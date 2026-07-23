भरतपुर छात्रावास अधीक्षक की पोस्टिंग पर सवाल, जिला पंचायत सदस्य के आरोपों को बीईओ ने बताया बेसलेस
जिला पंचायत सदस्य ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 3:40 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर विकासखंड के बॉयज हास्टलोंं में अधीक्षकों की नई पदस्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति की सभापति सुखमंती सिंह ने नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि सहायक आयुक्त कार्यालय और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पर मिलीभगत नियुक्तियां की गई हैं. उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पदस्थापनाओं को निरस्त करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा.
छात्रावास अधीक्षक की पोस्टिंग पर सवाल
सुखमंती सिंह ने कहा, ''छात्रावास अधीक्षक जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्ति करते समय नियमों की अनदेखी की गई. स्थानीय और योग्य शिक्षकों को प्राथमिकता देने के बजाए दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. कई अधीक्षक ऐसे हैं जिनकी पदस्थापना छात्रावास से 50 से 80 किलोमीटर दूर है, जिससे उनकी नियमित उपस्थिति और रात्रि प्रवास प्रभावित होने की आशंका है. नियुक्ति प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों और पालकों की राय नहीं ली गई तथा सिफारिश के आधार पर पदस्थापनाएं की गई.''
अधीक्षकों की अनुपस्थिति से छात्रावासों में भोजन, पेयजल, सुरक्षा, रात्रि निगरानी और विद्यार्थियों की पढ़ाई जैसी व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. यह मामला आदिवासी एवं गरीब विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: सुखमंती सिंह, जिला पंचायत सदस्य
बीईओ ने आरोपों को किया खारिज
जिला पंचायत सदस्य के आरोपों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी सचितानंद साहू ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि छात्रावास अधीक्षकों का अतिरिक्त प्रभार कलेक्टर और सहायक आयुक्त के स्तर से दिया गया है. उनके अनुसार, सहायक आयुक्त कार्यालय की ओर से विकासखंड शिक्षा कार्यालय से किसी प्रकार का प्रस्ताव या अनुशंसा नहीं मांगी गई और न ही उनके कार्यालय से कोई नाम भेजा गया.
छात्रावासों में बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी अधिकारियों की प्राथमिकता है. उनके कार्यालय की ओर से किसी प्रकार की मिलीभगत या सिफारिश नहीं की गई है. आरोप पूरी तरह तथ्यहीन हैं और केवल अपने विभाग पर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है: सचितानंद साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भरतपुर
जिला प्रशासन का क्या होगा रुख
बीईओ सचितानंद साहू ने जरूर जिला पंचायत सदस्य के आरोपों का जवाब कड़े शब्दों में दे दिया है, लेकिन इन आरोपों पर फिलहाल विराम लगता नहीं दिख रहा है. अब इस पर प्रशासन के अगले कदम और संभावित जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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