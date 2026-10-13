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पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: 4 आरोपी गिरफ्तार, 80 लोगों पर हमले का आरोप

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत का मामला ( File Photo )

भरतपुर: जिले के बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस मामले में आरोपियों की भूमिका और घटना में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जांच कर रही है. इस मामले में पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने भौड़ा गांव स्थित खनन पट्टे पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचकर फायरिंग करने, मारपीट, आगजनी और तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए थे.

भरतपुर एसपी राजेश मीणा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीओ नीरज भारद्वाज ने बताया कि पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम भागमल, सोनीराम, शेर सिंह और कुंवर सिंह हैं.