भरतपुर: सिगरेट के विवाद में होटल संचालक पर हमला, 6,500 रुपए लूटे, लॉरेंस गैंग के नाम पर दी धमकी
भरतपुर के सारस चौराहे पर सिगरेट पीने के विवाद में दो युवकों ने होटल संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर 6,500 रुपए लूट लिए.
Published : November 22, 2026 at 8:18 PM IST
भरतपुर: शहर के सारस चौराहे के पास शुक्रवार रात होटल बंद कर रहे संचालक पर दो युवकों ने हमला कर दिया. आरोपियों ने सिगरेट पीने के लिए होटल खुलवाने को लेकर हुए विवाद में संचालक के साथ मारपीट की. इस दौरान एक युवक ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे आंख के ऊपर गंभीर चोट आई. आरोप है कि हमलावर होटल की दिनभर की कमाई के 6,500 रुपए छीनकर फरार हो गए. जाते समय आरोपियों ने होटल में आग लगाने की धमकी दी और खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया.
सारस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मुकेश चंद ने बताया कि मथुरा गेट थाना पुलिस में दर्ज एफआईआर में होटल संचालक रवि ने बताया कि 20 नवंबर की रात करीब 9 बजे वह अपने साथी के साथ होटल बंद कर रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे. दोनों युवक पहले भी होटल में खाना खाने आते रहते थे. उन्होंने होटल खुलवाकर अंदर सिगरेट पीने की बात कही. रवि ने उन्हें सिगरेट देते हुए होटल के बाहर पीने के लिए कहा, लेकिन दोनों युवक अंदर बैठकर सिगरेट पीने की जिद करने लगे. होटल बंद होने की बात कहकर मना करने पर दोनों युवक नाराज हो गए और संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि एक युवक ने धारदार हथियार से रवि के सिर पर वार किया, जो उसकी आंख के ऊपर लगा. वहीं, दूसरे युवक ने उसे नीचे गिराकर लात-घूंसों से पीटा.
बीच-बचाव करने आए कर्मचारी को भी पीटा: मारपीट का शोर सुनकर होटल में मौजूद रवि का साथी बीच-बचाव करने पहुंचा, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की. इसके बाद दोनों युवक होटल में रखे दिनभर की बिक्री के 6,500 रुपए लेकर फरार हो गए. पीड़ित के अनुसार, जाते समय आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो होटल में आग लगा देंगे. साथ ही, खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ बताकर डराया.
घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी. 21 नवंबर को मथुरा गेट थाने में आरोपियों के खिलाफ मारपीट, रुपए छीनने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. सारस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मुकेश चंद ने बताया कि होटल संचालक ने मारपीट और रुपए छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराई है. आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की धमकी भी दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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