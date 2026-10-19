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12 देशों के विशेषज्ञ पहुंचे केवलादेव, जल संकट से जैव विविधता के संरक्षण तक समझीं चुनौतियां

12 देशों के विशेषज्ञ पहुंचे केवलादेव... ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जल संकट, आक्रामक वनस्पतियां और जैव विविधता का संरक्षण दुनिया के कई प्राकृतिक धरोहर स्थलों के सामने बड़ी चुनौती है. इन चुनौतियों से निपटने और धरोहर स्थलों के बेहतर प्रबंधन के अनुभवों को समझने के लिए सोमवार को 12 देशों के 18 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का शैक्षणिक भ्रमण किया.

विश्व धरोहर और रामसर स्थल के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले इस उद्यान में प्रतिभागियों को संरक्षण संबंधी चुनौतियों, प्रबंधन उपायों और इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी गई.