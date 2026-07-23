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भरतपुर छात्रावास अधीक्षक की पोस्टिंग पर सवाल, जिला पंचायत सदस्य के आरोपों को बीईओ ने बताया बेसलेस

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भरतपुर विकासखंड के बॉयज हास्टलोंं में अधीक्षकों की नई पदस्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति की सभापति सुखमंती सिंह ने नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि सहायक आयुक्त कार्यालय और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पर मिलीभगत नियुक्तियां की गई हैं. उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पदस्थापनाओं को निरस्त करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा.

छात्रावास अधीक्षक की पोस्टिंग पर सवाल

सुखमंती सिंह ने कहा, ''छात्रावास अधीक्षक जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्ति करते समय नियमों की अनदेखी की गई. स्थानीय और योग्य शिक्षकों को प्राथमिकता देने के बजाए दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. कई अधीक्षक ऐसे हैं जिनकी पदस्थापना छात्रावास से 50 से 80 किलोमीटर दूर है, जिससे उनकी नियमित उपस्थिति और रात्रि प्रवास प्रभावित होने की आशंका है. नियुक्ति प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों और पालकों की राय नहीं ली गई तथा सिफारिश के आधार पर पदस्थापनाएं की गई.''