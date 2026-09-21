भरतपुर संभाग की 32 निकायों में से 24 पर भाजपा का लहराया परचम, डीग-भरतपुर में क्लीन स्वीप, गंगापुर में 15 साल बाद पलटा खेल
भरतपुर की सातों नगरीय निकायों में भाजपा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है. भरतपुर नगर निगम से अनुराधा सिंह निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं.
Published : September 21, 2026 at 6:37 PM IST
भरतपुर: निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भरतपुर संभाग में भाजपा का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. संभाग की 32 नगरीय निकायों में से 24 पर भाजपा ने बोर्ड बनाया है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 7 निकाय आए हैं और एक निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है. खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के गृह जिले भरतपुर और डीग में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है. दोनों जिलों की सभी 13 नगर निकायों पर भाजपा का बोर्ड बना है.
धौलपुर में भाजपा को पांच और कांग्रेस को दो निकाय मिले. बाड़ी और सैंपऊ में कांग्रेस के पास ज्यादा पार्षद होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा ने बोर्ड बना लिया.करौली में भाजपा को तीन, कांग्रेस को दो और निर्दलीय को एक निकाय मिला. करौली नगर परिषद में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सभापति पद जीता.सवाई माधोपुर में भाजपा ने चार और कांग्रेस ने दो निकाय जीते. गंगापुर में कांग्रेस ने निर्दलीयों के साथ मिलकर भाजपा के 15 साल के राज को खत्म कर दिया, जबकि बौंली और वजीरपुर में भाजपा ने महज एक वोट से जीत दर्ज की.
इसे भी पढे़ं. लाइव LOCAL BODY ELECTIONS 2026: फलोदी, जैसलमेर में भाजपा प्रत्याशी विजयी, रानी खुर्द में लॉटरी से फैसला
भरतपुर की सातों निकायों में भाजपा का बोर्ड: भरतपुर जिले की सातों नगरीय निकायों में भाजपा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है. भरतपुर नगर निगम में भाजपा की अनुराधा सिंह निर्विरोध महापौर चुनी गईं. नामांकन वापसी के बाद उनके सामने कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं बचा था. रूपवास में भाजपा के दिलीप कुमार अंधाना निर्विरोध अध्यक्ष बने. बयाना में निर्दलीय रेखा अग्रवाल के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा की ऊषा अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं. नदबई में भाजपा की कमलेश कटारा का एकमात्र नामांकन बचने के बाद उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया. उच्चैन में भाजपा के दलीप सिंह अंबेश भी निर्विरोध अध्यक्ष बने.
वहीं 21 सितंबर को भुसावर और वैर में मतदान हुआ. भुसावर में भाजपा के मुकेश तिवारी को 22 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रीति पाण्डेय को 3 वोट मिले. वैर में भाजपा की ललितेश धाकड़ को 23 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की इंदिरा देवी को 2 वोट मिले. इस तरह भरतपुर जिले की सभी सात निकायों में भाजपा ने बोर्ड बना लिया है.
इसे भी पढे़ं. उदयपुर नगर निगम में फिर खिला कमल, भाजपा के पारस चुने गए मेयर
डीग में भी भाजपा का क्लीन स्वीप: भरतपुर के साथ ही गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में भी भाजपा ने सभी छह निकायों में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है.डीग नगर परिषद में भाजपा के अर्पित गुप्ता, सीकरी में चंचल कक्कड़, कामां में सत्यदेव शर्मा, बृजनगर में भानु और पहाड़ी में शिशुपाल शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष बने. वहीं कुम्हेर नगर पालिका में भाजपा के नृपेश अग्रवाल ने चुनाव जीतकर अध्यक्ष पद हासिल किया. इस तरह भरतपुर और डीग की कुल 13 निकायों में भाजपा का बोर्ड बना है.
धौलपुर में भाजपा-कांग्रेस के बीच बंटा परिणाम: धौलपुर जिले की सात निकायों में परिणाम बंटा हुआ रहा. भाजपा खेमे को पांच और कांग्रेस को दो निकाय मिले. धौलपुर नगर परिषद में भाजपा समर्थित निर्दलीय गिरीश गर्ग निर्विरोध सभापति बने. बाड़ी में भाजपा के मुकेश सिंघल और सैंपऊ में पप्पू परमार अध्यक्ष बने. बसेड़ी में भाजपा के राघवेंद्र सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए.
वहीं, राजाखेड़ा में कांग्रेस की अंजलि बघेल ने भाजपा की पूनम को 15 वोटों से हराया. उन्हें 25 वोट मिले. मनिया में कांग्रेस के बृजेश ने 12 वोटों से जीत दर्ज की. सरमथुरा में कांग्रेस की रामकला निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं.
पढ़ें : LOCAL BODY ELECTIONS 2026: उदयपुर, आबूरोड व नोहर में भाजपा प्रत्याशी विजयी, करौली नगर परिषद में कांग्रेस प्रत्याशी बने सभापति
बाड़ी-सैंपऊ में क्रॉस वोटिंग ने बदला खेल: बाड़ी के 45 वार्डों में कांग्रेस के 21 पार्षद थे, फिर भी भाजपा के मुकेश सिंघल 27 वोट पाकर 9 वोटों से जीते. कांग्रेस की रेनू सिंघल को 18 वोट मिले.सैंपऊ में कांग्रेस के 7 और भाजपा के 6 पार्षद थे. भाजपा के पप्पू परमार को 16 वोट मिले और कांग्रेस की मुनेश कुशवाहा को 4 वोट मिले.
करौली में भाजपा के तीन, कांग्रेस के दो और एक पर निर्दलीय का बोर्ड: करौली जिले की छह नगर निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो गई है. जिले में भाजपा ने तीन, कांग्रेस ने दो और एक निकाय में निर्दलीय ने बोर्ड बनाया है. करौली नगर परिषद में कांग्रेस के सुनील सैनी सभापति बने हैं. उन्हें 30 वोट मिले, जबकि भाजपा के वीरेंद्र शर्मा को 25 वोट मिले. कुल 55 पार्षदों ने मतदान किया. परिणाम में भाजपा के पक्ष में तीन पार्षदों की क्रॉस वोटिंग की चर्चा रही.
पढ़ें: कोटा में अध्यक्ष चुनाव में बवाल, सुल्तानपुर में लाठीचार्ज के बाद विधायक धरने पर बैठे, रामगंजमंडी में मंत्री की कार रोकी
भाजपा को तीन निकायों में जीत: सपोटरा नगर पालिका में भाजपा की सपना देवी चेयरमैन बनीं. उन्हें 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 4 वोट मिले. सूरौठ में भाजपा की कमला देवी 11 वोट पाकर चेयरमैन बनीं. कांग्रेस को 9 वोट मिले. हिण्डौन नगर परिषद में भाजपा की विजय कुमारी पहले ही निर्विरोध सभापति चुनी जा चुकी हैं.
मंडरायल में कांग्रेस और टोडाभीम में निर्दलीय: मंडरायल में कांग्रेस की तुलसा देवी ने 11 वोट पाकर अध्यक्ष पद जीता. भाजपा को 9 वोट मिले. टोडाभीम में निर्दलीय ललित देवी ने 26 वोट पाकर सभापति पद जीता, जबकि भाजपा की ज्योति महावर को 9 वोट मिले. इस तरह जिले में सपोटरा, सूरौठ और हिण्डौन में भाजपा, करौली और मंडरायल में कांग्रेस और टोडाभीम में निर्दलीय का बोर्ड बना है.
पढ़ें: तिजारा के पार्षदों को हरियाणा में रोकने का आरोप, गहलोत बोले- लोकतंत्र की हत्या में अब हरियाणा पुलिस भी शामिल
सवाई माधोपुर में भाजपा चार, कांग्रेस दो: सवाई माधोपुर जिले की छह निकायों में भाजपा ने चार और कांग्रेस ने दो निकायों में बोर्ड बनाया है. सवाई माधोपुर नगर परिषद में भाजपा की मेवा चौधरी सभापति बनीं. बौंली में भाजपा के रतन पोसवाल, वजीरपुर में जगनी देवी और खंडार में राजेश कुमार खटीक अध्यक्ष बने. वहीं, गंगापुर में कांग्रेस के कृष्ण कुमार गोयल और बामनवास में रेखा मीना अध्यक्ष बनीं.
गंगापुर में कांग्रेस ने पलटा 15 साल का राज: गंगापुर के 60 वार्डों में कांग्रेस 27, भाजपा 17 और निर्दलीय 16 जीते थे. निर्दलीयों के सहयोग से कांग्रेस के कृष्ण कुमार गोयल को 37 वोट मिले और भाजपा के विजय गुप्ता को 23 वोट मिले. कांग्रेस ने भाजपा के 15 साल पुराने कब्जे को खत्म किया.
इसे भी पढ़ें. जयपुर की नई शहरी सरकार : एक ही सदन में दिखेगा Gen Z का जोश और 67 साल का अनुभव
बौंली और वजीरपुर में एक वोट से भाजपा जीती: बौंली में भाजपा 12, कांग्रेस 11 और निर्दलीय 2 जीते थे. एक-एक निर्दलीय दोनों के साथ गया. भाजपा के रतन पोसवाल को 13 और कांग्रेस के उम्मेद शाह को 12 वोट मिले. वजीरपुर में भाजपा 9, कांग्रेस 10 और निर्दलीय 6 जीते थे. भाजपा की जगनी देवी को 13 और कांग्रेस की दुलारी देवी को 12 वोट मिले.
सवाई माधोपुर, बामनवास और खंडार का गणित: सवाई माधोपुर नगर परिषद में भाजपा को 33, कांग्रेस को 18 और निर्दलीय को 9 सीट मिली थीं. भाजपा की मेवा चौधरी को 43 वोट मिले, कांग्रेस के शैलेंद्र चौधरी को 15 वोट मिले. बामनवास की 20 सीटों में कांग्रेस 9, भाजपा 7 और निर्दलीय 4 जीते थे. कांग्रेस की रेखा मीना को 12 और भाजपा की संतरा मीना को 8 वोट मिले. खंडार की 25 सीटों में भाजपा 12, कांग्रेस 10 और निर्दलीय 3 जीते थे. भाजपा के राजेश खटीक को 13 और कांग्रेस के हंसराज बैरवा को 11 वोट मिले.
पढ़ें: झालावाड़ में 4-4 की बराबरी पर छूटा मुकाबला, परिषद में कांग्रेस के गुर्जर को ताज, पिड़ावा में AAP की मदद से भाजपा का बोर्ड