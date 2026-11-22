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भरतपुर: सिगरेट के विवाद में होटल संचालक पर हमला, 6,500 रुपए लूटे, लॉरेंस गैंग के नाम पर दी धमकी

मथुरा गेट थाना, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर के सारस चौराहे के पास शुक्रवार रात होटल बंद कर रहे संचालक पर दो युवकों ने हमला कर दिया. आरोपियों ने सिगरेट पीने के लिए होटल खुलवाने को लेकर हुए विवाद में संचालक के साथ मारपीट की. इस दौरान एक युवक ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे आंख के ऊपर गंभीर चोट आई. आरोप है कि हमलावर होटल की दिनभर की कमाई के 6,500 रुपए छीनकर फरार हो गए. जाते समय आरोपियों ने होटल में आग लगाने की धमकी दी और खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया.