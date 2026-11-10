भरतपुर में बड़ा हादसा: गंधक-पोटाश पीसते समय धमाका, 4 बच्चे गंभीर घायल, 1 जयपुर रेफर
पटाखों के लिए गंधक-पोटाश पीसते समय जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक ही परिवार के चार चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : November 10, 2026 at 8:31 PM IST
भरतपुर: दीपावली पर पटाखों के साथ घर लाई गई गंधक-पोटाश की सामग्री चार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो गई. हलैना थाना क्षेत्र के मोलोनी गांव में सोमवार शाम गंधक और पोटाश पीसते समय अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि जिस सिलबट्टे पर बच्चे दोनों पदार्थों को पीस रहे थे, वह टूटकर बिखर गया. पत्थर के टुकड़े चारों बच्चों की आंखों और शरीर में जा घुसे. इस हादसे में चारों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से एक बच्चे की हालत नाजुक होने के कारण उसे आरबीएम अस्पताल से जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है.
हलैना थाना प्रभारी बृजेन्द्र सिंह ने बताया कि ज्वलनशील पदार्थ के फटने से चार बच्चे घायल हुए हैं. सभी का उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. चारों बच्चे सोमवार शाम घर के एक कमरे में सिलबट्टे पर गंधक और पोटाश पीस रहे थे. इसी दौरान दोनों पदार्थों के घर्षण के कारण अचानक विस्फोट हो गया. धमाके की आवाज सुनकर जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तो कमरे में सिलबट्टा टूटा हुआ पड़ा था और चारों बच्चे लहूलुहान हालत में थे. बच्चों को तत्काल भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया.
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पटाखों के साथ घर लाए थे गंधक-पोटाश: घायल बच्चों के परिजन भूपेंद्र ने बताया कि बच्चे दीपावली पर पटाखों के साथ गंधक-पोटाश भी घर लेकर आए थे. वे पटाखों के साथ इसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे थे. घर में माता-पिता मौजूद थे, लेकिन चारों बच्चे दूसरे कमरे में चोरी-छिपे यह प्रयोग कर रहे थे. परिवार के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी. इसी दौरान हुए विस्फोट ने खुशियों के माहौल को चीख-पुकार में बदल दिया. हादसे में घायल चारों बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं और यह परिवार खेती-बाड़ी का काम करता है. चारों को गंभीर चोटें आई हैं. इनमें से एक की हालत अधिक गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया.
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