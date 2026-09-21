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भरतपुर संभाग की 32 निकायों में से 24 पर भाजपा का लहराया परचम, डीग-भरतपुर में क्लीन स्वीप, गंगापुर में 15 साल बाद पलटा खेल

महापौर पद की शपथ लेतीं भाजपा की अनुराधा सिंह ( ETV Bharat Bharatpur )