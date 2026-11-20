ETV Bharat / state

राज्यपाल बोले- नशे के खिलाफ गांव-गांव खड़ा करना होगा समाज, शादी में फिजूलखर्ची छोड़ बच्चों की शिक्षा पर करें खर्च

मंच से नशामुक्त समाज का आह्वान करते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ( ETV Bharat Bharatpur, Source Public Relations Department )

भरतपुर: प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पड़ोसी देश मादक पदार्थों के जरिए भारतीय युवाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. नशा युवा पीढ़ी की प्रतिभा, क्षमता और भविष्य को बर्बाद कर रहा है. ऐसे में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना केवल सरकार की नहीं, बल्कि परिवार और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसके लिए गांव, मोहल्ले और कस्बों को नशामुक्त बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर अभियान चलाने होंगे.

राज्यपाल ने शुक्रवार को बौकोली मोड़ स्थित मां केला देवी स्टोन क्रेशर परिसर में आयोजित 116 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह के दौरान यह बात कही. इस अवसर पर उन्होंने बगलामुखी राष्ट्र रक्षा महायज्ञ की पूर्णाहुति में भी भाग लिया. उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा और नशामुक्त समाज वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता है. समाज के जनप्रतिनिधियों, बुजुर्गों और प्रतिष्ठित लोगों को इस दिशा में आगे आना होगा.