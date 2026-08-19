भरतपुर में किसानों के लिए बड़ी राहत: ऐप से घर बैठे बुक कर सकेंगे खाद, लंबी लाइनों से मिलेगी मुक्ति
भरतपुर में कृषि विभाग ने FFS ऐप शुरू किया है, जिससे किसान अब घर बैठे ऑनलाइन खाद बुक कर सकेंगे.
Published : August 19, 2026 at 3:39 PM IST
भरतपुर. किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए अब दुकानों पर जाकर उपलब्धता पता करने और कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. कृषि विभाग ने 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल' (FFS) डिजिटल सिस्टम के जरिए किसानों को घर बैठे उर्वरक की बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई है. किसान मोबाइल ऐप या ई-मित्र के जरिए अपनी जरूरत के मुताबिक फसल और उर्वरक का चयन कर सकेंगे. इसके बाद ऐप आसपास के क्षेत्रों में उर्वरक उपलब्ध कराने वाले डीलरों की जानकारी देगा और किसान अपनी सुविधा के अनुसार डीलर का चयन कर सकेंगे.
कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि किसान को सबसे पहले प्ले स्टोर से एफएफएस ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप में फार्मर्स आईडी दर्ज करने के बाद किसान की जमीन का पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा. इसके बाद किसान अपनी फसल का चयन कर सकेगा. सिस्टम में करीब 400 फसलों का विवरण उपलब्ध है, जिससे किसान अपनी जरूरत के मुताबिक फसल चुन सकता है.
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खाद चुनने की सुविधा: देशराज सिंह ने बताया कि फसल का चयन करने के बाद किसान को अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरक चुनना होगा. उदाहरण के तौर पर, सरसों के लिए किसान सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि में से अपनी जरूरत के अनुसार खाद का चयन कर सकता है. इसके बाद ऐप किसान के आसपास उपलब्ध उर्वरक और संबंधित डीलरों की जानकारी उपलब्ध कराएगा. खास बात यह है कि किसान केवल एक ही डीलर पर निर्भर नहीं रहेगा. यदि एक डीलर के पास डीएपी उपलब्ध है और दूसरे के पास यूरिया, तो किसान दोनों डीलरों का चयन कर सकता है. इस तरह अलग-अलग उर्वरकों के लिए अलग-अलग डीलरों से खरीद की व्यवस्था भी ऐप के माध्यम से की जा सकेगी. डीलर और उर्वरक का चयन पूरा होने के बाद किसान के लिए क्यूआर कोड जनरेट होगा. किसान इस क्यूआर कोड को संबंधित डीलर को दिखाकर अपना उर्वरक प्राप्त कर सकेगा.
प्रतिनिधि भी ले सकेगा खाद: बुकिंग के बाद किसान के पास उर्वरक लेने के लिए दो विकल्प होंगे. वह स्वयं डीलर के पास जाकर क्यूआर कोड दिखाकर खाद खरीद सकता है. यदि किसान स्वयं नहीं जा सकता, तो वह परिवार के किसी सदस्य या अन्य प्रतिनिधि को भी भेज सकता. प्रतिनिधि के माध्यम से उर्वरक लेने की स्थिति में प्रतिनिधि का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और किसान के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा. इससे किसान को भी यह जानकारी रहेगी कि उसके नाम पर बुक किया गया उर्वरक उसके प्रतिनिधि को ही दिया जा रहा है.
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तहसील और जिला स्तर तक डीलर चुनने की आजादी: एफएफएस सिस्टम की खासियत यह है कि किसान अपने निकटतम क्षेत्र के अलावा तहसील अथवा जिला स्तर पर भी अपनी सुविधा के अनुसार उर्वरक डीलर का चयन कर सकता है. इससे किसान को केवल स्थानीय दुकान की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. देशराज सिंह ने बताया कि आज अधिकांश कृषक परिवारों में किसान, बेटे, बहू या परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास मोबाइल उपलब्ध है, जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी उर्वरक की बुकिंग करा सकेंगे. ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध ई-मित्र केंद्रों के जरिए भी यह सुविधा ली जा सकती है.
बुकिंग के बाद 48 घंटे में लेना होगा खाद: उर्वरक बुक कराने के बाद किसान को इसे प्राप्त करने के लिए 48 घंटे (दो दिन) का समय मिलेगा. इस अवधि में किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन संबंधित उर्वरक डीलर के यहां जाकर खाद ले सकता है. यदि किसान 48 घंटे के भीतर उर्वरक लेने नहीं पहुंचता है, तो उसकी बुकिंग ऑटोमैटिक तरीके से कैंसिल हो जाएगी. इसके बाद किसान जरूरत होने पर दोबारा बुकिंग कर सकता है.
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कालाबाजारी पर भी लगेगी लगाम: एफएफएस सिस्टम में किसान की फार्मर्स आईडी और लैंड रिकॉर्ड जुड़े होने के कारण उर्वरक वितरण को उसकी वास्तविक कृषि जरूरत से जोड़ा गया है. किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना उर्वरक बुक करेगा, उससे कम मात्रा में तो खरीद सकता है, लेकिन बुक की गई मात्रा से अधिक उर्वरक नहीं ले सकेगा. इस व्यवस्था से उर्वरक की कालाबाजारी और अनधिकृत खरीद पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है. किसान की पहचान और जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा. यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसान के नाम पर खाद खरीदना आसान नहीं होगा.
हर सीजन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित: सिस्टम में किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरक का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी दर्ज रहेगा. इसमें यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किसान ने खरीफ, रबी और जायद सीजन में कितनी बार और कितना उर्वरक खरीदा. इससे किसान की उर्वरक खरीद का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और वितरण व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.
6 हजार यूरिया, 4 हजार टन डीएपी उपलब्ध: अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, अलवर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं. इन जिलों में वर्तमान में डीएपी, एसएसपी, एनपीके और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. भरतपुर जिले की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में करीब 6 हजार मीट्रिक टन यूरिया और करीब 4 हजार मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है. इसके अलावा अन्य उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध बताए गए हैं.
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