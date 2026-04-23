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सांप जैसी गर्दन, पानी में करता शिकार, ऐसा है घना के रहस्यमयी 'स्नेक बर्ड' का व्यवहार

डार्टर की गतिविधियां इतनी अनोखी होती हैं कि यह वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का एक प्रमुख विषय बन चुका है. पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 5:28 PM IST

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भरतपुर : राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के लिए हमेशा से खास आकर्षण रहा है. यहां झीलों और दलदली इलाकों में दिखने वाला एक अनोखा पक्षी डार्टर अपनी विचित्र बनावट और शिकार करने की अद्भुत तकनीक के कारण चर्चा में रहता है. इस पक्षी को आम भाषा में स्नेक बर्ड यानी सांप पक्षी या सांप जैसा दिखने वाला पक्षी भी कहा जाता है और इसकी यह पहचान यूं ही नहीं बनी. इसके पीछे अपनी खास वजह है.

नेचुरलिस्ट देवेंद्र सिंह ने बताया कि डार्टर की सबसे खास पहचान उसकी लंबी, पतली और लचीली गर्दन है, जो बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देती है. जब यह पक्षी पानी में तैरता है और केवल उसकी गर्दन बाहर दिखती है तो पहली नजर में यह किसी सांप का भ्रम पैदा कर देता है. यही कारण है कि इसे स्नेक बर्ड कहा जाता है. डार्टर की गतिविधियां इतनी अनोखी होती हैं कि यह वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का एक प्रमुख विषय बन चुका है. पानी में गोता लगाना, मछली को भेदना, उसे हवा में उछालना और फिर पंख सुखाने की मुद्रा हर एक क्षण कैमरे के लिए एक परफेक्ट फ्रेम होता है.

घना का रहस्यमयी 'स्नेक बर्ड' (ETV Bharat Bharatpur)

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पानी का खामोश शिकारी : देवेंद्र ने बताया कि डार्टर की शिकार शैली इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है. यह पक्षी पानी में बेहद शांत और सधे हुए अंदाज में गोता लगाता है. इसकी लंबी और नुकीली चोंच किसी भाले की तरह काम करती है. जैसे ही इसे कोई मछली नजर आती है, यह तेजी से हमला कर उसे अपनी चोंच में भेद देता है. शिकार के बाद का दृश्य और भी रोचक होता है. डार्टर पानी से बाहर निकलकर मछली को हवा में उछालता है और फिर उसे सही दिशा में पकड़कर निगल जाता है. यही क्षण वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के लिए सबसे आकर्षक होता है. देश-विदेश से आने वाले फोटोग्राफर इस पक्षी की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए घंटों इंतजार करते हैं.

डार्टर पक्षी के बारे में जानें
डार्टर पक्षी के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

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पंख जो 'वॉटरप्रूफ' नहीं : देवेंद्र ने बताया कि डार्टर की एक और अनोखी विशेषता उसके पंख हैं. जहां अधिकांश जलपक्षियों के पंख वॉटरप्रूफ होते हैं, वहीं डार्टर के पंख पूरी तरह वॉटरप्रूफ नहीं होते. इसका फायदा यह होता है कि यह पानी में आसानी से डूबकर शिकार कर पाता है, लेकिन नुकसान यह है कि इसके पंख भीग जाते हैं. इसी वजह से डार्टर को अक्सर झील के किनारे, पेड़ों की टहनियों या चट्टानों पर पंख फैलाकर धूप सेंकते हुए देखा जा सकता है. यह दृश्य भी पर्यटकों और फोटोग्राफर्स के लिए बेहद आकर्षक होता है, जब यह अपने पंख पूरी तरह फैलाकर स्थिर खड़ा रहता है.

घना और स्नेक बर्ड
घना और स्नेक बर्ड (ETV Bharat GFX)

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घना में अच्छी मौजूदगी : देवेंद्र सिंह के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में डार्टर की संख्या अच्छी स्थिति में है. खासतौर पर सर्दियों के मौसम में इनकी संख्या करीब 500 तक देखी गई है. वहीं, प्रजनन के दौरान करीब 200 के आसपास इनके घोंसले (नेस्ट) भी यहां पाए जाते हैं. यह पक्षी यहीं ब्रीडिंग भी करता है और एक बार में करीब 5 से 6 अंडे देता है. दलदली क्षेत्रों और जलाशयों के आसपास पेड़ों पर यह अपने घोंसले बनाता है, जहां से इसे शिकार और सुरक्षा दोनों आसानी से मिल जाती हैं.

शिकार करते स्नेक बर्ड
शिकार करते स्नेक बर्ड (देवेंद्र सिंह)

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मछली का शिकार करता स्नेक बर्ड
मछली का शिकार करता स्नेक बर्ड (देवेंद्र सिंह)

पारिस्थितिकी में अहम भूमिका : देवेंद्र सिंह ने बताया कि डार्टर सिर्फ एक आकर्षक पक्षी ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह मछलियों का शिकारी है और खासकर उन प्रजातियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो अन्य छोटी मछलियों के लिए खतरा बनती हैं. उदाहरण के तौर पर, पिछले समय में उद्यान में पाई जाने वाली मांगुर (कैटफिश) जैसी आक्रामक मछलियों की संख्या को नियंत्रित करने में डार्टर ने अहम भूमिका निभाई. ये बड़ी और शिकारी मछलियां छोटी व मध्यम आकार की मछलियों को खा जाती हैं, जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है. ऐसे में डार्टर और अन्य पक्षी जैसे कॉर्मोरेंट्स इन मछलियों का शिकार कर संतुलन बनाए रखते हैं.

घना में आते हैं देश-विदेश से पर्यटक
घना में आते हैं देश-विदेश से पर्यटक (देवेंद्र सिंह)

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