशों के प्रतिनिधियों ने जाना केवलादेव का महत्व : उन्होंने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण में भूटान, कोट डी आइवर, इथियोपिया, केन्या, इस्वातिनी, माली, मंगोलिया, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के 18 प्रतिभागी शामिल हुए. इनमें प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के प्रबंधक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के अधिकारी, संग्रहालय और धरोहर विशेषज्ञ, शोधकर्ता, पर्यटन अधिकारी तथा स्थानीय शासन एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे.
जल उपलब्धता और आक्रामक वनस्पतियां बड़ी चुनौती : भ्रमण के दौरान उप वन संरक्षक चेतन बी.वी. ने प्रतिभागियों को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसकी पहचान और रामसर स्थल के तौर पर इसके महत्व की जानकारी दी. उन्होंने उद्यान के संरक्षण में सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए जल उपलब्धता और आक्रामक वनस्पतियों से जुड़े मुद्दों को विस्तार से समझाया.
उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाए जा रहे प्रबंधन उपायों की जानकारी भी दी. इस दौरान प्राकृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका और उनके सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को समझने पर जोर रहा.