अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष चुनाव में भी भाजपा अव्वल, भरतपुर संभाग के 32 में से 22 निकायों में जीत... 7 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय
महापौर अनुराधा सिंह के बाद उपमहापौर अंबिका सैनी की जीत से भरतपुर नगर निगम के दोनों शीर्ष पदों पर भाजपा का कब्जा
Published : September 22, 2026 at 7:28 PM IST
भरतपुर: भरतपुर संभाग में नगर निकाय अध्यक्ष और महापौर पदों के बाद अब उपाध्यक्ष और उपसभापति चुनाव में भी भाजपा ने बढ़त बनाए रखी है. संभाग के 32 निकायों में हुए चुनाव में 22 जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार उपाध्यक्ष-उपसभापति निर्वाचित हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 7 और निर्दलीयों को 3 निकायों में सफलता मिली है. कई नगर पालिकाओं में भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, वहीं, मुकाबले वाले निकायों में भी भाजपा ने रणनीति के दम पर जीत दर्ज की. भरतपुर नगर निगम में महापौर पद पर अनुराधा सिंह की जीत के बाद अब उपमहापौर पद पर अंबिका सैनी के निर्वाचित होने से निगम के दोनों पदों पर भाजपा का कब्जा हो गया है.
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शहर की सरकार महिलाओं के हाथ, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भाजपा की: सबसे ज्यादा चर्चा भरतपुर नगर निगम के परिणाम की रही, जहां भाजपा की अनुराधा सिंह के निर्विरोध महापौर बनने के बाद अब उपमहापौर पद पर भी भाजपा समर्थित अंबिका सैनी ने जीत दर्ज की है. अंबिका सैनी को 49 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित वार्ड 5 के पार्षद गजेन्द्र सैनी को 15 वोट ही मिल सके. इस जीत के साथ भरतपुर नगर निगम में महापौर और उपमहापौर दोनों पद भाजपा के खाते में चले गए हैं. खास बात यह है कि शहर की सरकार के दोनों शीर्ष पदों पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है.
भरतपुर के सातों निकायों में भाजपा का दबदबा, उपाध्यक्ष पद पर कब्जा: भरतपुर जिले के सातों निकायों में उपाध्यक्ष पद के परिणाम भाजपा समर्थित खेमे के पक्ष में रहे हैं. भरतपुर नगर निगम में भाजपा समर्थित अंबिका सैनी उपमहापौर चुनी गईं. उन्हें 49 मत मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित गजेन्द्र सैनी को 15 मत मिले. उच्चैन नगरपालिका में भाजपा के मनोज गुर्जर निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. रूपवास नगरपालिका में भाजपा के हेमेंद्र गोयल निर्विरोध उपाध्यक्ष बने. बयाना नगर पालिका में भाजपा के धनेश शर्मा ने उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीता. उन्हें 19 वोट मिले, जबकि प्रबल कुमार उर्फ बंटी को 13 वोट मिले.वैर नगर पालिका में भाजपा समर्थित निर्दलीय लतेश गर्ग उपाध्यक्ष चुनी गईं. भुसावर नगर पालिका में भाजपा समर्थित लवकेश सैनी उपाध्यक्ष चुने गए.नदबई नगर पालिका में भाजपा की कृष्णा कुमारी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं. वे वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनी गई थीं.
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डीग जिले के सभी 6 निकायों में भाजपा का दबदबा कायम: डीग जिले के सभी छह निकायों में उपाध्यक्ष और उपसभापति पद भाजपा के खाते में गए हैं.डीग नगर परिषद में प्रदीप कुमार शर्मा उपसभापति चुने गए. बृजनगर में नत्थी लाल मिश्रा, सीकरी में किशन देई, पहाड़ी में शिवओम गुर्जर और कामा में शिवराम सैनी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए.इस तरह जिले के छहों निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. हालांकि डीग नगर परिषद में पार्षद चुनाव में निर्दलीयों की संख्या अधिक रही थी, जिसके चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में राजनीतिक समीकरण काफी अहम रहे. वहीं, कुम्हेर में भाजपा के दिव्यांग सौनी उपाध्यक्ष बने.
