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भरतपुर में इस मानसून मेहरबान रहे 'बदरा', 113 फीसदी हुई बारिश, बंध बारैठा में 28.5 फीट पानी

भरतपुर: जिले में इस मानसून अब तक औसत (सामान्य) से अधिक बारिश दर्ज की गई है. जिले की औसत वार्षिक बारिश 581 मिमी है, जबकि इस वर्ष अब तक 656 मिमी बारिश हो चुकी है, जो औसत का करीब 113 प्रतिशत है. जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता बने सिंह ने बताया- बारिश का दौर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. वर्ष 2024 में जिले में 968 मिमी और वर्ष 2025 में 837 मिमी बारिश दर्ज हुई थी. इसके मुकाबले इस वर्ष अब तक कम बारिश हुई है, लेकिन यह जिले के औसत से अब भी अधिक है.जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग की ओर से करीब 278 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कराए जाएंगे.

बंध बारैठा में 28.5 फीट पानी: भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बंध बारैठा में इस बार करीब 28.5 फीट पानी भर गया, जबकि इसकी पूर्ण भराव क्षमता 29 फीट है. इस मानसून बांध से करीब 350 एमसीएफटी पानी छोड़ा गया. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में बंध बारैठा से करीब 1,292 एमसीएफटी और वर्ष 2025 में करीब 2,592 एमसीएफटी पानी छोड़ा गया था. इससे साफ है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में इस बार बांध में पानी की आवक और निकासी दोनों अपेक्षाकृत कम रही.

भरतपुर में औसत से अधिक बारिश (ETV Bharat Bharatpur)

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घना को दिया 100 एमसीएफटी पानी: एसई बने सिंह ने बताया कि अजान बांध पिछले दो वर्षों में पूरी तरह भर चुका था. इस साल बारिश रुक-रुककर होने के कारण बांध में करीब 125 एमसीएफटी पानी की आवक हुई. इसमें से करीब 100 एमसीएफटी पानी घना क्षेत्र की जरूरत के लिए दिया गया. वहीं चिकसाना बांध से जुलाई से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. बांध में करीब 250 एमसीएफटी पानी की क्षमता पूरी हो चुकी है और बांध के गेट खुले हुए हैं. यहां से पानी की निकासी अभी भी जारी है.

153 बांधों में से करीब 25 प्रतिशत में अच्छी आवक: भरतपुर जिले में अब जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 153 बांध हैं. पहले विभाग के पास 27 बांध थे, जबकि पंचायती राज विभाग से 126 बांध स्थानांतरित होकर जल संसाधन विभाग के अधीन आ गए हैं. इस बार करीब 25 प्रतिशत बांधों में अच्छी मात्रा में पानी की आवक हुई है. हालांकि पिछले दो वर्षों में जिले के लगभग अधिकांश बांध भर गए थे, जबकि इस बार स्थिति उससे अलग रही. जिन बांधों का कैचमेंट क्षेत्र बेहतर रहा, खासकर रूपवास और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई.