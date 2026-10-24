Atar Singh Bhadana murder case: 5-5 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार, अब तक 19 पकड़े गए
जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया-भौंडा गांव प्रकरण में आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.
Published : October 24, 2026 at 2:05 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 2 और इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था. दोनों आरोपी भौंडा गांव के ही निवासी हैं. इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 19 हो गई है.अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है.
5-5 हजार के दो इनामी आरोपी गिरफ्तार: जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि भौंडा गांव प्रकरण में आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.इसी क्रम में पुलिस टीमों ने शनिवार को 5-5 हजार रुपए के दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में राधाकिशन उर्फ पप्पी पुत्र शेरसिंह (35) और हेमसिंह पुत्र जलसिंह (34) शामिल हैं. इनकी गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 19 हो गई है.
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क्रशर विवाद में हुआ था पूर्व विधायक पर हमला: यह पूरा मामला 11 अक्टूबर की रात का है. वैर क्षेत्र के भौंडा गांव में क्रशर विवाद को लेकर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला हुआ था. हमले में गंभीर रूप से घायल भड़ाना की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. तभी से पुलिस टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
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