अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: 5 हजारी इनामी दानवीर समेत 3 और गिरफ्तार, कुल 22 दबोचे गए
भरतपुर में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस ने दानवीर सहित तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : October 25, 2026 at 10:33 PM IST
भरतपुर. पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में भरतपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने इस मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 5 हजार रुपये का इनामी आरोपी दानवीर भी शामिल है. तीनों आरोपी वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव के निवासी हैं. इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस प्रकरण में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है.
इनामी आरोपी दानवीर भी गिरफ्तार: एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलराम उर्फ पप्पू (35), पुत्र राजेंद्र सिंह, राजो उर्फ राजू (50), पुत्र लाल सिंह और दानवीर (44), पुत्र राम खिलाड़ी के रूप में हुई है. दानवीर भौंडा गांव का निवासी है और उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में मामले में वांछित आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
80 लोगों के खिलाफ मामला: यह मामला वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव का है. यहाँ क्रशर विवाद को लेकर 11 अक्टूबर की रात को पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला हुआ था. हमले में गंभीर रूप से घायल भड़ाना को उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कीं.
तक कुल 22 आरोपी गिरफ्तार: प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस लगातार संदिग्धों और वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी रही. आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ मुख्य आरोपियों पर इनाम भी घोषित किए गए थे. पुलिस की मुस्तैदी से अब तक कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मामले में शेष वांछित आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 पकड़े गए