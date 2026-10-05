Ranji Trophy 2026: आईपीएल में 14.20 करोड़ में बिके भरतपुर के कार्तिक शर्मा सहित तीन खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन
भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया-राजस्थान का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर से तमिलनाडु के खिलाफ जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगा.
Published : October 5, 2026 at 2:00 PM IST
भरतपुर: जिले के तीन खिलाड़ियों का एक साथ रणजी ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है. बीसीसीआई की ओर से 11 अक्टूबर से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफी के लिए सीनियर चयन समिति ने टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें भरतपुर के 21 वर्षीय राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, 23 वर्षीय लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकाश सिंह और 21 वर्षीय राइट हैंड फास्ट बॉलर चेतन शर्मा को शामिल किया गया है, जबकि तेज गेंदबाज मोहित गुप्ता को सुरक्षित खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है.
रणजी टीम में चयन ऐतिहासिक उपलब्धि: भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया- राजस्थान का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर से तमिलनाडु के खिलाफ जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगा और एक साथ तीन खिलाड़ियों का चयन जिले के क्रिकेट इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. कार्तिक शर्मा रणजी के साथ विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि गत वर्ष आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा था.
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युवा तेज गेंदबाज चेतन का रणजी टीम में चयन: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आकाश सिंह पिछले पांच वर्षों से लगातार आईपीएल में विभिन्न टीमों के साथ खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी तथा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिससे उनका अनुभव टीम के लिए अहम माना जा रहा है.
राइट हैंड फास्ट बॉलर चेतन शर्मा ने कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, वह अंडर-19 इंडिया और एशिया कप खेल चुके हैं तथा वर्तमान में अंडर-23 शेष भारत टीम का हिस्सा हैं, अब उन्हें राजस्थान की रणजी टीम में जगह मिली है.
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संघ कार्यालय पर बंटी मिठाई: तीनों खिलाड़ियों के चयन के साथ ही भरतपुर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है और जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय पर खिलाड़ियों के चयन की खुशी में मिठाई बांटी गई. संघ पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर खुशी जाहिर की और कार्तिक शर्मा, आकाश सिंह तथा चेतन शर्मा को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.
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