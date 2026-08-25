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1.99 लाख हेक्टेयर में रबी की बुवाई की उम्मीद, सरसों पर खास फोकस, ज्यादा यूरिया नहीं…संतुलित खाद से बढ़ेगी तेल और दाने की गुणवत्ता

कृषि विभाग का संयुक्त निदेशक कार्यालय ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. कृषि विभाग ने इस बार जिले में करीब एक लाख 98 हजार 915 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई होने का अनुमान लगाया है. इनमें सरसों सबसे प्रमुख फसल 1.32 लाख हेक्टेयर रहेगी. सितंबर से बुवाई का दौर शुरू होने के साथ ही जिले में उर्वरकों की मांग भी बढ़ेगी. कृषि विभाग ने किसानों को खाद की उपलब्धता के साथ-साथ संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल पर जोर दिया है. सरसों को सिर्फ यूरिया के भरोसे न छोड़ें. फसल को नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और कैल्शियम का संतुलित पोषण देना जरूरी है. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राधेश्याम मीणा ने बताया कि सितंबर माह में जिले में करीब 4,500 मीट्रिक टन यूरिया, 6,550 मीट्रिक टन डीएपी और 1,240 मीट्रिक टन एनपीके की आवश्यकता का अनुमान है. वर्तमान में जिले में 6,340 मीट्रिक टन यूरिया, 1,643 मीट्रिक टन डीएपी और 3,187 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है. यूरिया और एनपीके की मौजूदा उपलब्धता सितंबर की अनुमानित मांग से अधिक है, जबकि डीएपी की उपलब्धता मांग से काफ़ी कम है. ऐसे में कृषि विभाग की नजर उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था पर है. किसानों से भी अपील की गई है कि वे आवश्यकता के अनुरूप ही खाद खरीदें और अनावश्यक भंडारण से बचें. पढ़ें: भीलवाड़ा में 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर में होगी रबी की बुवाई, बांधों से छोड़ेंगे पानी सल्फर और कैल्शियम की जरूरत: राधेश्याम मीणा ने बताया कि भरतपुर में रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में सरसों शामिल है. सरसों तिलहनी फसल होने के कारण इसमें सल्फर और कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है. सरसों में सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का उपयोग उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी उपलब्ध होता है. वहीं डीएपी से मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, जबकि यूरिया में केवल नाइट्रोजन होती है. ऐसे में यदि किसान लगातार केवल यूरिया का इस्तेमाल करता है तो फसल को सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते. मिट्टी और फसल की आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और कैल्शियम का संतुलित पोषण सुनिश्चित किया जाए.