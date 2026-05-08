सरकारें बदलीं, बजट आते रहे…फिर भी नहीं सुधरे सुजान गंगा नहर के हालात, अब 15 करोड़ से नैनो बबल टेक्नोलॉजी करेंगे सफाई
जल संसाधन विभाग जहां नहर के जीर्णोद्धार करेगा, वहीं बीडीए पानी की गुणवत्ता सुधारने और अपशिष्ट जल को साफ करने की दिशा में काम करेगा.
Published : May 8, 2026 at 3:52 PM IST
भरतपुर: शहर की ऐतिहासिक पहचान मानी जाने वाली सुजान गंगा नहर वर्षों से बदहाली का शिकार है. सरकारें बदलती रहीं, बजट आते रहे, योजनाएं बनीं, लेकिन नहर के हालात नहीं सुधरे. नहर में जमा गंदगी, बदबूदार पानी और नियमित सफाई के अभाव इसकी ऐतिहासिक गरिमा को लगातार नुकसान पहुंच रहा है. अब एक बार फिर लोगों की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से नहर की सफाई और जल शुद्धिकरण का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की है. नैनो बबल टेक्नोलॉजी से नहर के पानी की बदबू दूर की जाएगी, वहीं गंदगी से निजात दिलाई जाएगी.
नियमित सफाई नहीं होने से बढ़ी समस्या: बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि सुजान गंगा नहर की गंदगी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. लोगों की भावनाएं इस नहर से जुड़ी हैं. इसी को ध्यान में रखते यह परियोजना तैयार की है. इस परियोजना को केंद्र सरकार की ‘अमृत 2.0’ योजना के तहत स्वीकृति मिली है.नहर में नियमित सफाई नहीं होने और गंदे पानी की निकासी के कारण स्थिति बिगड़ी. जल संसाधन विभाग जहां नहर का जीर्णोद्धार करेगा, वहीं बीडीए पानी की गुणवत्ता सुधारने और अपशिष्ट जल को साफ करने की दिशा में काम करेगा. परियोजना की निविदा जारी कर दी है. प्रयास है कि जल्द कार्यादेश जारी कर काम शुरू कराया जाए.
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अमृत 2.0 योजना में प्रोजेक्ट: आयुक्त कटारिया ने बताया कि यह परियोजना केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत स्वीकृत हुई है. राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बीडीए को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया है. परियोजना का उद्देश्य केवल सतही सफाई करना नहीं, बल्कि नहर के पानी की गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाना है. इसके लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.
टेक्नोलॉजी से पानी का उपचार: उन्होंने बताया कि परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ‘नैनो बबल टेक्नोलॉजी’ है. इस तकनीक के जरिए पानी में सूक्ष्म स्तर पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी. इससे पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी. बदबू कम करने में मदद मिलेगी. नैनो बबल तकनीक जलाशयों और प्रदूषित जल स्रोतों को साफ करने में प्रभावी मानी जाती है. इससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हानिकारक तत्वों का प्रभाव कम होता है.
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स्कीमर्स और एरेटर्स भी लगाए जाएंगे: इसके अलावा नहर की सफाई के लिए स्कीमर्स और एरेटर्स लगाने का भी प्रावधान है. स्कीमर्स मशीनें पानी की सतह पर तैरने वाले कचरे, प्लास्टिक और गंदगी को हटाने का काम करेंगी. इससे नहर की सतही सफाई लगातार बनी रहेगी. एरेटर्स पानी में ऑक्सीजन मिलाने का काम करेंगे. इससे पानी में सड़ांध कम होगी और जलीय वातावरण बेहतर बनेगा.
गंदे पानी को ट्रीट करेंगे: परियोजना में डीएसटीपी यानी डीसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना शामिल है. इसका उद्देश्य नहर में सीधे गंदा पानी जाने से रोकना है. अभी शहर के कई हिस्सों से निकलने वाला अपशिष्ट जल सीधे नहर में पहुंचता है. इससे पानी लगातार प्रदूषित होता है. नए सिस्टम के तहत गंदे पानी को पहले ट्रीट और उसके बाद ही नहर में छोड़ा जाएगा. सुजान गंगा नहर की सफाई को लेकर इससे पहले भी कई बार अभियान चलाए गए. कई बार मशीनों से सफाई हुई., जलकुंभी हटाई गई. बजट भी खर्च हुआ, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका. सफाई अभियान कुछ दिनों तक चलते हैं, लेकिन बाद में स्थिति फिर वैसी ही हो जाती है.
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