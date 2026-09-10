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तब 500 का खर्च, अब लाखों की लिमिट: 101 साल के पूर्व सांसद ने बताई भरतपुर के बदलते चुनावों की कहानी

भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने 500 रुपये के दौर से लेकर आधुनिक जागरूक मतदाताओं तक, लोकतंत्र के बदलते स्वरूप को साझा किया.

भरतपुर निकाय चुनाव
भरतपुर निकाय चुनाव (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 5:33 PM IST

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भरतपुर: एक दौर था जब चुनाव लड़ने के लिए बड़े खर्च की जरूरत नहीं पड़ती थी. प्रत्याशी घर-घर जाकर लोगों से मिलते, रिश्तेदारों और परिचितों तक अपना संदेश पहुंचाते और मतदाता पैदल या रिक्शे से मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट डालते थे. तब चुनाव में 500, 1000 या 2000 रुपए का खर्च भी बड़ी बात माना जाता था. फिर समय बदला, चुनावी प्रचार का दायरा बढ़ा, खर्च हजारों से लाखों तक पहुंचा और एक दौर ऐसा भी आया जब वोट के बदले पैसा और शराब बांटने की चर्चाएं चुनावी माहौल का हिस्सा बन गईं. अब 101 साल की उम्र में भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन जब अपने जीवनकाल में देखे चुनावों के इस लंबे सफर को याद करते हैं, तो उन्हें बदलाव की कई तस्वीरें एक साथ दिखाई देती हैं. रियासतकाल की नगर पालिका से शुरू हुई यह यात्रा आज उस दौर में पहुंच चुकी है, जहां मतदाता पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक है और अपने वोट का फैसला खुद करने लगा है. पंडित रामकिशन इसे लोकतंत्र के मजबूत होने का सकारात्मक संकेत मानते हैं.

रियासतकाल से शुरू हुई थी नगर पालिका की कहानी: पंडित रामकिशन ने बताया कि भरतपुर में नगर पालिका की व्यवस्था काफी पुरानी है. यह व्यवस्था रियासतकाल में ही अस्तित्व में आ गई थी. उस समय आज की तरह आम मतदाताओं के जरिए चुनाव नहीं होते थे. प्रमुख लोगों को नामित किया जाता था और उन्हीं के माध्यम से नगर व्यवस्था संचालित होती थी. राजस्थान बनने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों का स्वरूप बदला. आम लोगों की भागीदारी बढ़ी और मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. उन दिनों चुनाव आज की तरह संसाधनों और प्रचार के तामझाम से भरे नहीं होते थे. मतदाता भी मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए पैदल जाते थे या उन्हें रिक्शे से ले जाया जाता था.

सुनिए क्या बोले पूर्व सांसद पंडित रामकिशन (ETV Bharat Bharatpur)

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500 रुपए में चुनाव लड़ लेते थे प्रत्याशी: आज चुनाव लड़ने में लाखों रुपए खर्च होने की चर्चाएं आम हैं, लेकिन पंडित रामकिशन उस समय को भी याद करते हैं जब चुनाव का खर्च बेहद सीमित हुआ करता था. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में 500, 1000 या 2000 रुपए तक में भी चुनाव लड़ा और जीता जा सकता था. प्रत्याशियों के सामने प्रचार के नाम पर बड़े खर्च की जरूरत नहीं थी. न बड़े-बड़े वाहनों का काफिला था और न ही प्रचार सामग्री की भरमार. प्रत्याशी लोगों के बीच जाते थे और अपनी बात रखते थे. पहचान, व्यक्तिगत संपर्क और रिश्तेदारी ही प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करती थी, लेकिन आज नगर निगम पार्षद के लिए 3.50 लाख और नगर परिषद पार्षद चुनाव के लिए 2.50 लाख की खर्च लिमिट निर्वाचन विभाग ने ही तय कर रखी है, जबकि पहले चुनाव में नाममात्र का खर्चा होता था.

भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन
मतदान के लिए लगी लाइन (ETV Bharat Bharatpur)

रिश्तेदारों तक पहुंचता था चुनावी संदेश: पंडित रामकिशन बताते हैं कि पुराने समय में चुनाव प्रचार का तरीका भी बेहद सरल था. प्रत्याशी अपने रिश्तेदारों, परिचितों और मोहल्ले के लोगों को बताते थे कि वे चुनाव मैदान में हैं. कई बार प्रत्याशी खुद हर घर तक नहीं जा पाते थे. किसी परिचित से कह दिया जाता था कि वह अपने घर और आसपास के लोगों को चुनाव के बारे में बता दे. धीरे-धीरे जब राजनीतिक चेतना बढ़ी और चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने लगी, तो प्रचार का तरीका भी बदल गया. प्रत्याशी खुद घर-घर पहुंचने लगे. उनके परिवार के सदस्य भी प्रचार में शामिल होने लगे. आज स्थिति यह है कि महिलाएं भी चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और घर-घर जाकर प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगती हैं.

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फिर आया पैसा और शराब का दौर: पंडित रामकिशन ने बताया कि चुनावों में खर्च बढ़ने की शुरुआत करीब 15-20 साल पहले तेजी से हुई. धीरे-धीरे चुनाव महंगे होते चले गए और प्रचार के साथ-साथ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन खर्च किए जाने की शिकायतें भी सामने आने लगीं. एक समय ऐसा भी आया जब कुछ प्रत्याशियों पर मतदाताओं को पैसे बांटने और शराब पिलाकर वोट लेने के आरोप लगते रहे. मतदान के लिए लोगों को साधने के अलग-अलग तरीके अपनाए जाने लगे. चुनावी खर्च और धनबल के इस दौर के बावजूद इस बार के निकाय चुनाव को लेकर पंडित रामकिशन को एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है. उनका कहना है कि उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कई प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्रों में न तो शराब पिलाई और न ही पैसा बांटा. उनके लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है. पंडित रामकिशन इसे लोकतंत्र के निखरने का संकेत मानते हैं. चुनाव में मतदाता की भूमिका जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा.

भरतपुर के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन
मतदान के लिए लाइन में लगी महिलाएं (ETV Bharat Bharatpur)

बढ़ती चेतना और महिला मतदाताओं की जागरूकता: पंडित रामकिशन ने बताया कि चुनावी बदलाव का सबसे बड़ा कारण लोगों में बढ़ती चेतना है. शिक्षा का स्तर बढ़ा है और मतदाता अपने वोट के महत्व को समझने लगा है. वे पुराने समय को याद करते हुए बताते हैं कि पहले परिवार में कई बार एक व्यक्ति ही यह तय कर देता था कि बाकी लोग किसे वोट देंगे. घर के दूसरे सदस्यों से उनकी पसंद के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता था. अब तस्वीर बदल चुकी है. परिवार का प्रत्येक मतदाता अपने हिसाब से मतदान करने लगा है. महिला मतदाता भी अपनी पसंद से वोट देने के प्रति ज्यादा जागरूक हुई हैं.

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चुनावी हिंसा में कमी और शांतिपूर्ण मतदान: पंडित रामकिशन ने चुनावों के दौरान होने वाले विवादों का दौर भी देखा है. उनके मुताबिक पहले चुनाव के दौरान कई बार आपसी झगड़े और मारपीट की घटनाएं भी हो जाती थीं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार आया है. अब पहले की तुलना में चुनाव के दौरान विवाद और मारपीट की घटनाएं कम दिखाई देती हैं. मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करता है और शांतिपूर्वक वापस लौटता है. यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिपक्व होने का संकेत है.

Last Updated : September 10, 2026 at 5:33 PM IST

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