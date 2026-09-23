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भरतपुर के तेज गेंदबाज चेतन शर्मा का अंडर-23 शेष भारत टीम में चयन… राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी चयनित

चेतन शर्मा ने हाल के दिनों में भारतीय अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था.

Bharatpur Fast Bowler Chetan Sharma
भरतपुर के तेज गेंदबाज चेतन शर्मा (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 5:04 PM IST

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भरतपुर: जिले के युवा राइट आर्म फास्ट बॉलर चेतन शर्मा का बीसीसीआई की ओर से आयोजित अंडर-23 मुकाबले के लिए शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है. चेतन के चयन से भरतपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है. खास बात यह है कि शेष भारत की इस टीम में चयनित होने वाले वे राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हैं. अंडर-23 प्रतियोगिता की विजेता टीम तमिलनाडु और शेष भारत की टीम के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच 1 से 4 अक्टूबर तक चेन्नई के प्रतिष्ठित एम.ए. चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा.

अंडर-19 में प्रदर्शन से मिली पहचान: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि चेतन शर्मा ने हाल के दिनों में भारतीय अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा अंडर-19 एशिया कप में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया. अंडर-23 स्तर की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में किए गए उनके बेहतर प्रदर्शन को भी चयन में महत्वपूर्ण माना गया. इन्हीं प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंडर-23 शेष भारत टीम में जगह मिली है.

पढ़ें: भरतपुर के चेतन शर्मा का चयन अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी में, जिले में खुशी की लहर

जिला क्रिकेट संघ में मनाया जश्न: चेतन शर्मा के चयन की सूचना मिलने के बाद जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के कार्यालय में पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई. इस दौरान एक-दूसरे का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया और चेतन के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं. इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी तथा सदस्य वीनू सिंह, त्रिलोकीनाथ शर्मा, राहुल लोहिया सहित बड़ी संख्या में साथी खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

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