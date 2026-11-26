Deputy Zila Pramukh Results : सीएम के गृह जिले से गृह राज्यमंत्री के गढ़ तक कांग्रेस का दबदबा, भरतपुर संभाग के चारों जिलों में उपजिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा
भरतपुर संभाग में उपजिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना परचम लहराया है.
Published : November 26, 2026 at 6:53 PM IST
भरतपुर: संभाग की जिला परिषदों में उपजिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चारों जिलों में अपना परचम लहराया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से लेकर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग तक भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. धौलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने 21 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. जिला प्रमुख चुनाव के बाद उप जिला प्रमुख पदों पर भी कांग्रेस की इस सफलता ने संभाग की सियासत में पार्टी की मजबूत स्थिति को सामने ला दिया है.
सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा भरतपुर और डीग के नतीजों को लेकर है. दोनों जिले प्रदेश सरकार के दो प्रमुख चेहरों के गृह जिले हैं. इसके बावजूद भाजपा जिला परिषद में उप जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल नहीं कर सकी. भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश ने भाजपा के दिनेश भात्रा को 9 मतों से पराजित किया. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी के अनुसार, जिला परिषद के कुल 31 सदस्यों में से राजेश को 20 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश भात्रा के पक्ष में 11 मत पड़े. इस तरह कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ उपजिला प्रमुख का पद अपने नाम कर लिया.
गृह राज्यमंत्री का गढ़ भी ढहा : इसी तरह डीग में भी कांग्रेस ने भाजपा को मात दी. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम रावत ने उपजिला प्रमुख पद पर जीत दर्ज की. उन्हें कुल 29 मतों में से 17 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह को 12 मत प्राप्त हुए. कांग्रेस ने यहां 5 मतों के अंतर से जीत हासिल की. राजनीतिक दृष्टि से यह परिणाम भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि गृह राज्यमंत्री के गृह जिले में भी पार्टी अपने प्रत्याशी को जीत नहीं दिला सकी.
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धौलपुर में कांग्रेस का उप जिला प्रमुख निर्विरोध : धौलपुर में कांग्रेस ने बिना मुकाबले ही उपजिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली. यहां कांग्रेस प्रत्याशी वीर सिंह मीणा ने ही नामांकन दाखिल किया था. निर्धारित समय तक किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा. ऐसे में एकमात्र नामांकन के आधार पर वीर सिंह मीणा निर्विरोध उपजिला प्रमुख निर्वाचित घोषित किए गए. इस जीत से कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल रहा.
यहां भी कांग्रेस जीती : वहीं, सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाई. जिला परिषद की 31 सीटों में से 26 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. उपजिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने वार्ड संख्या 26 से निर्वाचित मुकेश शर्मा को मैदान में उतारा. मतदान में मुकेश शर्मा को 25 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी कालूराम गुर्जर को केवल 4 मत प्राप्त हुए. कुल 31 सदस्यों में से 29 ने मतदान किया. इस तरह मुकेश शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी को 21 मतों से करारी शिकस्त दी.
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चारों जिलों के नतीजों को देखें तो कांग्रेस ने कहीं सीधे मुकाबले में भाजपा को हराया तो कहीं निर्विरोध निर्वाचन के जरिए उपजिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की. खास बात यह रही कि भरतपुर और डीग जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों में भी भाजपा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी. मुख्यमंत्री और गृह राज्यमंत्री के गृह जिलों में कांग्रेस की जीत ने इन चुनावों को प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बना दिया है. जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों चुनावों के नतीजों के बाद भरतपुर संभाग में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. इन परिणामों ने भाजपा के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं. वहीं, कांग्रेस के लिए यह जीत स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने का अवसर बनकर आई है.