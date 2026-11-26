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Deputy Zila Pramukh Results : सीएम के गृह जिले से गृह राज्यमंत्री के गढ़ तक कांग्रेस का दबदबा, भरतपुर संभाग के चारों जिलों में उपजिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा

राजेश कुमार, नीलम रावत, मुकेश शर्मा और वीर सिंह बने उपजिला प्रमुख ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: संभाग की जिला परिषदों में उपजिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चारों जिलों में अपना परचम लहराया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से लेकर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग तक भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. धौलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने 21 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. जिला प्रमुख चुनाव के बाद उप जिला प्रमुख पदों पर भी कांग्रेस की इस सफलता ने संभाग की सियासत में पार्टी की मजबूत स्थिति को सामने ला दिया है.

सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा भरतपुर और डीग के नतीजों को लेकर है. दोनों जिले प्रदेश सरकार के दो प्रमुख चेहरों के गृह जिले हैं. इसके बावजूद भाजपा जिला परिषद में उप जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल नहीं कर सकी. भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश ने भाजपा के दिनेश भात्रा को 9 मतों से पराजित किया. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी के अनुसार, जिला परिषद के कुल 31 सदस्यों में से राजेश को 20 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश भात्रा के पक्ष में 11 मत पड़े. इस तरह कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ उपजिला प्रमुख का पद अपने नाम कर लिया.