ETV Bharat / state

'पीली क्रांति' से तेल में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जिला, उत्पादकता 22 क्विंटल तक बढ़ाने का लक्ष्य

यहां सरसों केवल एक फसल नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसानों की आय का मजबूत आधार और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम स्तंभ बन चुकी है. अब जिले में सरसों की उत्पादकता को 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (तिलहन) योजना और राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत सरसों को ‘एक जिला–एक उत्पाद’ के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सीधा असर यह है कि जिले में हर साल सरसों का रकबा बढ़ रहा है.

भरतपुर : राजस्थान का भरतपुर जिला केवल ऐतिहासिक विरासत, पक्षी अभ्यारण्य और पर्यटन के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि सरसों और सरसों तेल उत्पादन के क्षेत्र में देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है. लगातार बढ़ते रकबे, उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक खेती, मजबूत औद्योगिक ढांचे और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते भरतपुर आज 'सरसों की राजधानी' के रूप में स्थापित होता नजर आ रहा है.

जमीन, जलवायु और बाजार : कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राधेश्याम मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत सरसों की फसल भरतपुर की जमीन और जलवायु के लिहाज से बेहद उपयुक्त है. यह कम पानी और कम खाद में तैयार होने वाली फसल है, इसलिए किसानों के लिए यह एक आदर्श कैश क्रॉप साबित हो रही है. जिले में प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या अधिक होने से किसानों को अपनी उपज का तुरंत नकद मूल्य मिल जाता है, जिससे मार्केटिंग आसान होती है और बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है. यही वजह है कि किसान लगातार सरसों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है.

सरसों की राजधानी भरतपुर. (ETV Bharat gfx)

पढ़ें. Explainer: 'सरसों' की राजधानी बना भरतपुर, किसानों को मिल रही 'सोने' जैसी फसल

बढ़ता रकबा, बढ़ती आमदनी : उन्होंने बताया कि लगातार एरिया का बढ़ना यह दर्शाता है कि किसानों को सरसों से अच्छा उत्पादन और लाभ मिल रहा है, जो भरतपुर जिले के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है. वर्ष 2024-25 में सरसों का रकबा 1.30 लाख हेक्टेयर था. वहीं, वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1.38 लाख हेक्टेयर हो गया है. कृषि विभाग ने जिले में सरसों की उत्पादकता 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए खेत स्तर पर योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं. हम किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराते हैं और जुताई, बुवाई, संतुलित उर्वरक उपयोग व फसल प्रबंधन की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से देते हैं, ताकि उत्पादन में वास्तविक बढ़ोतरी हो सके.

कम पानी और कम खाद में तैयार होने वाली फसल (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें. कोहरे ने बढ़ाई सरसों की मुसीबत: सफेद रोली और चेपा कीट का बढ़ा खतरा, विभाग ने जारी की एडवाइजरी

तेल उद्योग और निर्यात को मजबूती : उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 10 हजार किसानों को 400 क्विंटल प्रमाणित बीज निःशुल्क वितरित किए गए. इसके साथ ही 30 हजार मिनीकिट और 2,500 किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जिससे किसान नई तकनीकों को व्यवहार में देख और अपनाकर बेहतर उत्पादन ले रहे हैं. संयुक्त निदेशक ने कहा कि भरतपुर में 100 से अधिक ऑयल मिलें कार्यरत हैं. राजस्थान में सबसे अधिक ऑयल मिलें भरतपुर जिले में हैं. भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जैसे जिलों का सरसों उत्पादन भी यहीं प्रोसेस होता है. यहां उत्पादित सरसों तेल न केवल देश के विभिन्न राज्यों में बल्कि विदेशों तक निर्यात किया जा रहा है, जिससे जिले की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.