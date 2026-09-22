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अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष चुनाव में भी भाजपा अव्वल, भरतपुर संभाग के 32 में से 22 निकायों में जीत... 7 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय

भरतपुर: भरतपुर संभाग में नगर निकाय अध्यक्ष और महापौर पदों के बाद अब उपाध्यक्ष और उपसभापति चुनाव में भी भाजपा ने बढ़त बनाए रखी है. संभाग के 32 निकायों में हुए चुनाव में 22 जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार उपाध्यक्ष-उपसभापति निर्वाचित हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 7 और निर्दलीयों को 3 निकायों में सफलता मिली है. कई नगर पालिकाओं में भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, वहीं, मुकाबले वाले निकायों में भी भाजपा ने रणनीति के दम पर जीत दर्ज की. भरतपुर नगर निगम में महापौर पद पर अनुराधा सिंह की जीत के बाद अब उपमहापौर पद पर अंबिका सैनी के निर्वाचित होने से निगम के दोनों पदों पर भाजपा का कब्जा हो गया है.

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शहर की सरकार महिलाओं के हाथ, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भाजपा की: सबसे ज्यादा चर्चा भरतपुर नगर निगम के परिणाम की रही, जहां भाजपा की अनुराधा सिंह के निर्विरोध महापौर बनने के बाद अब उपमहापौर पद पर भी भाजपा समर्थित अंबिका सैनी ने जीत दर्ज की है. अंबिका सैनी को 49 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित वार्ड 5 के पार्षद गजेन्द्र सैनी को 15 वोट ही मिल सके. इस जीत के साथ भरतपुर नगर निगम में महापौर और उपमहापौर दोनों पद भाजपा के खाते में चले गए हैं. खास बात यह है कि शहर की सरकार के दोनों शीर्ष पदों पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है.

भरतपुर के सातों निकायों में भाजपा का दबदबा, उपाध्यक्ष पद पर कब्जा: भरतपुर जिले के सातों निकायों में उपाध्यक्ष पद के परिणाम भाजपा समर्थित खेमे के पक्ष में रहे हैं. भरतपुर नगर निगम में भाजपा समर्थित अंबिका सैनी उपमहापौर चुनी गईं. उन्हें 49 मत मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित गजेन्द्र सैनी को 15 मत मिले. उच्चैन नगरपालिका में भाजपा के मनोज गुर्जर निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. रूपवास नगरपालिका में भाजपा के हेमेंद्र गोयल निर्विरोध उपाध्यक्ष बने. बयाना नगर पालिका में भाजपा के धनेश शर्मा ने उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीता. उन्हें 19 वोट मिले, जबकि प्रबल कुमार उर्फ बंटी को 13 वोट मिले.वैर नगर पालिका में भाजपा समर्थित निर्दलीय लतेश गर्ग उपाध्यक्ष चुनी गईं. भुसावर नगर पालिका में भाजपा समर्थित लवकेश सैनी उपाध्यक्ष चुने गए.नदबई नगर पालिका में भाजपा की कृष्णा कुमारी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं. वे वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनी गई थीं.

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डीग जिले के सभी 6 निकायों में भाजपा का दबदबा कायम: डीग जिले के सभी छह निकायों में उपाध्यक्ष और उपसभापति पद भाजपा के खाते में गए हैं.डीग नगर परिषद में प्रदीप कुमार शर्मा उपसभापति चुने गए. बृजनगर में नत्थी लाल मिश्रा, सीकरी में किशन देई, पहाड़ी में शिवओम गुर्जर और कामा में शिवराम सैनी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए.इस तरह जिले के छहों निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. हालांकि डीग नगर परिषद में पार्षद चुनाव में निर्दलीयों की संख्या अधिक रही थी, जिसके चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में राजनीतिक समीकरण काफी अहम रहे. वहीं, कुम्हेर में भाजपा के दिव्यांग सौनी उपाध्यक्ष बने.

करौली में बदला समीकरण, कांग्रेस और निर्दलीय भारी: करौली जिले के छह निकायों में उपसभापति और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मिलाजुला परिणाम सामने आया है. भाजपा को एक, कांग्रेस को दो और निर्दलीयों को तीन पदों पर जीत मिली है.करौली नगर परिषद में कांग्रेस ने दबदबा बरकरार रखा. वार्ड 35 के पार्षद अमीनुद्दीन खान 34 वोट लेकर उपसभापति चुने गए, जबकि भाजपा के पुष्पेंद्र उर्फ बबलू शुक्ला को 21 वोट मिले.