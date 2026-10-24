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Atar Singh Bhadana murder case: 5-5 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार, अब तक 19 पकड़े गए

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 2 और इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था. दोनों आरोपी भौंडा गांव के ही निवासी हैं. इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 19 हो गई है.अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है.