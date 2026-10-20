भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 पकड़े गए
पुलिस ने राजवीर को करौली के सूरौठ कस्बे से, जबकि नीरज जाटव को डीग जिले में मथुरा बॉर्डर के पास से पकड़ा.
Published : October 20, 2026 at 1:43 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. सोमवार शाम पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजवीर उर्फ मग्गो और नीरज जाटव के रूप में हुई है. पुलिस ने राजवीर को करौली के सूरौठ कस्बे से, जबकि नीरज जाटव को डीग जिले में मथुरा बॉर्डर के पास से पकड़ा है. मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है.
भड़ाना हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी: भुसावर सीओ कैलाश चौधरी ने बताया- हत्याकांड में वांछित आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है. सोमवार शाम कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.
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अलग-अलग जगहों से पकड़े गए दोनों आरोपी: सीओ ने बताया कि राजवीर उर्फ मग्गो को सूरौठ से गिरफ्तार किया गया. वहीं, दूसरे आरोपी नीरज जाटव को डीग जिले में मथुरा बॉर्डर के पास से पकड़ा गया. पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़े घटनाक्रम और मामले में उनकी कथित भूमिका की जांच कर रही है.
अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हुए हमले के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी. गंभीर रूप से घायल भड़ाना की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच और गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी. अब तक पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. मामले में अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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यह था पूरा मामला: 11 अक्टूबर की रात पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर वैर क्षेत्र के भौंडा गांव में क्रशर विवाद को लेकर हमला हुआ था. हमले में गंभीर रूप से घायल भड़ाना की जयपुर में मौत हो गई थी.घटना के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
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