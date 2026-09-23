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भरतपुर संभाग में पंचायतीराज आरक्षण की लॉटरी, प्रधान से जिला परिषद की सीटों का गणित साफ, देखें लिस्ट

डीग में 29 जिला परिषद वार्ड, पांच पंचायत समितियों के प्रधान पद तय : डीग जिले में जिला परिषद के कुल 29 वार्ड हैं. उपलब्ध आरक्षण सूची में अनुसूचित जाति के लिए 16, 22, 14 और 8, अनुसूचित जाति महिला के लिए 22 और 14, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18, 7, 23, 1, 12 और 25, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 23, 18 और 1, सामान्य वर्ग के लिए 9, 5, 26, 24, 21, 20, 10, 19, 6 और 28 तथा सामान्य महिला के लिए 3, 11, 29, 4, 15, 27, 13, 2 और वार्ड 17 आरक्षित किए गए हैं.

रूपवास पंचायत समिति के 25 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 11, 15 और 21; अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, 10 और वार्ड 16 आरक्षित किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9, 17 और 19; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 22 और 24; सामान्य महिला के लिए 1, 5, 6, 8, 12, 20 और 23 तथा सामान्य वर्ग के लिए 2, 3, 7, 13, 14, 18 और 25 वार्ड आरक्षित किया गया है.

वैर पंचायत समिति के 19 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 6, 8 और 11; अनुसूचित जाति महिला के लिए 3, 5 और 16; अनुसूचित जनजाति के लिए 10; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 17; सामान्य महिला के लिए 2, 12, 13, 14 और 19 तथा सामान्य वर्ग के लिए 1, 4, 7, 9 और 15 वार्ड हैं.

भुसावर पंचायत समिति के 19 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 2, 8 और 9; अनुसूचित जाति महिला के लिए 12 और 15; अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और 10; अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 6; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5; सामान्य महिला के लिए 11, 13, 14, 16, 17 और 18 तथा सामान्य वर्ग के लिए 1, 3, 4 और 19 वार्ड हैं.

बयाना पंचायत समिति के 33 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 1, 7, 16, 24 और 27; अनुसूचित जाति महिला के लिए 6, 8, 20, 22 और 33; अनुसूचित जनजाति के लिए 31; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10, 14 और 21; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 और 11; सामान्य महिला के लिए 4, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 28 और 30 तथा सामान्य वर्ग के लिए 2, 5, 9, 12, 15, 23, 29 और 32 वार्ड हैं.

उच्चैन पंचायत समिति के 15 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 8 और 12; अनुसूचित जाति महिला के लिए 3 और 5; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और 9; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 15; सामान्य महिला के लिए 2, 6, 11 और 14 तथा सामान्य वर्ग के लिए 4, 7, 10 और 13 वार्ड हैं.

नदबई पंचायत समिति के 27 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 6, 7, 22 और 23; अनुसूचित जाति महिला के लिए 4, 18 और 20; अनुसूचित जनजाति के लिए 8; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, 10 और 11; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 5 और 19; सामान्य महिला के लिए 2, 9, 12, 13, 15, 21, 25 और 27 तथा सामान्य वर्ग के लिए 3, 14, 16, 17, 24 और 26 वार्ड हैं.

भरतपुर की पंचायत समितियों में वार्ड आरक्षण: सेवर पंचायत समिति के 21 वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए 2, 4 और 9; अनुसूचित जाति महिला के लिए 6, 14 और 20; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और 15; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 और 21; सामान्य महिला के लिए 7, 13, 16, 17 और 19 और सामान्य वर्ग के लिए 1, 5, 10, 11, 12 और 18 वार्ड हैं.

भरतपुर जिले में जिला परिषद के कुल 31 वार्ड हैं. इनमें अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 6, 13, 15, 22 और 31, अनुसूचित जाति महिला के लिए 11, 12, 14 और 18 और अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 10 आरक्षित किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, 29 और 30, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 और 24, सामान्य महिला के लिए 1, 5, 7, 17, 19, 26, 27 और 28 और सामान्य वर्ग के लिए 3, 4, 9, 16, 20, 21, 23 और 25 आरक्षित किए गए हैं.