करौली में बदला समीकरण, कांग्रेस और निर्दलीय भारी: करौली जिले के छह निकायों में उपसभापति और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मिलाजुला परिणाम सामने आया है. भाजपा को एक, कांग्रेस को दो और निर्दलीयों को तीन पदों पर जीत मिली है.करौली नगर परिषद में कांग्रेस ने दबदबा बरकरार रखा. वार्ड 35 के पार्षद अमीनुद्दीन खान 34 वोट लेकर उपसभापति चुने गए, जबकि भाजपा के पुष्पेंद्र उर्फ बबलू शुक्ला को 21 वोट मिले.
पिछला बोर्ड लगभग उसी समीकरण के साथ लौटा है. पूर्व उपसभापति सुनील सैनी अब सभापति बन गए हैं, जबकि पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे अमीनुद्दीन खान अब उपसभापति बने हैं. मंडरायल में कांग्रेस की रेखा भदौरिया ने 11 वोट लेकर भाजपा के देवेंद्र को 9 वोटों से हराया. यहां पूर्व मंत्री रमेश मीना का प्रभाव माना जा रहा है.
टोडाभीम में निर्दलीय देवीसिंह ने बड़ी जीत दर्ज की. 35 में से 27 वोट उन्हें मिले, कांग्रेस की रश्मी को 7 वोट मिले और एक वोट निरस्त हुआ. सुरौठ में निर्दलीय आस्था मीना ने 15 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय प्रवीण सैनी को 5 वोट मिले. हिण्डौन नगर परिषद में निर्दलीय विक्रम सिंह तोमर उपसभापति और सपोटरा में भाजपा की बर्फी देवी उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुईं.
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धौलपुर में पद बंटे, नगर परिषद में निर्दलीय का दबदबा: धौलपुर जिले की सातों नगर निकायों में उपाध्यक्ष और उपसभापति पदों के परिणाम घोषित हो गए हैं. भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा, जबकि धौलपुर नगर परिषद में निर्दलीय ने बाजी मार ली.धौलपुर नगर परिषद में निर्दलीय रेखा माहौर उपसभापति चुनी गईं. सभापति पद पर निर्दलीय गिरीश गर्ग के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब उपसभापति पद भी निर्दलीय खेमे में जाने से परिषद में निर्दलीयों की भूमिका अहम हो गई है.बाड़ी में भाजपा की कुंजलता शर्मा ने 18 वोटों से जीत दर्ज की. बसेड़ी में मधु परमार और सैंपऊ में बृजेश बघेल निर्विरोध उपाध्यक्ष बने.
राजाखेड़ा में कांग्रेस की रूबी सिंह ने 20 वोटों से जीत हासिल की. मनिया में कांग्रेस की गुंजन बंसल ने 12 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि सरमथुरा में कांग्रेस की अनुराधा निर्विरोध उपाध्यक्ष चुनी गईं.इस तरह बाड़ी, बसेड़ी और सैंपऊ में भाजपा का बोर्ड मजबूत हुआ, जबकि राजाखेड़ा, मनिया और सरमथुरा में कांग्रेस ने अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष पद पर भी कब्जा बरकरार रखा.
सवाई माधोपुर में भाजपा को चार, कांग्रेस को दो पद: सवाई माधोपुर जिले के छह निकायों में उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने चार और कांग्रेस ने दो जगह जीत दर्ज की है.सवाई माधोपुर नगर परिषद में वार्ड 55 की पार्षद माया गोयल उपसभापति बनीं. उन्होंने पार्षद चुनाव में 359 वोट हासिल किए थे. गंगापुर सिटी में कांग्रेस के मुजाहिद खान और बामनवास में श्यामलाल मीणा उपाध्यक्ष चुने गए.वजीरपुर में भाजपा के अस्कर, बौंली में दीपा और खण्डार में द्वारिका प्रसाद उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए.
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