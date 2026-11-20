राज्यपाल बोले- नशे के खिलाफ गांव-गांव खड़ा करना होगा समाज, शादी में फिजूलखर्ची छोड़ बच्चों की शिक्षा पर करें खर्च
राज्यपाल ने कहा कि शादी में दिखावे पर खर्च होने वाली धनराशि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर लगाई जानी चाहिए.
Published : November 20, 2026 at 8:51 PM IST
भरतपुर: प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पड़ोसी देश मादक पदार्थों के जरिए भारतीय युवाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. नशा युवा पीढ़ी की प्रतिभा, क्षमता और भविष्य को बर्बाद कर रहा है. ऐसे में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना केवल सरकार की नहीं, बल्कि परिवार और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसके लिए गांव, मोहल्ले और कस्बों को नशामुक्त बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर अभियान चलाने होंगे.
राज्यपाल ने शुक्रवार को बौकोली मोड़ स्थित मां केला देवी स्टोन क्रेशर परिसर में आयोजित 116 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह के दौरान यह बात कही. इस अवसर पर उन्होंने बगलामुखी राष्ट्र रक्षा महायज्ञ की पूर्णाहुति में भी भाग लिया. उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा और नशामुक्त समाज वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता है. समाज के जनप्रतिनिधियों, बुजुर्गों और प्रतिष्ठित लोगों को इस दिशा में आगे आना होगा.
नशे के खिलाफ गांव-गांव खड़ा करना होगा समाज : राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि नशे के कारण युवा अपनी क्षमता और भविष्य दोनों खो रहे हैं. पड़ोसी देश की ओर से मादक पदार्थों के माध्यम से भारतीय युवाओं को कमजोर करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपने आसपास नशे के प्रसार को रोकने और युवाओं को इससे दूर रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया. परिवार और सामाजिक संगठनों को युवाओं को शिक्षा, खेल तथा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में हो सके.
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शादी में फिजूलखर्ची छोड़ बच्चों की शिक्षा पर करें खर्च : राज्यपाल ने शिक्षा को व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की प्रगति का आधार बताते हुए विवाह समारोहों में होने वाली अनावश्यक फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि शादी में दिखावे पर खर्च होने वाली धनराशि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर लगाई जानी चाहिए. बेटे-बेटियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर इस योग्य बनाएं कि वे रोजगार, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में योगदान दें. शिक्षित और संस्कारवान युवा ही सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव हैं.
अपनी बेटी की शादी को बनाया सामाजिक समरसता का उदाहरण: 116 बेटियों के सामूहिक विवाह आयोजन की सराहना करते हुए राज्यपाल ने इसे सामाजिक समरसता, सहयोग और सेवा भावना का प्रेरणादायी उदाहरण बताया. उन्होंने आयोजन को युवा महोत्सव की संज्ञा देते हुए मुस्कान के पिता चन्द्रप्रकाश व्यास और अन्य आयोजकों के प्रयासों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि अपनी बेटी का विवाह भव्य सामूहिक आयोजन में करने के साथ गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग का निर्णय अनुकरणीय है. ऐसे आयोजन समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं.
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नवदंपतियों को दिया प्रेम, विश्वास और धैर्य का मंत्र: राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति में विवाह को जीवनभर निभाया जाने वाला महत्वपूर्ण संस्कार बताते हुए कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन भी है. उन्होंने शादियों में दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचकर सादगीपूर्ण आयोजन करने की अपील की. सभी 116 नवदंपतियों को सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि दांपत्य जीवन में आपसी समझ, प्रेम, विश्वास और धैर्य का विशेष महत्व है. यदि पति-पत्नी में से किसी एक को क्रोध आए तो दूसरे को शांत रहकर परिस्थिति संभालनी चाहिए. इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है.