नगरीय निकाय चुनावों में शहरों की सरकारों के गठन के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों की सत्ता अगला बड़ा राजनीतिक पड़ाव बन गई है. आरक्षण लॉटरी ने कई क्षेत्रों में संभावित दावेदारों के समीकरण बदल दिए हैं. खासकर प्रधान पदों के आरक्षण के बाद राजनीतिक दलों के सामने संबंधित पंचायत समितियों में सामाजिक और स्थानीय समीकरण के हिसाब से चेहरे तलाशने की चुनौती रहेगी.

भरतपुर: नगरीय निकाय चुनावों के बाद अब राजस्थान में ग्रामीण सत्ता के चुनाव की बारी आ गई है. पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को लेकर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी बुधवार को जिला मुख्यालयों पर पूरी हो गई. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही गांवों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. जिन संभावित दावेदारों की नजर जिला परिषद सदस्य या प्रधान पद पर थी, अब उन्हें अपने क्षेत्र और आरक्षण की श्रेणी के हिसाब से अगली रणनीति बनानी होगी.

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डीग में पंचायत समिति प्रधान पदों का आरक्षण:

कुम्हेर—अनुसूचित जाति

डीग—सामान्य

कामां—सामान्य

पहाड़ी—सामान्य महिला

बृजनगर—अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

धौलपुर में 6 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण: धौलपुर जिले में 6 पंचायत समितियों के प्रधान पदों की लॉटरी पूरी हो गई. बाड़ी अनुसूचित जाति महिला, सरमथुरा अन्य पिछड़ा वर्ग, सैंपऊ और बसेड़ी सामान्य महिला, जबकि धौलपुर और राजाखेड़ा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं.

धौलपुर जिला परिषद में कुल 29 वार्ड हैं. इनमें अनुसूचित जाति के 6, 14, 17, अनुसूचित जाति महिला के 2, 9, 10, अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 7 आरक्षित किया गया. अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग: 18, 26, 28, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला: 11, 19, 23, सामान्य वर्ग: 1, 4, 12, 13, 16, 21, 22, 27 और सामान्य महिला के लिए वार्ड 5, 8, 15, 20, 24, 25, 29 आरक्षित किए गए.

धौलपुर की पंचायत समितियों में वार्ड आरक्षण: राजाखेड़ा के 25 वार्ड में अनुसूचित जाति के सामान्य वार्ड 6, 9, 25; अनुसूचित जाति महिला 13, 21; अन्य पिछड़ा वर्ग के सामान्य वार्ड 3, 10, 15; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 7, 8; सामान्य वर्ग के 2, 5, 12, 14, 16, 18, 24 तथा सामान्य महिला के 1, 4, 11, 17, 19, 20, 22, 23 वार्ड हैं.

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सैंपऊ के 27 वार्ड में अनुसूचित जाति के सामान्य वार्ड 13, 22, 23; अनुसूचित जाति महिला 15, 16, 17; अन्य पिछड़ा वर्ग के सामान्य वार्ड 5, 8, 26; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 18, 20; सामान्य वर्ग के 3, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 25 तथा सामान्य महिला के 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 27 वार्ड हैं.

बसेड़ी के 19 वार्ड में अनुसूचित जाति के सामान्य वार्ड 3, 7; अनुसूचित जाति महिला 8, 14; अन्य पिछड़ा वर्ग के सामान्य वार्ड 10, 15; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 12; सामान्य वर्ग के 1, 2, 11, 13, 18, 19 तथा सामान्य महिला के 4, 5, 6, 9, 16, 17 वार्ड हैं.

सरमथुरा के 15 वार्ड में अनुसूचित जाति के सामान्य वार्ड 3, 14; अनुसूचित जाति महिला 15; अनुसूचित जनजाति के सामान्य वार्ड 12, 13; अनुसूचित जनजाति महिला 2; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8; सामान्य वर्ग के 6, 7, 9 तथा सामान्य महिला के 1, 4, 5, 10, 11 वार्ड हैं.

धौलपुर के 25 वार्ड में अनुसूचित जाति के सामान्य वार्ड 14, 16, 24; अनुसूचित जाति महिला 13, 21; अन्य पिछड़ा वर्ग के सामान्य वार्ड 8, 9, 12; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 1, 17; सामान्य वर्ग के 3, 11, 15, 20, 22, 23, 25 तथा सामान्य महिला के 2, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19 वार्ड हैं.

