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Ranji Trophy 2026: आईपीएल में 14.20 करोड़ में बिके भरतपुर के कार्तिक शर्मा सहित तीन खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन

भरतपुर के तीन खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए चयन ( ETV Bharat Bharatpur )