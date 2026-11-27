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Bharatpur Division Result : जिला प्रमुख की कुर्सी कांग्रेस के खाते में, पंचायत समितियों में भाजपा का पलटवार, पांच प्रधान निर्विरोध बनाकर जमाया दबदबा

नवनिर्वाचित प्रधान प्रमाण पत्र सौंपती एसडीएम ( Etv Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाकर कांग्रेस ने पंचायतीराज चुनाव में भाजपा को बड़ा सियासी झटका दिया था, लेकिन पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में भाजपा ने पलटवार करते हुए अपनी ताकत दिखा दी. जिले की सात पंचायत समितियों में हुए प्रधान निर्वाचन में भाजपा ने पांच जगह अपना प्रधान बनाकर बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस को दो पंचायत समितियों में जीत मिली. खास बात यह रही कि भाजपा ने पांच पंचायत समितियों में निर्विरोध निर्वाचन के जरिए अपनी रणनीति को अंजाम दिया. वहीं, रूपवास में कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर पंचायत समिति सदस्य बने ज्ञानेश शर्मा ने पाला बदलकर भाजपा के समर्थन से प्रधान पद हासिल कर लिया. दूसरी ओर भुसावर में हुए सीधे मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त देकर अपनी सियासी ताकत दिखाई.