बाड़ी पंचायत समिति के वार्डों में अनुसूचित जाति के सामान्य वार्ड 20, 23, 26; अनुसूचित जाति महिला 1, 16, 24; अनुसूचित जनजाति के सामान्य वार्ड 6, 9; अनुसूचित जनजाति महिला 5; अन्य पिछड़ा वर्ग के सामान्य वार्ड 11 और 7; अन्य पिछड़ा वर्ग महिला 21 और 22; सामान्य वर्ग के 4, 7, 10, 12, 14, 19, 25, 27 तथा सामान्य महिला के 2, 3, 8, 13, 15, 17, 18 वार्ड दिए गए हैं.

करौली में 11 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण: करौली जिले में प्रधान पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद तस्वीर साफ हो गई है. यहां करौली, मासलपुर और सपोटरा सामान्य, हिण्डौन, नादौती और मंडरायल सामान्य महिला, श्रीमहावीरजी अनुसूचित जनजाति, शेरपुर और सुरौठ अनुसूचित जाति, टोडाभीम अनुसूचित जाति महिला, बालघाट अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कुडगांव अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है.

करौली जिला परिषद के कुल 35 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 11, 28, 29 और 35; अनुसूचित जाति महिला के लिए 16, 27, 30 और 32; अनुसूचित जनजाति के लिए 1, 7, 10 और 34; अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 17, 18, 21 और 23; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12; सामान्य महिला के लिए 2, 4, 5, 6, 9, 15, 20, 26 और 33 तथा सामान्य वर्ग के लिए 3, 8, 13, 14, 19, 22, 24, 25 और 31 वार्ड निर्धारित किए गए हैं. इस तरह 35 वार्डों में 17 वार्ड आरक्षित वर्गों के लिए और 18 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हुए हैं.

सवाई माधोपुर में 8 पंचायत समितियों के प्रधान पदों की आरक्षण स्थिति:

मलारना डूंगर—अनुसूचित जाति महिला

खंडार—अनुसूचित जाति

वजीरपुर—अनुसूचित जनजाति

चौथ का बरवाड़ा—अन्य पिछड़ा वर्ग

गंगापुर सिटी—सामान्य

सवाई माधोपुर—सामान्य महिला

बामनवास—सामान्य महिला

बौंली—सामान्य महिला

निकाय के बाद अब गांवों की सत्ता पर नजर: नगरीय निकाय चुनावों के नतीजों और नई नगर सरकारों के गठन के बाद अब पंचायतीराज चुनाव राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा पड़ाव बन गए हैं. आरक्षण की लॉटरी के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समितियों में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं. सबसे ज्यादा हलचल उन पंचायत समितियों में देखने को मिल सकती है, जहां प्रधान पद का आरक्षण बदलने से पुराने दावेदारों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. सामान्य सीटों पर पहले से सक्रिय नेताओं के बीच मुकाबले की तैयारी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नए राजनीतिक चेहरे सामने आने की संभावना है.

जिला परिषद के 31 वार्डों का आरक्षण भी साफ: सवाई माधोपुर में पंचायत समिति प्रधान पदों के साथ जिला परिषद के 31 वार्डों के आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है. अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 2, 15 और 18, जबकि अनुसूचित जाति महिला के लिए 7, 16 और 31 आरक्षित किए गए हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 4, 13, 19 और 30 तथा अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1, 6, 22 और 23 आरक्षित हैं. वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड 17 आरक्षित किया गया है. जिला परिषद के शेष 16 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं. इनमें से 8 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं. सामान्य महिला वर्ग में वार्ड 9, 10, 11, 12, 21, 24, 27 और 29 शामिल हैं. वहीं सामान्य वर्ग के खुले वार्डों में 3, 5, 8, 14, 20, 25, 26 और 28 शामिल हैं.

अब 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद गांव स्तर की चुनावी तस्वीर भी साफ हो जाएगी. इसके साथ ही निकाय चुनाव के बाद राजस्थान में शुरू हुआ चुनावी सिलसिला ग्रामीण सत्ता तक पहुंच जाएगा. शहरों की सरकार के बाद अब गांवों की सरकार की बारी है. आरक्षण की लॉटरी ने सीटों का गणित खोल दिया है और अब नजर दावेदारों के चेहरों, दलों की रणनीति और गांव-गांव बनने वाले नए राजनीतिक समीकरणों पर रहेगी.