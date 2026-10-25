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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: 5 हजारी इनामी दानवीर समेत 3 और गिरफ्तार, कुल 22 दबोचे गए

एसपी ऑफिस, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर. पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में भरतपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने इस मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 5 हजार रुपये का इनामी आरोपी दानवीर भी शामिल है. तीनों आरोपी वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव के निवासी हैं. इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस प्रकरण में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है.

इनामी आरोपी दानवीर भी गिरफ्तार: एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलराम उर्फ पप्पू (35), पुत्र राजेंद्र सिंह, राजो उर्फ राजू (50), पुत्र लाल सिंह और दानवीर (44), पुत्र राम खिलाड़ी के रूप में हुई है. दानवीर भौंडा गांव का निवासी है और उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में मामले में वांछित आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.