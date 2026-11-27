Bharatpur Division Result : जिला प्रमुख की कुर्सी कांग्रेस के खाते में, पंचायत समितियों में भाजपा का पलटवार, पांच प्रधान निर्विरोध बनाकर जमाया दबदबा
Pradhan Election Result 2026: भाजपा ने उच्चैन, सेवर, बयाना, नदबई और रूपवास पंचायत समितियों में प्रधान पद पर कब्जा जमाया.
Published : November 27, 2026 at 9:17 PM IST
भरतपुर: जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाकर कांग्रेस ने पंचायतीराज चुनाव में भाजपा को बड़ा सियासी झटका दिया था, लेकिन पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में भाजपा ने पलटवार करते हुए अपनी ताकत दिखा दी. जिले की सात पंचायत समितियों में हुए प्रधान निर्वाचन में भाजपा ने पांच जगह अपना प्रधान बनाकर बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस को दो पंचायत समितियों में जीत मिली. खास बात यह रही कि भाजपा ने पांच पंचायत समितियों में निर्विरोध निर्वाचन के जरिए अपनी रणनीति को अंजाम दिया. वहीं, रूपवास में कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर पंचायत समिति सदस्य बने ज्ञानेश शर्मा ने पाला बदलकर भाजपा के समर्थन से प्रधान पद हासिल कर लिया. दूसरी ओर भुसावर में हुए सीधे मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त देकर अपनी सियासी ताकत दिखाई.
5 पंचायत समितियों में भाजपा का निर्विरोध पंच: भाजपा ने उच्चैन, सेवर, बयाना, नदबई और रूपवास पंचायत समितियों में प्रधान पद पर कब्जा जमाया. उच्चैन में विनीता दुर्गेश बुटोलिया, सेवर में जसना वर्मा, बयाना में यादराम गुर्जर और नदबई में भूपेंद्र सिंह निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए.इन पंचायत समितियों में भाजपा ने मतदान की नौबत आने से पहले ही अपना राजनीतिक गणित साध लिया. पांच जगह निर्विरोध निर्वाचन भाजपा की चुनावी रणनीति और पंचायत समिति सदस्यों के बीच बनाए गए समीकरणों को दर्शाता है.
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कांग्रेस के चिह्न पर जीते ज्ञानेश शर्मा बने भाजपा के प्रधान: सात पंचायत समितियों में रूपवास का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. यहां ज्ञानेश शर्मा कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन प्रधान चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा ने उन्हें प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया और निर्विरोध निर्वाचित करवाने में सफलता हासिल की. इस घटनाक्रम से कांग्रेस को राजनीतिक झटका लगा. जिस प्रत्याशी को पार्टी ने सदस्य का चुनाव लड़ाया था, वही बाद में भाजपा के समर्थन से प्रधान बन गया. ऐसे में रूपवास की प्रधान सीट पर भाजपा की जीत के साथ दल-बदल का घटनाक्रम भी सियासी चर्चा का विषय बन गया.
भुसावर में कांग्रेस ने रोका भाजपा का विजय रथ: भाजपा के निर्विरोध जीत के सिलसिले को भुसावर में कांग्रेस ने रोक दिया. यहां प्रधान पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस की आशा शर्मा ने भाजपा की पवन देवी को नौ मतों से हराया.आशा शर्मा वार्ड 14 से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई थीं, जबकि भाजपा की पवन देवी वार्ड 5 से सदस्य हैं. भुसावर पंचायत समिति में कुल 19 सदस्य हैं. मतदान में आशा शर्मा को 14 और पवन देवी को 5 मत मिले. इस तरह कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधान की कुर्सी पर कब्जा जमाया. जिला परिषद में जीत के बाद कांग्रेस के लिए यह परिणाम पंचायत समिति स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला रहा.
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वैर में भी कांग्रेस का परचम, पुष्पा गुर्जर बनीं प्रधान: वैर पंचायत समिति में कांग्रेस की पुष्पा गुर्जर प्रधान निर्वाचित हुईं. इस जीत के साथ कांग्रेस ने जिले की दो पंचायत समितियों में अपना प्रधान बनाने में सफलता हासिल की. भुसावर में मतदान के जरिए मिली जीत और वैर में पुष्पा गुर्जर का निर्वाचन कांग्रेस के लिए राहत भरा रहा. हालांकि, कुल सात पंचायत समितियों में पांच पर भाजपा का कब्जा होने से प्रधान चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी रहा.
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