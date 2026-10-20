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भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 पकड़े गए

पुलिस थाना वैर, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. सोमवार शाम पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजवीर उर्फ मग्गो और नीरज जाटव के रूप में हुई है. पुलिस ने राजवीर को करौली के सूरौठ कस्बे से, जबकि नीरज जाटव को डीग जिले में मथुरा बॉर्डर के पास से पकड़ा है. मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है.